Từ Diễn Văn TT Trump ở Ba Lan Nghĩ Đến VN

Phân tích bài diễn văn của TT Trump ở Ba Lan nước hậu CS, không thể không nghĩ đến cách vận động tân chánh quyền Mỹ giúp cho nước nhà VN được tự do, dân chủ nhân quyền, tức không còn CS nữa. TT Trump nhận định muốn giải trừ CS tận gốc như ở Ba Lan là tranh đấu, chiến đấu chống CS một đảng độc tài đảng trị toàn diện, chủ trương tam vô: vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Sau đây là những lời của TT Trump công bố để trong ngoặc kép do Anh Lưu vĩnh Lữ, Giám đốc Nha Báo chí, người chí chịu trách nhiệm không để tuyên truyền CS len lỏi ẩn mình trong sách báo của những tháng năm đầu của đệ nhị Việt Nam Cộng Hoà, sưu khảo giúp cho người bạn cố tri viết bài này.TT Trump nói: “Chúng tôi vinh dự có những binh lính Mỹ, Ba Lan, Anh và Romania đứng trên sân khấu cùng chúng tôi… Các bạn đã được hỗ trợ trong chiến thắng đó đối với chủ nghĩa cộng sản bởi một liên minh hùng mạnh của các quốc gia tự do ở Phương Tây vốn thách thức sự bạo chính. Hiện nay, trong số những thành viên tận tâm nhất của Liên minh NATO, Ba Lan đã tái lập lại vị trí của mình như một quốc gia hàng đầu của một Châu Âu hùng mạnh, toàn vẹn và tự do.” Tức muốn phá gộng kềm CS phải chiến đấu, phải có những chiến sĩ quốc gia và đồng minh.“Trong hai thế kỷ, Ba Lan đã phải chịu những cuộc tấn công tàn bạo và liên tục. Nhưng trong khi Ba Lan có thể bị xâm lược và chiếm đóng, và biên giới Ba Lan thậm chí còn bị xóa đi khỏi bản đồ, nó chưa bao giờ có thể bị xóa khỏi lịch sử hay khỏi trái tim các bạn. Trong những ngày đen tối đó, các bạn đã bị mất đất nhưng chưa bao giờ mất đi niềm tự hào của mình.”Việt Nam nước nhà của người dân Việt trong ngoài nước bị Pháp cai trị gần một thế kỷ và CS Bắc Việt thống trị trong độc tài đảng trị toàn diện gần 3/4 thế kỷ. Trong thời CSVN nhốt dân chúng VN trong gọng kềm CS, TC chiếm 95% Biển Đông và gần hết hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của VN. Nhưng dân tộc VN vốn có tinh thần bất khuất nên CS Bắc Việt và Trung Cộng CS không chiếm được lòng dân VN. Suốt ¾ thế kỷ CS thống nhứt được ba miền Bắc,Trung, Nam, nhưng không hoà hợp được với dân VN một ly nào.Hằng ba triệu người dân Việt di tản ra khỏi nước, thành lập một Việt Nam hải ngoại chống lại nhà cầm quyền CSVN, chống lại quân Tàu Cộng xâm lấn biển đảo VN. Như Pháp Quốc Hải Ngoại (France dOutre- mer) trong Thế Chiến 2 chống lại Đức Quốc xã và nhà cầm quyền tay sai của Đức tại mẫu quốc Pháp. Như Nhà văn Mỹ Dung hay Krall Yung tác giả “Ngàn Giọt Lệ Rơi” (Thousand Tears Falling) mô tả người dân Việt không sống được với CS gian ác ở VN, đem VN theo mình trên đường tỵ nạn CS và giương cao ngọn cờ VN nền vàng ba sọc đỏ tại các quốc gia định cư, đông nhứt là ở Mỹ cả hai triệu rưỡi người.“Bất chấp mọi cố gắng nhằm biến đổi các bạn, trấn áp các bạn hay hủy diệt các bạn, các bạn đã chịu được và vượt qua. Các bạn là một quốc gia đáng tự hào của Copernicus — hãy suy nghĩ về điều đó – Chopin, Thánh John Paul II.” Như dân tộc Việt bị Pháp cai trị non một thế kỷ, con đường học chương trình Pháp, là con đường chống Pháp. Quân Tàu cai trị VN 1000 mà dân tộc VN không bị đồng hoá, tinh thần bất khuất VN đã nhiều lần làm cho nhân dân VN khởi nghĩa đánh đuổi quân Tàu, tạo ra nhưng thời kỳ độc lập, tự chủ: Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn.“Sự chiến thắng của tinh thần Ba Lan qua hàng thế kỷ khó khăn cho chúng ta tất cả hy vọng cho một tương lai trong đó Thiện thắng Ác, và hòa bình chiến thắng chiến tranh.” TT Trump như nói dùm cho người dân Việt trong thời CS. Người dân Việt tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền, chống CS tới cùng năm nay tính ra hơn 2/3 thế kỷ, từ trong nước ra hải ngoại, là chống bọn CS gian ác dùng tuyên truyền xảo trá, lấy khủng bố để củng cố tuyên truyền.“Về phần của nước Mỹ, chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ tự do và độc lập như là một quyền và số mệnh của nhân dân Ba Lan, và chúng tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc… Những kẻ áp bức các bạn đã cố gắng phá vỡ các bạn, nhưng Ba Lan đã không thể bị phá vỡ… Nhưng có một lòng dũng cảm và sức mạnh nằm sâu thẳm trong tính cách của người Ba Lan mà không ai có thể phá hủy được.” Như CS Bắc Việt được Nga, Tàu CS yểm trợ, đã dùng bạo lực, khủng bố, chiến tranh cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hoà ở Miền Nam, nhưng không phá vỡ đươc tinh thần tranh đấu, chiến đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền của người dân Việt. Chưa bao giờ CSVN bối rối, bị động như những năm gần đây trước cuộc đấu tranh của người dân Việt.“Qua bốn thập kỷ của chính quyền cộng sản, Ba Lan và những quốc gia Châu Âu bị cầm tù khác đã phải chịu một chiến dịch tàn bạo nhằm phá hủy tự do, đức tin của các bạn, luật pháp của các bạn, lịch sử của các bạn, bản sắc của các bạn – thực sự là bản chất nhất của văn hóa của các bạn và nhân tính của các bạn.“Và khi ngày đó đến hôm 2 tháng 6 năm 1979, và một triệu người Ba Lan tập trung quanh Quảng trường Thắng lợi trong buổi lễ cầu nguyện đầu tiên với Giáo hoàng người Ba Lan của mình, hôm đó, tất cả những người cộng sản ở Warsaw hẳn là đã biết rằng chế độ áp bức của họ sẽ sớm sụp đổ.” Và người dân VN, cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, là cuộc đấu tranh đầu tiên chống CS vô thần, là cuộc đấu tranh của hầu hết các tôn giao trong nước, và trường kỳ nhứt ở VN.“Cuộc chiến đấu của chính chúng ta vì Phương Tây không bắt đầu ở trên chiến trường — nó bắt đầu với tâm trí của chúng ta, ý chí của chúng ta và tâm hồn của chúng ta…Vì vậy, cùng nhau, hãy để tất cả chúng ta chiến đấu như những người dân Ba Lan — vì gia đình, vì tự do, vì đất nước, và vì Chúa.” Tức là, mỗi một người dân bị CS thông trị phải chống CS, một chủ nghĩa, một chế độ vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo./. (VA)