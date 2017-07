Thượng Viện Ra Dự Luật Y Tế Mới Vẫn Bị Cản Trở Bởi 2 TNS

WASHINGTON - Nghị sĩ CH Rand Paul, đại diện cử tri Kentucky tại Thượng Viện liên bang, không định bỏ phiếu thuận đề luật “Better Reconciliation Care Act - BRCA” vì không là thu hồi ObamaCare.Trả lời nhà truyền thông Brian Kilmeade trong chương trình Fox & Friends, ông xác nhận: không ủng hộ BRCA nếu nội dung không là tốt đẹp hơn ObamaCare - nhưng ông định bổ khuyết nó trong thời gian tới.Với phe chống BRCA, tại 1 sinh hoạt ở tiểu bang Kentucky hôm Thứ Ba, nghị sĩ nguyên ứng viên TT Bernie Sanders báo động: tử vong gây ra do các khiếm khuyết của BRCA sẽ làm tái sinh mỗi năm số tử vong tương đương trận tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. Ông Sanders nhắc lại phân tích trong bản luợng giá của Phòng ngân sách QH (hay CBO) ước luợng số người không có bảo hiểm y tế tăng thêm 23 triệu khi thực hành luật cải tổ y tế của đảng CH.Liên quan đến dự luật y tế mới của Cộng Hòa, một bản tin khác cho biết rằng Chủ tịch Hạ Viện cho biết ông sẽ dời thời gian nghỉ Tháng 8 theo thông lệ của toàn thể dân biểu để vận động thông qua luật y tế mới nếu Thượng Viện có thể thông qua dự thảo BRCA kịp trước thời gian nghỉ hè của Lập Pháp.Tại Thượng Viện, nghị sĩ Mitch McConnell đã thông báo trước quyết định hoãn 2 tuần – cùng ngày Thứ Năm, phe CH Thượng Viện công bố văn bản mới nhất của BRCA.Dự thảo AHCA của Hạ Viện đuợc thông qua 2 tháng trước với số phiếu thuận chỉ hơn 4 phiếu, đã đuợc chuyển sang Thượng Viện, nhưng phe nghị sĩ CH họp kín để thảo 1 đề án khác đuợc biết với tên “Better Reconciliation Care Act – hay BRCA”.Nhóm lãnh đạo đa số Thượng Viện chưa đưa BRCA ra hội nghị khoáng đại để biểu quyết vì chưa thây khả năng thu đủ đa số.Trong khi đó một bản tin khác của báo The New York Times hôm Thứ Năm cho biết rằng các lãnh đạo Cộng Hòa tại Thượng đã công bố dự luật mới nhất để hủy bỏ và thay thế Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền (ACA) thường được gọi là Obamacare, sửa đổi dự luật của họ để giúp hạ giảm chi phí bảo hiểm cho khác hàng trong khi vẫn giữ một cặp thuế cho những người có thu nhập cao mà họ đã có kế hoạch hủy bỏ.Nhưng dự luật tức thì bị cản trở khi 2 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, là TNS trung dung Susan Collins của Tiểu Bang Maine và TNS bảo thủ Rand Paul của Tiểu Bang Kentucky, đã tuyên bố rằng họ không bị lay động.Trong một dấu hiệu mà có thể có người nối gót, 2 thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác, Lindsey Graham của South Carolina và Bill Cassidy của Louisiana, đã tuyên bố kế hoạch thay thế của chính họ, chỉ vài phút trước khi các lãnh đạo Thượng Viện đưa ra dự thảo luật mới nhất.Với dự luật được sửa đổi, lãnh đạo khối đa số, Mitch McConnell, Cộng Hòa của Kentucky, hy vọng có được 50 phiếu mà ông cần để chiến thắng. Nhưng sự thay đổi giờ cuối có thể lại làm trở ngại dự luật mới này tại Thượng Viện.Dự luật mới gồm những thay đổi quan trọng đối với dự luật gốc trước đây. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là sự bao gồm của một tu chính được thực hiện bởi TNS Tiểu Bang Texas là Ted Cruz, cho phép các hãng bảo hiểm cung cấp các chương trình của Obamacare cũng như cung cấp các chương trình rẻ hơn.