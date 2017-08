Thuốc Giả Đúng Quy Trình, Xe Đụng, Đại Án…

Thuốc giả nhưng vẫn đúng quy trình? Đó là chuyện lạ, vì quan chức Bộ Y Tế nói như thế.Báo Tuổi Trẻ kể: VN Pharma được cấp phép nhập H-Capita đúng quy định…Đó là khẳng định từ thông cáo của Bộ Y tế do thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến công bố tại cuộc giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo T.Ư sáng 29-8.Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Y tế có thông tin chính thức về quá trình cấp phép cho các thuốc của VN Pharma kể từ khi tổng giám đốc VN Pharma bị bắt (năm 2014).Bản tin trước đó một ngày của Tuổi Trẻ có tựa đề: Lãnh đạo VN Pharma buôn thuốc giả, sao xử tội buôn lậu? Không thấy quan tòa nào trả lời câu hỏi này…Đó là câu hỏi mà dư luận đặt ra sau phiên toà xét xử vụ án tại Công ty cổ phần VN Pharma do tổng giám đốc Nguyễn Minh Hùng và đồng phạm thực hiện.Bản tin Zing kể: Hai xe giường nằm đâm nhau trên cao tốc, 10 người bị thương…Hai xe khách lưu thông cùng chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không giữ khoảng cách an toàn và khiến 10 người bị thương.Sáng 29/8, xe khách giường nằm biển số Thanh Hóa lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Lúc 6h, khi đến địa phận xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín (Hà Nội), xe này đâm đuôi xe khách mang biển số Lào chạy tuyến Savannakhet - Hà Nội.Báo Thanh Niên ghi nhận xe sẽ đông chật đường phố: Lượng ô tô 9 chỗ trở xuống tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng tại TP.SG đang gia tăng 'chóng mặt', bỏ xa quy hoạch trong khi diện tích đường cho giao thông thấp.Theo số liệu từ Sở GTVT TP.SG, tính đến hết ngày 30.6.2017, Sở đã cấp phù hiệu xe hợp đồng cho 23.820 xe từ 9 chỗ trở xuống thuộc 282 đơn vị vận tải. Trong đó, xe được cấp phù hiệu xe hợp đồng tham gia ứng dụng phần mềm Grab là 14.100 xe (tính đến ngày 31.7.2017). Tổng lượng loại xe vận tải này hoạt động trên địa bàn TP.SG (chủ yếu hoạt động khu vực trung tâm TP) hiện lên tới 34.880 xe (gồm 11.060 xe taxi và 23.820 xe hợp đồng).Chưa xong thuốc ung thư giả, lại có tin thuốc trị giun giả…Báo SGGP kể: Cảnh báo thuốc tẩy giun giả ở TPSG.Cơ quan chức năng TPSG vừa bắt giữ được lô hàng thuốc tẩy giun Fugacar giả.Ngay lập tức, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã ra văn bản gửi các Sở Y tế, khuyến cáo cách phân biệt thuốc tẩy giun Fugacar thật, giả.Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn 12099/QLD – Ttra đề nghị các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không được buôn bán, sử dụng thuốc mang tên Fugacar, SĐK: VN-16500-13, số lô 514015 và 1614007, trên nhãn hộp ghi mạo danh cơ sở nhượng quyền sản xuất là Công ty Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Bỉ.Bản tin VOV kể: 227 người thoát trách nhiệm hình sự trong đại án Oceanbank…Bản tin nói, 227 cá nhân của ngân hàng Oceanbank có hành vi chi lãi ngoài nhưng không bị xem xét trách nhiệm hình sự.Sáng 29/8, phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) tiếp tục với phần công bố cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank và 50 đồng phạm.Trong hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, công tố xác định, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu – cựu TGĐ Oceanbank, lãnh đạo các khối nghiệp vụ thuộc hội sở ngân hàng và 34 giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch trực tiếp hoặc phân công, chỉ đạo các phó giám đốc, nhân viên trong chi nhánh, phòng giao dịch thực hiện việc nhận tiền do Hội sở Oceanbank chuyển để chi trả lãi ngoài hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm cho các khách hàng gửi tiền tại chi nhánh, phòng giao dịch.Báo Lao Động cho biết thêm một con nhạc sẽ về Tây: Thu hẹp quy mô, rao bán “quyền phân phối”, Auto Motors Vietnam - nhà phân phối xe Renault tại Việt Nam được cho là đang tìm cửa tháo chạy sau gần 7 năm có mặt trên thị trường.Theo nguồn tin riêng của Báo Lao Động, nhà phân phối Pháp với 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và là công ty con của tập đoàn Jean Rouyer Automobile đã thua lỗ liên tiếp trong thời gian qua với mức lỗ lên tới tiền tỉ. Việc thị trường xe nói chung và xe nhập nói riêng đi xuống thê thảm hiện nay đã buộc nhà phân phối này tìm đường rút khỏi Việt Nam.Được biết, showroom trực thuộc công ty ở TPSG đã đóng cửa còn showroom ở Hà Nội hiện đã ngừng bán xe và chỉ làm dịch vụ cho khách hàng đã mua xe.3 đại lý khác không trực thuộc Auto Motors vẫn hoạt động tại Pleiku, Hải Phòng và Vinh.Bản tin VTC cho biết: Dự án 'nhạy cảm quốc phòng' tại Sơn Trà sẽ bị cắt giảm…Thành phố sẽ chỉ cho phép xây dựng cơ sở lưu trú trên bán đảo Sơn Trà ở bình độ 100 m trở xuống thay vì 200 m như trước.Chiều 28/8, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc làm việc với Hiệp hội du lịch thành phố.Buổi làm việc diễn ra trước hai ngày theo thời hạn Đà Nẵng phải báo cáo Thủ tướng (30/8), về các vấn đề liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà.Trong khi đó, Dung Quát sẽ bị xóa sổ? Báo Người Lao Động kể: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) kiến nghị cho phép bán Nhà máy Đóng tàu Dung Quất, trường hợp bán không thành công sẽ triển khai ngay phương án phá sản, đấu giá tài sản và chịu mất 5.000 tỉ đồng không thu hồi được.