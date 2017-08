Đài Loan Tăng Tốc Nữ Quyền

TAIPEI, Đài Loan -- Chính phủ Đài Loan luôn luôn là thành trì vững bền để bênh vực nữ quyền.Bản tin RTI ghi rằng trong hai ngày 11/8-12/8, Đảng Dân Tiến đã kết hợp với Liên Minh Dân chủ Tự do Châu Á tổ chức Hội nghị cấp cao quyền phụ nữ năm 2017, đã cho mời những nhân vật ưu tú trong mọi lĩnh vực, đại diện cho nữ giới tại các nước Đông Nam Á cùng đến tham dự.Trong bài diễn văn tại Lễ khai mac, tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, bà rất vui mừng vì đây là lần đầu tiên Liên Minh Dân chủ Tự do Châu Á đã tổ chức Hội nghị tại Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn nói rằng 30 năm trước, sau khi Đài Loan huỷ bỏ lệnh giới nghiêm, về vấn đề thúc đẩy nhân quyền và nữ quyền đều có những bước tiến bộ nhảy vọt, trên con đường tăng cường quyền lợi cho nữ giới, Đài Loan đã có rất nhiều vị tiền bối, đặc biệt là cựu phó tổng thống Lữ Tú Liên, bà đã giữ vững lời hứa trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, là một lực lượng không thể thiếu trên bước đường dân chủ hoá tại Đài Loan. tổng thống Thái Anh Văn còn mời những đại biểu tham gia cho một tràng pháo tay để tán dương cựu phó tổng thống Lữ Tú Liên.Tổng thống Thái Anh Văn nói: “Trên con đường tăng cường quyền nữ giới, Đài Loan có rất nhiều vị tiền bối, đặc biệt là cựu Phó tổng thống Lữ Tú Liên, bà ấy đã giữ lời hứa thúc đẩy quyền bình đẳng giới, bà ấy là một lực lượng không thể thiếu được trên con đường dân chủ hoá tại Đài Loan, xin mời các đại biểu có mặt trong ngày hôm nay cho một tràng pháo tay cổ vũ cho bà ấy.”Tổng thống Thái Anh Văn cho biết thêm, nhằm tiến thêm một bước đề xướng chế độ bình đẳng giới, Đài Loan đã vượt qua giới hạn truyền thống, không những lập pháp quy định các doanh nghiệp có quy mô nhất định phải cung cấp chế độ phục vụ giáo dục trẻ em cho công nhân, cung cấp hạng mục cho vay đối với các phụ nữ muốn sáng lập nghề nghiệp, ngay tại Viện Lập pháp cũng thành lập Uỷ ban bình đẳng giới, và trong lúc chế định chính sách đều cân nhắc đến nghị đề bình đẳng giới.RTI cũng ghi rằng Tổng thống Thái Anh Văn nói, trên con đường thúc đẩy quyền nữ giới, Đài Loan hoàn toàn không cô độc, Liên Minh Dân chủ Tự do Châu Á và các nước thành viên đều cùng nỗ lực. Tổng thống cho rằng, con đường thúc đẩy bình đẳng giới vẫn còn rất dài, Liên minh Dân chủ Tự do Châu Á là một sàn giao diện rất tốt, bà hy vọng mọi người có thể tận dụng sân chơi này để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm.