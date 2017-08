Đất Đồng Tâm, Thuế Phí, Công An, Xe Ôm...

Như thế, chính quyền Hà Nội và Bộ Quốc Phòng nhất quyết cướp đất của dân Đồng Tâm? Nhà trí thức Nguyễn Đình Ấm trong baì viết “Hãy chấm dứt hành vi càn dỡ, bất nhân ở Đồng Tâm!” trên VNTB, đăng lại trên Báo Tiếng Dân, kêu gọi là hãy ngừng tay cướp đất Đồng Tâm.Lời kêu bi thương này có đoạn kết như sau:“...Năm 2011 BQP xin chính phủ cho lấy 176 ha đất ở trường bắn Miếu Môn làm sân golf chưa được phê duyệt nay họ muốn đồng Sênh làm sân golf, làm đất ở, bán cho Trung Quốc như người dân nghi ngờ? Hóa ra họ vô lương tâm dùng nguồn sống của dân để bỏ hoang, bắt thuê lại chính mảnh đất của họ…Một cơ sở sản xuất nhà xưởng cần gì những diện tích hàng mấy trăm ha như cả một khu công nghiệp? Diện tích176 ha thừa thãi trong trường bắn mà họ xin làm sân golf sao không xin chuyển đổi làm nơi sản xuất cho Vietel mà phải là cánh đồng Sênh bằng phẳng, phì nhiêu có mặt tiền tỉnh lộ 429, cận đường Hồ Chí Minh, nguồn sống của cha mẹ, bà con họ? Phải chăng, Viettel đầu tư ra nước ngoài không được sài đất, cơ sở hạ tầng “chùa” như ở VN nên nợ 3.475 tỷ, lỗ 22.000 tỷ VNĐ nay lại muốn dùng đất “chùa” của dân ĐT để làm khu ăn chơi, kinh doanh dễ lờ lãi?Lãnh đạo BQP, TPHN là con em của nhân dân, được nhân dân nuôi nấng, đùm bọc nay sao nỡ dùng ngay lực lượng vũ trang của nhân dân để cướp nguồn sống của họ?Hãy chấm dứt hành vi càn dỡ, bất nhân ở Đồng Tâm!”Trong khi đó, báo SGGP báo nguy hiện tượng “Mất tiền với chiêu lừa tuyển dụng” trong các lời đường mật gạt tiền.“Tuyển nhân viên kinh doanh tại TPHCM, việc nhẹ, lương cao”, “Đảm bảo thu nhập không dưới 10 triệu đồng/tháng cho nhân viên kinh doanh, ưu tiên sinh viên” - đó là những lời quảng cáo trên tờ rơi thời gian gần đây.Nhiều sinh viên đã tin vào quảng cáo tờ rơi và bị sập bẫy, bị lừa mất tiền học kỹ năng tiếp thị bất động sản (BĐS).Trong khi đó, bản tin VOV ghi lời ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc:“Gánh nặng về thuế, phí đối với doanh nghiệp còn rất lớn, chúng ta phải tìm cách tháo gỡ. Chúng ta đặt vấn đề năm nay là Năm giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhưng một số phí như phí BOT còn cao, trạm thu phí bất hợp lý gây bức xúc. Theo thống kê thì tổng phí vận tải của doanh nghiệp phải đóng lên tới 70 loại. Tôi đề nghị Bộ Tài chính, đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải lưu ý các quy định hiện hành về phí BOT để có giải pháp giải quyết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và tăng trưởng.”Than ôi... nói thì hay, làm chẳng ai làm.Báo Pháp Luật kể chuyện công an đánh chết học sinh.Như thế là lần thứ ba, tòa cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ công an viên đánh chết học sinh ở Khánh Hòa.Ngày 30-8, sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Vạn Ninh vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại Công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh.Tòa trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung. Đây là lần thứ ba, tòa cấp phúc thẩm tuyên hủy án để điều tra lại vụ án này.Trong quyết định trả hồ sơ, HĐXX phúc thẩm nêu lý do là đến nay vẫn không xác định được vết thương do bị cáo kêu oan trong vụ án này là Lê Tấn Khỏe (sinh năm 1999, ngụ xã Vạn Long) gây ra.Than ôi... lại bao che công an rồi.Báo Thanh Niên kê chuyện “Cử nhân chạy xe ôm” cho thấý bất toàn của chế độ.Như trường hợp bạn...M. quê Quảng Ngãi, tốt nghiệp ĐH Luật TP.SG hơn 3 năm. Lúc mới tốt nghiệp, xin việc làm đúng ngành mãi không được, M. vào làm kỹ thuật cho một công ty điện thoại nhưng do mức lương “3 cọc 3 đồng” nên M. tranh thủ chạy xe ôm công nghệ vào buổi tối. Làm một thời gian thấy “ngon”, M. nghỉ việc để chạy xe ôm toàn thời gian. Có lúc một tuần M. kiếm được 4 triệu, một tháng 16 triệu đồng. Trong khi văn phòng luật sư chỉ trả cho M. 2,5 triệu đồng/tháng, làm kỹ thuật viên cũng chỉ được cao hơn một chút. Chạy xe nhận luôn “tiền tươi” không phải chờ đợi lâu nên M. thấy vui khi có tiền trang trải cuộc sống và gửi về quê cho ba mẹ.Phóng viên Thanh Niên hỏi: “Ba mẹ ở quê biết em chạy xe ôm không?”, M. buồn rầu: “Em không dám nói đang chạy xe ôm. Ở quê ba mẹ vẫn nghĩ em đang làm ở văn phòng luật sư nào đó. Lúc xách ba lô vào ĐH, ba mẹ nở mày nở mặt với bà con hàng xóm bao nhiêu, giờ mà biết em chạy xe ôm, ba mẹ sao chịu nổi?”....Báo Tiền Phong kể về nghi án thiếu phụ trầm cảm sát hại con trai rồi tự tử.Người thân tá hỏa phát hiện chị P. và con trai 2 tuổi nằm bất động tại nhà riêng liền đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trước đó, còn người thiếu phụ bị nguy kịch.Ngày 30/8, thông tin từ UBND xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ việc khiến một bé trai 2 tuổi tử vong, còn người mẹ bị nguy kịch được đưa tới bệnh viện cấp cứu.Báo Tuổi Trẻ kể về tình hình “Công an vào cuộc vụ hiệu phó bị tố dùng clip sex tống tình”...Sáng 30-8, nguồn tin công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết đã thụ lý vụ “hiệu phó bị tố dùng clip sex tống tình giáo viên tiểu học”.Theo nguồn tin này, sau khi nhận hồ sơ từ Thanh tra huyện Buôn Đôn, công an đã làm thủ tục thụ lý để điều tra.“Việc xác minh clip sex do bà T. (giáo viên một trường tiểu học ở huyện Buôn Đôn) cung cấp chưa đủ điều kiện để khẳng định có phải do ông H.H.H. (48 tuổi, phó hiệu trưởng một trường tiểu học tại xã Cuôr Knia (Buôn Đôn) quay, phát tán hay không nên cần điều tra thêm.Có vẻ như công an muốn cho chìm xuồng, vì bênh ông Hiệu phó thấy rõ... Lấy đâu ra chứng cớ về người phát tán, khi Internet đều trong tay công an, muốn ém chứng cớ nào cũng được...