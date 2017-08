Phi Cơ TQ Tới Hù Dọa Đài Loan

TAIPEI, Đài Loan -- Máy bay ném bom Xian H-6 từ Hoa Lục thường xuyên lượn quanh Đài Loan hù dọa...Bản tin RTI ghi rằng gần đây Trung Quốc đại lục thường xuyên điều động đội bay với máy bay ném bom tầm xa Xian H-6 làm chủ lực, bay lượn vòng quanh áp sát không phận Đài Loan, giới bên ngoài cho rằng đây là hành động khiêu chiến, mang ý cảnh cáo rõ nét.Ngày 28/7 trong lúc nhận trả lời phỏng vấn, bà Trương Tiểu Nguyệt, chủ nhiệm Uỷ ban Trung hoa lục địa cho biết, Uỷ ban an ninh quốc gia hoàn toàn nắm rõ được tình thế, những điều cần làm thì Bộ Quốc phòng đã bắt tay vào làm, chính phủ có đủ thực lực để bảo vệ an toàn quốc gia, kêu gọi người dân nên an tâm về điều này.Bà Trương Tiểu Nguyệt cho biết, bất cứ sự uy hiếp vũ lực nào cũng không mang lại lợi ích cho mối quan hệ giữa hai bờ eo biển, mối quan hệ giữa hai bờ eo biển nên xuất phát từ phúc lợi của người dân hai bên.Bà Trương Tiểu Nguyệt nói: “Thực ra bất cứ một sự uy hiếp vũ lực nào cũng không mang lại ích lợi chính diện đối với quan hệ giữa hai bờ eo biển, điều mà chúng ta cần đó là hòa bình, chứ không phải xung đột, chúng tôi hy vọng mối quan hệ giữa hai bên là hợp tác, chứ không phải là một cục diện đối kháng.”Bà Trương Tiểu Nguyệt nhấn mạnh, về lập trường cơ bản của một số vấn đề có lẽ hai bên sẽ có cách nhìn khác nhau, thế nhưng thương thảo và đối thoại vẫn là điều quan trọng nhất.Đối với việc cựu phó Tư lệnh Không quân Lý Qúy Phát, trong lúc tham gia chương trình của Đài truyền hình Phoenix, có đề cập đến những điều cơ mật quân sự Đài Loan, do Đài truyền hình Phoenix được xem là thân cận với Trung Quốc, Hồng Kông nên đã dẫn đến những tranh luận. Bà Trương Tiểu Nguyệt nói rằng, Uỷ ban Trung hoa lục địa vẫn đang tìm hiểu rõ sự việc, chờ sau khi hiểu rõ mới cho ra quyết định sẽ xử lý, bà Trương Tiểu Nguyệt nhấn mạnh, các tướng lĩnh trong quân đội cho dù là đã về hưu, nhưng vẫn là người dân của Trung Hoa dân quốc, nên vẫn có trách nhiệm bảo vệ cơ mật của quốc gia.