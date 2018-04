Mỹ, Nga: Kình Nhau Vụ Mỹ Sắp Bắn Phi Đạn Trừng Phạt Syria

WASHINGTON - TT Trump dọa phóng phi đạn nhắm mục tiêu tại Syria tiếp theo tuyên bố “sẽ phản kích” từ Moscow – trước đó, các viên chức Nga nói sẵn sàng bắn diệt phi đạn Hoa Kỳ.Twitter 3 giờ 57 phút sáng của TT Trump là “Hãy sẵn sàng – các người chớ nên là đối tác của Thú Vật Giết Người Bằng Hơi Độc tàn sát dân của mình và thích thú”. Ông Trump gọi lãnh tụ Assad của Syria là Aninal (là thú vật).Hơn nửa giờ sau, 1 twitter khác mô tả các quan hệ với Nga là xấu chưa từng thấy và hô hào ngưng chạy đua vũ trang.ĐS Nga tại Lebanon cho hay: nếu có 1 trận tấn công bởi Hoa Kỳ, các phi đạn sẽ bị bắn hạ… 2 bên nên tránh 1 tình thế như vậy và thương thảo.Phát ngôn viên Zakharova của Bộ ngoại giao Nga phát biểu “Phi đạn tinh khôn nên nhắm bắn khủng bố hơn là chính quyền hợp thức đánh khủng bố quốc tế từ 5, 6 năm qua”.Nga và Syria bị nghi là thủ phạm dùng vũ khí hoá học tại Douma (trong khu vực Ghouta ven đô) hôm Thứ Bảy gây thiệt mạng ít nhất 60 người – hơn 1000 người khác bị thương. Moscow tố cáo quân nổi dậy dùng vũ khí hoá học để đưa tới phản ứng quốc tế.Tin của “tổ chức y tế thế giới - WHO” ghi: khoảng 500 người có dấu hiệu đụng chạm hoá chất độc. Dẫn nguồn tin y tế, WHO loan báo: có dấu hiệu của khó khăn về hô hấp, màng tạo chất nhờn bị kích động và gián đoạn ở hệ thống thần kinh trung ương ở các nạn nhân.Trong năm qua, chế độ Assad tấn công vùng kiểm soát của quân nổi dậy bằng hơi độc sarin, bị TT Trump trừng phạt bằng phi đạn bắn từ chiến hạm nhắm căn cứ xuất phát của phi cơ thả hơi độc.Trên mặt trận ngoại giao hôm Thứ Ba, Hoa Kỳ và Nga ngăn trở nghị quyết về Syria của đối phương.Trong khi đó, Thủ Tướng Anh tuyên bố: mọi dấu hiệu chỉ ra chính quyền Damascus là chủ mưu trong vụ đánh hơi độc cộng đồng Douma thuộc khu vực Ghoura ven đô, và nhấn mạnh rằng hành động tàn ác như thế không thể tránh khỏi trừng phạt.Bà Theresa May tuyên bố với phóng viên tại Birmingham (miền trung xứ England) “Vụ hơi độc tấn công Douma hôm Thứ Bảy là man rợ”.Reuters thường thuật: Bà May hưá sẽ làm việc với các đồng minh để bảo đảm những kẻ liên quan phải chịu trách nhiệm – theo lời bà, cần thảo luận phương cách phòng ngừa và răn đe tai họa chống nhân loại tương tự.