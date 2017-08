TBT Nguyễn Phú Trọng Và Thảm Họa Trịnh Xuân Thanh

Đào Như



Chính phủ Liên Bang Đức, hôm 3 tháng 8-2017 vừa lấy quyết định:

1- Trục xuất Đại sứ Việt Nam và Đại diện tình báo của tòa đại sứ Việt Nam ở Đức, phải rời khỏi nước Đức trong vòng 48 giờ (trước ngày thứ bảy 5 tháng 8-2017). (Germany has given Vietnam’s ambassador and its Intelligence Agency Station chief 48 hours to leave the country...)

2- Yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức Quốc ngay lập tức.

Theo bản tường trình của Financial Times, Chính phủ Liên Bang Đức đã quả quyết chính Tòa Đại sứ Việt Nam tại Đức đã lên kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một viên chức cấp cao của Hà Nội đang tỵ nạn chính trị tại Đức trong mấy tháng qua. Chính phủ Đức cho hay ông Trịnh Xuân Thanh bị nhân viên tình báo của tòa đại sứ Việt Nam tại Đức bắt cóc giữa ban ngày tại công viên Tiergarten thuộc trung tâm thành phố Berlin hôm 23-7-2017. Sau đó hôm thứ hai 31-7-2017, Trịnh Xuân Thanh lại xuất hiện tại Cảnh Sát cuộc ở Hà Nội như một người đầu thú.(1)

Trinh Xuân Thanh, khi còn làm giám đốc công ty quốc doanh dầu hỏa Petro-VietNam, đã bị tố cáo làm thất thoát $117 triệu USD của công ty này. Sau khi rời bỏ Petro-Việt Nam, Trinh Xuân Thanh đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Năm 2016, Hôi Đồng Bầu cử Quốc gia từ chối chức năng Đại Biểu Quốc Hội của ông Trịnh Xuân Thanh do yêu cầu của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương. Ngày 6 tháng 9-2016 Trịnh Xuân Thanh đội đơn xin ra khỏi ĐCSVN với lý do không còn tin tưởng ở khả năng lãnh đạo của Tbt Nguyễn Phú Trọng vì ông này đã vi phạm những sai trái. Sau đó Trịnh Xuân Thanh trốn thoát đi ty nạn ở ngoại quốc (Đức) và chính phủ Việt Nam đã thất bại khi yêu cầu Cảnh sát Quốc Tế-Interpol-dẫn độ Trinh Xuân Thanh về nước. Với tội trạng chừng ấy, nếu Trịnh Xuân Thanh bị bắt về nước, theo chính phủ Đức chắc chắn Trịnh Xuân Thanh bị kết án tử hình.

Điều nguy hiểm cho Trịnh Xuân Thanh là nhìn bất cứ dưới diện nào,‘Sự Cố Trịnh Xuân Thanh’ vẫn là sự rắc rối trong mối quan hệ giữa Trịnh Xuân Thanh với tbt Nguyễn Phú Trọng.

Trong thực tế, không đầy một tháng trước khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, trường hợp Trinh Xuân Thanh đã được đem ra bàn cải giữa hai phái bộ ngoại giai của Đức và Việt Nam. Vấn đề Trịnh Xuân Thanh cũng được đề câp đến tại buổi họp cao cấp tại thương đỉnh G20 ở Hamburg hồi tháng 7 vừa rồi.

Theo lời của Martin Schaffer, người phát ngôn của bộ ngooại giao Đức, âm mưu bắt cóc Trinh Xuân Thanh là một sự sai lầm nghiêm trọng của Nhà Nước Việt Nam gây ảnh hưởng tai hại trong quan hệ giữa Đức và Viet Nam, làm mất lòng tin giữa hai chính phủ Việt, Đức, nhất là trang quan hệ đối tác thương mại song phuơng-bilateral trade-ký kết vào năm 2015 và đang chờ Quốc Hội Liên Bang mới phê chuẩn cuối năm nay. Nhiều người Đức hy vọng Thủ tướng Angela Merkel mạnh tay với Việt Nam trên vấn đề của ông Thanh để tránh cho nước Đức khỏi có cái tiền lệ xấu này và cũng để củng cố vị thế của Thủ Đướng Angela Merkel trong dịp bầu cử Quốc Hội liên bang của Đức vào ngày 24 tháng 9-2017 sắp tới.

Chắc chắn chính phủ Hà Nội đã phải ngạc nhiên và hòan toàn bị động trước sư kiên quyết của bộ ngoại giao của chính phủ Berlin trên vấn đề bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Mặc dầu chính phủ Cộng Hòa Liên Bang Đức đã trục xuất vị Đại sứ của Việt Nam ra khỏi nước này trong vòng 48 tiếng đồng hồ, nhưng Việt Nam vẫn chưa có phản ứng đáp trả với tòa đại sứ của Đức tại Hà Nội. Có thể Việt Nam sẽ không có phản ứng đáp trả theo kiểu ‘ăn miếng trả miếng’, Việt Nam phải chấp nhận mình là kẻ ‘ăn bánh thì phải đội lá’. Hơn thế nữa, ngoài nhu cầu được Đức hỗ trợ chính trị, kinh tế...Việt Nam đang cần Liên Bang Đức, vì Thủ tướng Liên Bang Đức được coi là người có ảnh hưởng mạnh trên tổ chức Liên minh Âu châu Thống nhất E.U. mà Việt Nam vào năm 2015 đã ký kết với Liên minh này thỏa ước thương mại tự do EVFTA, đã nâng cao số xuất siêu của Việt Nam vào châu Âu trong gần hai năm qua.

Dù sao đi nữa vấn đề Hà Nội bắt cóc ông Thanh phải được giải quyết trước ngày 24-9-2017, là ngày bầu cử Quốc Hội Liên Bang của Đức. Hy vọng hai chính phủ Hà Nội và Berlin sẽ giải quyết vấn đề Trịnh Xuân Thanh đều dựa trên cơ sở quyền lợi quốc gia là trên hết...Chúng ta thử chờ xem.../.

