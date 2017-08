Garden Grove: 1 Bị Giết, 1 Bị Cướp Tại Ngân Hàng Bank Of America Góc Westminster & Brookhurst

GARDEN GROVE – Các thám tử điều tra các vụ giết người đã điều tra cáci chết của một người đàn ông được tìm thấy gần máy rút tiền ATM vào tối Chủ Nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2017, chỉ vài giờ sau khi một phụ nữ đã bị cướp ở đó và một nghi can đã bị bắt vì tội phạm đó.Các cảnh sát tìm thấy xác người đàn ông chết vào khoảng 10:10 tối sau khi đáp ứng với nhiều tiếng súng nổ.Thi thể nằm trên mặt đất gần máy rút tiền ATM của Ngân Hàng Bank of America tại góc Đường Westminster Avenue và Brookhurst Street.Các nhân chứng nói với cảnh sát rằng họ nghe tiếng súng nổ và đã thấy 2 người đàn ông rời khỏi khu vực ngân hàng trong chiếc xe thể thao màu silver hay gray.Thông tin về nạn nhân chưa được biết ngay lúc đó.Bất cứ ai có tin tức gì về vụ giết người này được yêu cầugọi cho Ty Cảnh Sát Garden Grove để cho biết, ở số điện thoại 714-741-5800.2 giờ trước đó, các cảnh sát được gọi sau khi một phụ nữ 50 tuổi đã bị cướp và bị hành hung trong khi đi bộ tới máy rút tiền ATM, cầm tiền mặt trên tay, theo cảnh sát cho biết.Các cảnh sát tìm ra được nghi can, là một cư dân địa phương 46 tuổi, lúc đó đang rời khỏi hiện trường. Ông ấy được xác nhận là nghi can, và tiền của nạn nhân đã được hoàn trả lại. Ông ấy được báo cáo có súng nhưng không tìm thấy.Người phụ nữ, là cư dân Garden Grove, đã được đưa tới bệnh viện nhưng tính mạng không bị đe dọa.