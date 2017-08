Sư Phạm, Tiền Lẻ, Lý Lịch, Nâng Ngực, Thua Lỗ...

Nghề thầy giáo, cô giáo buồn thê thảm... Một thời, thầy giáo, cô giáo được xem như trên cả ba mẹ -- thứ tự hồi xưa là: quân, sư, phụ. Tức là, vua trước, rồi tới thầy, rồi tới ba mẹ... Bây giờ, thua rồi.Báo Giáo Dục VN kể: Chưa bao giờ bức tranh nhân lực của ngành sư phạm lại xót xa như bây giờ.Hàng chục ngàn sinh viên sư phạm ra trường không xin được việc hoặc phải dạy hợp đồng nhằm giữ kiến thức không bị mai một và chờ đợi hy vọng được kí hợp đồng.Trong khi đó, báo Văn Học Quê Nhà nêu duụ thảo: Nhà văn Hà Nội không sáng tác 3 năm sẽ bị ra khỏi Hội...“Đây là một trong những nội dung được Hội Nhà văn Hà Nội dự thảo sửa đổi trong Đại Hội lần thứ XII tới... cả nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nhà văn Hà Nội có 500 tác phẩm xuất bản, trong đó 44 tác phẩm được trao giải. Hiện nay Hội nhà văn Hà Nội có 600 Hội viên. Như vậy, nếu tính trung bình mỗi nhà văn/1 tác phẩm/ 7 năm (nhiệm kỳ từ 2010 đến nay) thì chưa nổi được một cuốn. Nói cách khác, có đến 100 nhà văn Hà Nội suốt 7 năm qua không sáng tác, hoặc không in một cuốn sách.”Tại sao Hội chưa giải tán nhỉ?Báo Lao Động nêu câu hỏi: “Trả phí BOT bằng tiền lẻ, đựng trong chai nhựa: Có phạm luật?”...Nhiều tài xế dùng mệnh giá nhỏ, chậm rãi thanh toán tại các trạm thu phí BOT không còn lạ lẫm, song, gần đây, xuất hiện tình huống tài xế gói nhỏ số tiền này, đựng trong chai nhựa rồi mang đến thanh toán.... Ttiến sĩ, luật sư Lê Văn Thiệp, Trưởng văn phòng luật sư Toàn Cầu, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, nếu chỉ đơn thuần là việc dùng tiền mệnh giá nhỏ, đựng chai nhựa, các tài xế này không phạm luật.Theo phân tích của tiến sĩ Thiệp: “Nếu nói các tài xế có hành vi trên là phạm luật, vậy, luật nào, điều nào quy định các tài xế không được sử dụng tiền mệnh giá nhỏ để thanh toán, chi trả? Luật nào, điều nào quy định các tài xế phải thanh toán qua trạm thu phí BOT nhanh hay chậm, trong bao lâu?”.Bản tin Zing kể: Đến xin xác nhận sơ yếu lý lịch để đi xin việc, cô gái vừa ra trường bị lãnh đạo xã bút phê "bản thân và gia đình chưa chấp hành tốt quy định của địa phương".Chiều 7/8, anh Nguyễn Danh Cường (ở xã An Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương) đăng lên mạng xã hội bức ảnh chụp mặt sau của bản sơ yếu lý lịch kèm bút phê và con dấu của UBND xã này.Người đăng ảnh kèm nội dung: "Đứa em năm nay mới học xong đại học xuống dưới xã làm hồ sơ xin việc thì các bác ở dưới xã phết ngay dòng này. Nguyên nhân là xã em chủ trương làm đường nhưng vì mỗi khẩu mức đóng 2 triệu, bố mẹ em không đủ khả năng đóng. Đứa em mới học xong chưa có việc làm, chưa có kinh tế mà các bác ấy làm như này có quá đáng và đúng đắn không?"Báo Pháp Luật kể: 'Thủ phủ' nuôi heo cả nước tạm dừng dự án chăn nuôi heo......Ông Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, theo quy hoạch đến 2020, heo của Đồng Nai sẽ đạt tổng đàn 2 triệu con. Tuy nhiên mới đầu 2017, tổng đàn heo đã đạt 2 triệu con.Báo Thanh Niên kể về vụ thai phụ tử vong sau nâng ngực: Niêm phong bệnh án để làm rõ.Ngày 7.8, Thanh tra Sở Y tế TP.SG đến Bệnh viện (BV) Vạn Hạnh và BV Nhân dân 115 để niêm phong hồ sơ bệnh án đưa về làm rõ, đồng thời yêu cầu 2 BV báo cáo về quá trình thực hiện phẫu thuật nâng ngực, điều trị cho thai phụ tên S.B.T (22 tuổi, tạm trú Hóc Môn, quê quán Cà Mau - người đã tử vong sau nâng ngực.)Báo Dân Việt kể về “Sai phạm tại DA Ethanol Dung Quất: Gây thua lỗ vẫn thăng tiến (!?)...”Trong thời điểm xây dựng Dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất (Ethanol Dung Quất), ông Nguyễn Hùng Dũng là thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC). Sau đó ông Dũng vẫn được thăng chức, trong khi Dự án Nhà máy Ethanol Dung Quất hiện không thể hoạt động.Báo VnEconomy kể về: ''Lạm phát'' lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước...Tỷ lệ công chức giữ chức danh lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên/công chức ở Bộ Công Thương là 3/4, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ là 3/5...Thông tin này được nêu tại dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.Bản tin VOV kể: Thương lái Trung Quốc đang lũng đoạn thị trường hồ tiêu Việt Nam...Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đề nghị doanh nghiệp thận trọng khi giao dịch mua bán với doanh nghiệp Trung Quốc để tránh hiện tượng gom hàng, làm giá.Theo phản ánh của một số doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), có bằng chứng cho thấy một nhóm doanh nghiệp Trung Quốc đang điều khiển thị trường hồ tiêu của Việt Nam những ngày gần đây.Báo Nhịp Sống Hà Nội kể về: Di tích lịch sử đền thờ Đức Trần Triều “kêu cứu”..."Đền thờ Đức Trần Triều nhiều chỗ bị thấm dột nặng, một số hạng mục trong nội tự xuống cấp nghiêm trọng, rất nguy hiểm, có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào...". Đây là nội dung thông tin của ông Nguyễn Tiến Doanh (thôn 5, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức) gửi đến Báo Hànộimới.Đền thờ Đức Trần Triều được xây dựng hàng trăm năm nay, có kiến trúc hình chữ nhị gồm tiền tế và hậu cung. Đền thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và các danh tướng Phạm Ngũ Lão, Trần Xuân Thiều - những người có công lao to lớn trong việc đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Do đền còn bảo lưu được nhiều hiện vật có giá trị như sắc phong, tượng thờ, hoành phi, câu đối…