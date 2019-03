Cúp Nước, FDI Thua Lỗ, Trang Web, Giá Điện

Xuân NiệmCúp nước nhiều quận huyện, thôi thì phải chịu.Bản tin VnExpress kể: Bảy quận huyện TP SG bị cúp nước cuối tuần.Hàng trăm nghìn hộ dân sẽ bị cắt nước hoặc nước yếu trong 4 giờ để sửa chữa nhà máy nước Thủ Đức.Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết, từ 23h ngày 9/3 đến 3h ngày 10/3, khu vực phía Đông và Nam thành phố sẽ bị ngưng nước, hoặc áp lực nước yếu, để phục vụ việc thay thế van tại trạm bơm nước sạch thuộc Nhà máy nước BOO Thủ Đức.Vùng ảnh hưởng bao gồm các quận: 2 (các phường An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình An, Thủ Thiêm); 9 (các phường Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú B và Khu Công nghệ cao); 8 (các phường 1, 2, 3, 4, 5 và 8), huyện Bình Chánh (xã Bình Hưng và Phong Phú), toàn bộ quận 7, huyện Nhà Bè và Cần Giờ.Báo Tiền Phong kể chuyện các công ty FDI: Bất thường lỗ liên tiếp.Báo cáo của Bộ Tài chính mới đây tại cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho thấy, cả nước hiện có 21.400 DN FDI (chiếm khoảng 3% tổng số DN hiện có). 2011- 2017 khối doanh nghiệp này duy trì mức tăng trưởng cao về doanh thu và lợi nhuận. Riêng năm 2017, doanh thu của DN FDI tăng 28% so với năm 2016; tốc độ tăng tài sản (22%) và tốc độ tăng vốn chủ sở hữu (14%).Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Tài chính, thu hút đầu tư nước ngoài còn có điểm hạn chế là cơ cấu ngành, vùng chưa phù hợp, mới tập trung vào ngành sử dụng nhiều lao động, giá trị gia tăng không cao, ở các vùng có điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi mà chưa vào các vùng khó khăn. Tỷ lệ DN báo lỗ và lỗ mất vốn qua các năm tăng cao, chưa có dấu hiệu giảm....Đầu tư vào Việt Nam năm 1998, Coca Cola Việt Nam liên tục báo lỗ và chính thức có lãi mức vừa phải trong 3 năm gần đây.Bản tin CafeBiz/Tri Thức Trẻ kể: Có tới 30% các website ‘làm xong để đó’...“Ban đầu, các chủ shop rất hào hứng đưa ra các ý tưởng thiết kế website, yêu cầu những tính năng, tiện ích để có được một website bán hàng ưng ý, nhưng phần quan trọng nhất mà không phải ai cũng đủ kiên trì để làm, đó là cập nhật nội dung và hình ảnh thường xuyên cho website của mình, có tới 30% các website làm xong để đó”, ông Trần Trọng Tuyến, CEO của Sapo.vn, đơn vị đang triển khai khoảng nghìn website thương mại điện tử mỗi tháng chia sẻ.Mặc dù có sự nhắc nhở thường xuyên với khách hàng nên dành thời gian để cập nhật cả về nội dung và hình ảnh, làm mới trang web, có như vậy mới bán hàng được hiệu quả trên website, nhưng có nhiều khách hàng vì quá bận rộn hoặc do nguồn lực mỏng mà chưa thực sự chú trọng đầu tư vào website bán hàng.Bản tin Infonet kể: Mới đây, Bộ Công thương đề xuất tăng giá điện thêm 8,3%, điều này sẽ kéo chi phí sản xuất thép tăng theo. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của mỗi công ty là khác nhau, tùy thuộc vào công nghệ sản xuất. Đối với mảng thép dài, các doanh nghiệp thép chọn lựa công nghệ EAF – lò điện, hoặc công nghệ BOF.Theo Hiệp hội các nhà sản xuất thép Việt Nam (VSA), sản lượng từ các cơ sở sản xuất theo công nghệ EAF chiếm đến 65% tổng sản lượng sản xuất thép trong nước. Với công nghệ này, mức tiêu thụ điện khoảng trên mỗi tấn khoảng 600 KWh.Giá điện thường chiếm 8-9% chi phí sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất thép sử dụng công nghệ EAF như Pomina hay Vinakyoei sẽ chịu tác động lớn hơn từ việc tăng giá điện.Báo Tuổi Trẻ kể: Sẽ có khoảng 200 DN được hỗ trợ để xuất khẩu hàng hóa thông qua trang Amazon....thời gian đầu Amazon sẽ chỉ hợp tác với khoảng 100 - 200 DN Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ nội thất, may mặc, nông sản vùng miền..., những ngành được cho là có lợi thế của Việt Nam. Do đó, bản thân các DN sẽ phải cạnh tranh với nhau để có một suất hỗ trợ từ Amazon.Cục Xúc tiến thương mại sẽ nhận hồ sơ đăng ký của DN đến ngày 1-4, sau đó sẽ chọn lọc DN.Bản tin VietnamNet/Dân Việt kể chuyện Điện Biên: Sau 16 năm bán đất, cụ ông 90 tuổi nhận nợ thuế hơn 600 triệu.Ông Trương Hồng Cam, (90 tuổi) ở tổ 2 Phường Nam Thanh, T.P Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bất ngờ nhận được thông báo của Chi Cục thuế T.P Điện Biên Phủ truy thu thuế cho mảnh đất đã bán 16 năm trước.Trao đổi với PV, ông Trương Hồng Cam cho biết: “Toàn bộ diện tích đất ở của gia đình được vợ chồng tôi khai hoang từ năm 1962. Trong suốt quá trình đó đến nay, gia đình tôi chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước, không có tranh chấp đất ở với ai, đất gia đình tôi ở nằm trong quy hoạch đất ở của huyện Điện Biên, nay là thành phố Điện Biên Phủ.Năm 2002 gia đình tôi có bán 300m2 đất vườn cho gia đình ông Bùi Châu Tuấn hiện đang là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên, chứ không phải đất thổ cư.Bản tin VOV kể: Thực tập sinh Việt Nam kiện công ty Nhật Bản không trả lương.Công ty bị gửi hồ sơ tên là San Kikaku, một công ty may mặc ở thành phố Hachinohe.Sở Giám sát tiêu chuẩn lao động Hachinohe, tỉnh Aomori, Nhật Bản đã gửi hồ sơ đến công tố viên để yêu cầu xử lý vấn đề 3 thực tập sinh Việt Nam bị công ty không trả lương đối với phần làm thêm trong những ngày thường và ngày nghỉ. 