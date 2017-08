Đầu Tư Lừa, Đá Gà, Ghế Treo, Khí Hậu, Chạy Thận

Lúc nào cũng nghe chuyện lừa nơi này, gạt nơi kia. Xã hội hư ngay từ tận gốc, từ các cấp cao nhất...Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Người mua nhà ở xã hội 'tố' chủ đầu tư lừa.Người mua nhà ở xã hội Hùng Vương tại phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) kêu cứu đến các cơ quan chức năng vì cho rằng chủ đầu tư dự án lừa, đẩy họ vào con đường cùng, nguy cơ phải bán nhà để trả nợ... Tuy nhiên, người mua nha lại bị chủ đầu tư chụp mũ: ...Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Hoàng Thông, phó giám đốc công ty Bích Hợp, cho rằng đơn thư của người mua nhà gửi các cơ quan chức năng có dấu hiệu vu khống công ty, giả chữ ký trong đơn.Báo Thanh Niên kể chuyện đá gà: Ngày 18.8, Công an TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tạm giữ hơn 40 người, đa số trú tại TX.Hồng Lĩnh, và một số người ở ngoại tỉnh, để điều tra vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền quy mô lớn xảy ra lúc 11 giờ cùng ngày....,các con bạc đã leo lên các mái nhà xung quanh bỏ trốn nhưng bị công an bắt giữ, di lý về trụ sở Công an TX.Hồng Lĩnh để điều tra. Công an đã thu giữ tại chỗ 6 con gà chọi, 10 xe máy, nhiều điện thoại và hơn 300 triệu đồng.Báo Tiền Phong nêu câu hỏi: Ghế nóng Cục trưởng hải quan TPSG: “Treo” hơn 2 năm, vì sao?Dù là “đầu tàu kinh tế” của toàn ngành hải quan nhưng hơn 2 năm qua, chiếc “ghế nóng” Cục trưởng Cục Hải quan TPSG vẫn chưa tìm được người đủ tâm, đủ tầm. Trong khi đó, hàng loạt vụ tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị này liên tiếp được phát hiện...Bởi vì chưa có ai nộp tiền hối lộ đ1ng mư1ức, phaỉ không?Bản tin VOV nói thẳng về “Trạm BOT Cai Lậy: Lợi ích nhóm đang đặt trên lợi ích của dân?”Với trạm thu phí BOT Cai Lậy, dường như có một lợi ích nào khác đang đặt trên lợi ích của nhân dân nên mới gây những bức xúc....Tuyến tránh này đang được xem là tuyến đường ngắn nhất, nhỏ nhất nhưng lại thu phí cao nhất ở Việt Nam. (Từ 35.000 đến 180.000đ tùy loại xe, ngày 16/7 Bộ GTVT đã thống nhất điều chỉnh giảm xuống còn 25.000 đồng đến 150.000 đồng/lượt xe).Bản tin VTV báo nguy về biến đổi khí hậu: Nếu không có hành động khẩn cấp, biến đổi khí hậu có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực, khiến số người bị thiếu đói, suy dinh dưỡng tăng vọt... Các hiện tượng thời tiết cực đoan như: hạn hán, lũ lụt ngày càng khắc nghiệt hơn. Bên cạnh đó, nền nông nghiệp toàn cầu đã bị "bỏ rơi" không được đầu tư trong nhiều năm. Từ đây, biến đổi khí hậu đang đe dọa an ninh lương thực quốc gia và quốc tế.Biến đổi khí hậu có thể làm sản lượng nông sản bị tổn thất tới 50%.Trong khi đó, VTC cho biết rằng Đại diện gia đình 8 nạn nhân ký đơn kiến nghị cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm các bên liên quan vụ tai biến 18 người chạy thận.Trong đơn kiến nghị vừa gửi Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Y tế, lãnh đạo chính quyền, ngành y tế và Công an tỉnh Hòa Bình; đại diện gia đình 8 người chết khi chạy thận cho biết,đau xót trước cái chết oan uổng của người thân hôm 29/5, song họ vẫn kiềm chế, không có bất cứ hành động nào gây mất trật tự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.Bản tin Infonet kể chuyện Gia Lai: Có con riêng, Cục trưởng về hưu "non"...Ngày 18/8, Tổng Cục Thống kê cho biết, đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuyên - phó Cục trưởng trở thành tân Cục trưởng Cục Thống kê Gia Lai thay thế cho ông Lý Hùng Thanh vừa nghỉ hưu theo chế độ.Báo Kiến Thức kể chuyện Sài Gòn: Trong lúc nhậu, nghe bạn cãi, khăng khăng bảo ngồi tù sướng, Nguyễn Phan Vĩnh Tú - kẻ đã 2 lần ngồi tù - tức giận đâm chết bạn.Chiều 17/8, TAND TP SG mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên bị cáo Nguyễn Phan Vĩnh Tú (39 tuổi, ngụ quận 4) án chung thân về tội "Giết người"...Báo SGGP đưa ra bản tin: Hàng loạt sai phạm tại các dự án giao thông BOT và BT...Mới chỉ thanh tra 7 dự án giao thông theo hình thức BOT và BT, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện hàng loạt vi phạm.Các vi phạm trong lĩnh vực đầu tư, cho tới việc đặt các trạm thu phí giao thông có nhiều bất cập khiến người dân phải né trạm thu phí, đi vào đường ngang, ngõ tắt gây hư hại hệ thống giao thông địa phương, gây nguy cơ mất an toàn giao thông; đồng thời cũng tạo nên gánh nặng về kinh tế không nhỏ cho doanh nghiệp.