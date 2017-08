Nhật: Bạo Hành Trẻ Em Tăng

TOKYO -- Bạo hành trẻ em tăng cao kỷ lục tại Nhật Bản... Trong 1 năm có 52 trẻ thiệt mạng do bạo hành.Bản tin NHK ghi rằng theo bộ Phúc lợi Nhật Bản, các trung tâm phúc lợi trẻ em đã phải xử lý số vụ trẻ em bị nghi bạo hành cao kỷ lục trong năm tính đến hết tháng 3/2017.Hôm thứ Năm, trong cuộc họp những người đứng đầu các trung tâm phúc lợi trẻ em, bộ Phúc lợi cho biết số vụ bạo hành trẻ em đã vượt quá 120.000 vụ trong năm tài chính vừa qua. Con số này tăng gần 20.000 vụ so với năm tài chính trước đó.Bạo hành về tâm lý, ví dụ như phải nghe những ngôn từ bạo lực và chứng kiến bạo lực gia đình, chiếm hơn một nửa số vụ bạo hành.Số vụ bạo hành về thể chất là khoảng 32.000 vụ, trong khi số vụ trẻ em không được quan tâm chăm sóc là khoảng 26.000 vụ và bạo hành tình dục là khoảng 1.600 vụ.Tất cả những con số này đều tăng so với năm trước.Số vụ bạo hành trẻ em tăng kể từ khi bắt đầu được thống kê vào năm 1990, tăng gần 3 lần trong vòng 10 năm qua.Bộ Phúc lợi hy vọng có thể ngăn chặn được tình trạng bạo hành nghiêm trọng thông qua việc nhanh chóng nắm bắt thông tin về những gia đình có nguy cơ bạo hành trẻ em.Bản tin NHK cũng cho biết trong 1 năm có 52 trẻ thiệt mạng do bạo hành.Theo khảo sát của Bộ Phúc lợi Nhật Bản, trong năm tài khóa tính đến hết tháng 3 năm ngoái, có 52 trẻ em thiệt mạng vì bị cha mẹ và người khác bạo hành, tăng 8 trẻ so với năm tài khóa trước.Trong số đó, có 42 trẻ dưới 3 tuổi, chiếm khoảng 80%. 30 trường hợp là trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi.Bộ Phúc lợi cho biết trong số các nạn nhân có 8 trẻ được các chuyên gia phát hiện tử vong do bị bạo hành, nhưng giới chức địa phương lại không đưa ra kết luận như vậy, mặc dù họ thừa nhận những đứa trẻ có thể đã bị bạo hành.Theo Bộ Phúc lợi, trong số các nạn nhân có 1 trẻ sơ sinh thiệt mạng trong tư thế ngủ sấp. Trường hợp này được phán quyết là bạo hành do cha mẹ đứa bé từng được nhắc nhở không để cho trẻ ngủ trong tư thế nguy hiểm như vậy.