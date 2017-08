Luật Sư Võ An Đôn Kêu Cứu

Người bênh vực trước tòa cho rất nhiều tù nhân lương tâm đang gặp viễn ảnh kỷ luật... Báo Tiếng Dân có bài viết đưa ra lời kêu cứu: LS Võ An Đôn sắp bị kỷ luật vì đăng bài trên Facebook?Đó là lời báo động trích từ FB Võ An Đôn hôm 18-8-2016:“ĐOÀN LUẬT SƯ CHUẨN BỊ KỶ LUẬT TÔISáng nay 18/8/2017, tôi nhận được Thông báo của Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên, về việc xem xét kỷ luật tôi vì đăng bài viết trên Facebook cá nhân.Trước đây tôi có nhiều bài viết về nghề luật sư, để mọi người hiểu rõ hơn về đội ngũ luật sư hiện nay: luật sư không có vai trò gì đối với công lý, chỉ là vật trang trí cho đẹp phiên tòa, để người khác nhìn vào phiên tòa có dân chủ. Sự thật thì luật sư Việt Nam chỉ có vai trò duy nhất là “Cò chạy án” để lừa người dân lấy tiền.Các bài viết trên Facebook cá nhân là quyền tự do ngôn luận của mỗi người, không liên quan gì đến hoạt động nghề nghiệp luật sư, nhưng Đoàn luật sư xem xét kỷ luật tôi theo sự chỉ đạo từ phía cơ quan nội chính và an ninh là không đúng pháp luật, nhằm trù dập và bịt miệng tôi không cho nói sự thật.Luật sư có cái miệng để nói, nhưng không cho tôi nói sự thật về bản chất nghề nghiệp của mình để mọi người trong xã hội biết, thì làm sao nghề luật sư ở Việt Nam phát triển được?Đoàn luật sư hãy làm đúng chức năng cao quý của mình là bảo vệ đồng nghiệp, đừng tự biến mình thành tay sai của cơ quan an ninh nhằm trù dập tôi.Không biết sắp tới Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên sẽ kỷ luật tôi bằng hình thức nào? mong cộng đồng hãy lên tiếng bảo vệ tôi!”Cũng nên nhắc rằng Luật sư Võ An Đôn là người trúng Giải Nhân quyền Việt Nam 2016 do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam công bố ngày 13/11/2016.Bản tin Việt Báo lúc đó viết:“Luật sư Võ An Đôn, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, và hai nhà đấu tranh cho dân oan Trần Ngọc Anh và Cấn Thị Thêu được tuyển chọn từ một danh sách 22 người được đề cử.Little Saigon, CA. USA - Trong cuộc gặp gỡ giới truyền thông vào ngày 13 tháng 11, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cho biết Giải Nhân quyền Việt Nam năm 2016 được trao cho LS Võ An Đôn, Mạng lưới Blogger Việt Nam, và hai nhà đấu tranh cho dân oan Trần Ngọc Anh và Cấn Thị Thêu. Họ được tuyển chọn từ danh sách 22 đơn đề cử từ Việt Nam và hải ngoại.Được thành lập từ năm 2002, Giải Nhân quyền Việt Nam được trao hàng năm cho 36 cá nhân và 2 tổ chức đã có những đóng góp xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh cho công lý và nhân quyền tại Việt Nam. Giải Nhân quyền VN còn là một cơ hội để người Việt ở hải ngoại bày tỏ tình liên đới với những kẻ dấn thân vào cuộc chiến đấu không ngơi nghỉ vì những quyền căn bản cho nhân dân Việt Nam.Buổi lễ trao giải năm nay sẽ được tổ chức tại TP Boston, TB Massachusetts, Hoa Kỳ nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 68 do sự hợp tác giữa Mạng lưới Nhân quyền VN, Cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts, và Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại - Cơ sở Boston.Sau đây là đôi dòng tóm lược về những người nhận giải năm 2016:Luật sư Võ An Đôn sinh năm 1977 tại Tỉnh Phú Yên. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành luật và khoa học xã hội, ông về làm chuyên viên Phòng Nội chính Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên. Thế nhưng thấy công việc không phù hợp với ý nguyện và chuyên môn, ông theo học khóa đào tạo luật sư, rồi mở văn phòng luật sư riêng tại quê nhà tại Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên.Là một thanh niên đầy nhiệt huyết và lý tưởng công bằng xã hội, LS Võ An Đôn đã sử dụng tư cách luật sư của mình để hỗ trợ pháp lý cho hàng trăm dân nghèo mà không đòi hỏi một chi phí nào dù cuộc sống vật chất của ông cũng chẳng khá giả bao nhiêu. Đặc biệt ông đã can đảm đương đầu với nhà cầm quyền cộng sản trong những vụ án hình sự rất nhạy cảm, điển hình là vụ ông Ngô Thanh Kiều bị 5 công an ở Phú Yên đánh đến chết vào năm 2012 và vụ em Tu Ngọc Thạch (14 tuổi) bị công an đánh chết vào năm 2013. Ông cũng đã không ngần ngại tham gia bênh vực nạn nhân của các vụ án chính trị quan trọng như vụ sinh viên Nguyễn Viết Dũng bị truy tố với tội danh “gây rối trật tự công cộng,” vụ dân oan Nguyễn Văn Thông bị truy tố với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ,” và vụ dân oan Cấn Thị Thêu bị truy tố với tội danh “gây rối trật tự công cộng.”Vì đã kiên trì đeo đuổi công lý, đặc biệt là công lý cho người nghèo, LS Võ An Đôn đã bị gặp nhiều khó khăn và hăm dọa của chính quyền, từ những lời đe dọa nặc danh đến việc bị công an, công tố, và tòa án đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.Ngoài việc đấu tranh nhân quyền qua vai trò luật sư, Võ An Đôn còn can đảm dấn thân thể hiện quyền chính trị công dân qua việc tự ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên hai lần. Lần đấu vào năm 2011 và lần thứ hai vào năm 2016. Luật sư Đôn bị Hội nghị Cử tri tại nơi cư ngụ và Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đấu tố không đủ tư cách ứng cử vì viết bài trên Facebook, trả lời đài nước ngoài, và không tham gia công tác địa phương và cơ sở...Việc làm của LS đã lôi kéo được sự ủng hộ của những người quan tâm đến nhân quyền. Tháng 12 năm 2014, nhiều trang mạng trong và ngoài nước đã đăng “Thư ủng hộ LS Võ An Đôn.” Bức thư đã nhận được hàng trăm chữ ký của các nhà hoạt động nhân quyền trong nước.Việc làm, khả năng, dũng khí, và đặc biệt là lý tưởng phục vụ nhân quyền và nhân phẩm của vị luật sư trẻ tuổi đã thu hút sự thương mến và cảm phục không những từ các những nạn nhân của cường quyền mà còn của mọi người yêu chuộng công lý. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam long trọng vinh danh LS Võ An Đôn qua Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2016...”(ngưng trích)Xin góp lời kêu cứu với...