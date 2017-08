Thuế Đất, Trộm, Hạ Giá Xe, Cát Tặc, Bác Sĩ…

Có phải thuế đất tăng cao là một cách để lùa dân ra xa khỏi thành thị, để nhường đất rộng cho quan chức và gia tộc?Báo Tuổi Trẻ kể chuyện cư dân Sài Gòn đang “Sốc vì thuế đất tăng: Nhà hẻm tăng nhiều hơn mặt tiền”…Đất trong hẻm, thậm chí là hẻm sâu, "hẻm của hẻm của hẻm" bị thiệt thòi trong cách tính thuế mới vì bị gom chung vào khiến cho bị tính thuế cao hơn, thuế cao hơn nhà mặt tiền....Theo các chuyên gia, thay vì áp dụng bảng giá các loại đất, hẻm như trước đây, quy định mới (công văn 3100) chỉ còn xác định vị trí, chưa kể còn tăng hệ số vị trí lên cao hơn, dẫn đến trường hợp người có nhà trong các hẻm sâu, sẽ bị thiệt thòi vì bị gom chung vào mức tính cao hơn.Báo Người Lao Động kể chuyện Đồng Nai: Nghi can giết bà chủ tiệm cầm đồ ở Đồng Nai là khách đến cầm cố tài sản và quê quán ở Kiên Giang.Ngày 15-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ Võ Văn Hoàng (20 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang). Hoàng được xác định là nghi can trong vụ án bà chủ tiệm cầm đồ ở huyện Nhơn Trạch bị giết bằng nhiều nhát đâm, cách đây 6 ngày.Báo CAND kể chuyện Quảng Ninh: Kẻ gian gọi điện thoại đến lừa nhân viên bảo vệ Bưu điện huyện lên trụ sở Công an rồi đột nhập vào Bưu điện huyện phá két sắt, trộm một số tài sản.Rạng sáng 24/7, một nhân viên bảo vệ Bưu điện huyện Tiên Yên nhận được điện thoại của “công an”, thông báo về việc con trai của ông này bị bắt giữ vì có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.Qua điện thoại, đối tượng yêu cầu ông đến trụ sở công an bảo lãnh cho con trai. Giữa đêm không biết nhờ cậy ai làm giúp, nhân viên bảo vệ này đã đánh liều khóa cửa trụ sở đi “bảo lãnh cho con trai”…Trong khi đó, bản tin VnExpress kể: Các hãng ôtô đua nhau giảm giá trăm triệu tại Việt Nam. Thay vì vài chục triệu như trước, những Mazda, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi... đều áp dụng các mức chưa từng có.Trong tháng 8, Honda giảm giá đến 200 triệu, Mazda CX-5 giảm kỷ lục xuống mức 800 triệu là những thông tin khiến thị trường "dậy sóng". Đó chưa phải là tất cả, các hãng khác trên thị trường, vốn có thị phần nhỏ cũng cuốn vào cuộc đua khốc liệt.Suzuki giảm mạnh cho các mẫu xe của hãng từ 50-110 triệu. Mức giảm sâu nhất thuộc về Ciaz 92 triệu và Swift 110 triệu. Giá bán tới tay khách hàng của Ciaz chỉ là 488 triệu, rẻ hơn gần 100 triệu so với các đối thủ Toyota Vios, Honda City.Báo Tiền Phong kể: Quảng Nam bắt quả tang 2 tàu 'cát tặc' trong đêm.Lực lượng chức năng Quảng Nam trong lúc tuần tra đã bắt quả tang 2 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn… Theo lời khai của các lái tàu, họ được chủ tàu thuê đi hút cát trái phép trên sông Thu Bồn đã được vài tháng nay; một ngày đi từ 1-3 chuyến.Báo Lao Động kể: Sáng 15.8, lãnh đạo Công an huyện Ea Hleo cho biết, đang triển khai lực lượng điều tra vụ xe khách chạy tuyến Gia Lai - Đồng Nai bị một số đối tượng ném đá đêm khuya... Thông tin từ Công an huyện Ea Hleo cho hay, chưa đầy 1 tháng, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ ném đá xe khách. Cơ quan công an sau đó đã bắt 4 đối tượng, trong đó, khởi tố bị can 3/4 đối tượng.Bản tin VTV kể: Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.SG) làm rõ quy trình hợp tác giảm tải với 12 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP.SG mà có thông tin cho là "bán" bệnh nhân.Việc hợp tác giảm tải này được bệnh viện triển khai từ năm 2010. Ba vấn đề cần làm rõ ở mô hình này gồm: làm sao đảm bảo quyền lợi người bệnh, thầy thuốc có lợi gì và bệnh viện được lợi gì; khi chuyển viện chuyên môn điều trị có đồng bộ không; cơ chế tài chính, thanh quyết toán, chi phí điều trị quyền lợi của người bệnh như thế nào?Báo SGGP báo động về: Vùng trũng nhân lực ngành y… Hiện nay nhiều địa phương hoàn toàn không có bác sĩ ở một số chuyên khoa.Điều đáng lo là dự kiến đến năm 2020, có trên 50% số BS đến tuổi nghỉ hưu. Nếu không kịp thời bổ sung nhân lực, tình trạng sẽ ngày càng trầm trọng thêm....Tại Long An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho hay, những BS giỏi nhất đang bị hút dần về TPSG. Tương tự ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp… tình trạng “chảy máu chất xám” cũng gia tăng.Nguyên nhân chủ yếu do chế độ đãi ngộ ở BV công quá thấp so với BV tư; mức độ đãi ngộ chênh lệnh giữa các tỉnh thành... khiến bài toán về nhân lực y tế ở ĐBSCL càng nan giải.Báo Hà Nội Mới kể về tình hình nhuộm đỏ trẻ em Việt kiều: Ngày 14-8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài.78 học viên ở 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Campuchia, Lào, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sĩ, Pháp, Italia, Hungary, Malaysia… dự khóa tập huấn sẽ được nâng cao trình độ chuyên môn, trao đổi phương pháp giảng dạy, dự giờ tại các trường học ở Việt Nam...