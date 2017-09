Mỹ Đòi LHQ Phạt Gắt Bắc Hàn, Thụy Sĩ Đề Nghị Nối Hòa Giải

LIÊN HIỆP QUỐC - ĐS Nikki Haley, là đại diện Hoa Kỳ tại LHQ, tuyên bố hôm Thứ Hai : đã đến lúc để HĐ Bảo An xử dụng các biện pháp trừng phạt mạnh nhất với Bắc Hàn sau vụ nổ nguyên tử thứ 6, vì “đủ là đủ” - bà nhấn mạnh : các trừng phạt từ 2006 là không đủ hiệu quả với lãnh tụ Kim Jong-un là “kẻ muốn chiến tranh”.Bà Haley khẳng định với HĐ Bảo An 15 thành viên : chương trình nguyên tử tại Bắc Hàn ngày càng phát triển hơn và nguy hiểm hơn, Hoa Kỳ không muốn chiến tranh, nhưng kiên nhẫn không là vô giới hạn.Về phần mình, TTK-LHQ Antonio Guterres hô hào HĐ Bảo An thống nhất ý chí và chọn phản ứng thích hợp với Pyongyang, theo lời phụ tá chính trị Jeffrey Feltman – ông Feltman báo động : các bất trắc về hiểu lầm, và vì tính toán sai lầm tăng cùng với căng thẳng.* Thụy Sĩ Sẵn Sàng Giúp Điều Giải Khủng Hoảng Tại Bán Đảo HànBERNE - Quốc gia trung lập tại châu Âu là Thụy Sĩ loan báo sẵn sàng đóng vai trò trung gian điều giải khủng hoảng tại bán đảo Hàn - TT Doris Leuthard cho hay : sẽ tổ chức tiếp xúc cấp bộ trưởng giữa các phe liên quan.TT Leuthard nhắc lại : Thụy Sĩ đóng góp nhân lực giám sát khu phi chiến tại vĩ tuyến 38 theo ủy nhiệm của LHQ. Thụy Sĩ cũng đại diện các quyền lợi của Hoa Kỳ tại Cuba và Iran – ngoài ra, cũng như Thụy Điển, Thụy Sĩ đuợc biết tiếng về định hướng trung lập và các vận động ngoại giao tế nhị.Nhưng, TT Leuthard nhấn mạnh : Hoa Kỳ phải chia phần trách nhiệm và nên tránh trường hợp phản ứng quá mức cần thiết sau vụ nổ nguyên tử thứ 6 tại Bắc Hàn.