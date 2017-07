Thống Kê, Bóng Dáng TQ, Làm Đẹp, Cò, Xe Đụng… Xuân Niệm

Bạn tin vào thống kê của nhà nước Ba Đình? Có nghĩa là, bạn tin rằng tỷ lệ thất nghiệp ở VN thấp bậc nhất thế giới? Thôi nhé, chớ tin những gì con cháu ông Hồ nói.Báo Kiến Thức kể rằng theo Tổng cục Thống kê, đến quý II, ước tính Việt Nam có 53,4 triệu người trong độ tuổi lao động. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp ước tính khoảng 2,28%, tương đương 1,1 triệu người.Theo Tổng cục Thống kê, dân số trung bình năm 2017 của cả nước ước tính 93,7 triệu người. Trong đó bao gồm dân số thành thị là 32,9 triệu người, chiếm 35,1%. Dân số nông thôn là 60,8 triệu người, chiếm 64,9%. Dân số nam của cả nước là 46,2 triệu người, chiếm 49,3%. Dân số nữ 47,5 triệu người, chiếm 50,7%.Trong khi đó, Infonet nêu bản tin: Đường sắt nội đô Hà Nội “thiếu bóng dáng DN Trung Quốc là điều đáng tiếc!”Đó là ý kiến của ông Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội nhận xét: Việc thiếu vắng bóng dáng các DN Trung Quốc trong danh sách các DN muốn làm đường sắt đô thị là “một điều đáng tiếc” vì tiềm năng của Trung Quốc về tài chính cũng như kỹ thuật đang đứng nhất nhì thế giới.Dự kiến Hà Nội sẽ xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 417,8km, gồm cả đi trên cầu cạn, cầu cạn kết hợp đi bằng, đi ngầm. Tổng mức đầu tư dự kiến các dự án trên vào khoảng hơn 40 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp đã ghi tên xin làm, Việt, Nga, Hàn Quốc… nhưng không có doanh nghiệp Trung Quốc.Trao đổi với PV Infonet, ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng, việc thiếu vắng bóng dáng các DN Trung Quốc là “một điều đáng tiếc” vì tiềm năng của Trung Quốc về tài chính cũng như kỹ thuật đang đứng nhất nhì thế giới.Không biết ông Liên nói thiệt hại nói chơi…Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Sài Gòn: 3.000 căn nhà sở hữu nhà nước không bán được…Theo Sở Xây dựng TP.SG, hiện có khoảng 3.000 hồ sơ đăng ký mua nhà thuộc sở hữu nhà nước của người dân đang bị “ách” lại, do chưa xác định được thời điểm sử dụng nhà.Những trường hợp hồ sơ bị vướng hầu hết do người dân không có biên bản, hợp đồng thuê nhà hoặc tự chuyển nhượng quyền thuê nhà bằng giấy tay qua nhiều đời chủ, tập trung ở các quận 5, 10 và Bình Thạnh.Báo Thanh Niên kể rằng Linio - một nền tảng thương mại điện tử tại Mỹ Latin - vừa công bố danh sách 50 quốc gia có chi phí làm đẹp rẻ nhất, trong đó VN chiếm vị trí đầu tiên. Nếu đầu tư và quảng bá tốt, đây là cơ hội để ngành du lịch và y tế "kéo" du khách đến VN làm đẹp, chữa bệnh.Theo cuộc khảo sát, phẫu thuật mũi ở VN trung bình tốn chưa đến 1.000 USD, làm một bộ móng chân mất có 7 USD, rẻ nhất thế giới. Trong khi đó, phẫu thuật nâng ngực ở Thụy Sĩ trung bình hơn 10.000 USD. Ở Na Uy, chị em phải mất khoảng 100 USD cho một lần cắt tóc, giá cắt một đầu tóc nam là 37,5 USD.Thực tế nhiều năm qua số lượng kiều bào, du khách từ Úc, Mỹ, Canada, Nhật… về VN thăm gia đình kết hợp du lịch và khám, chữa bệnh tăng cao do chất lượng khám, chữa bệnh trong nước không thua kém các bệnh viện nước ngoài, chi phí điều trị thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và thế giới.Báo Người Lao Động kể rằng TP Đà Lạt đã thống kê, lập danh 64 "cò" có hành vi chèo kéo khách du lịch và 15 cơ sở kinh doanh đặc sản sử dụng "cò" để bắt khách.Ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), cho biết đến nay, lực lượng công an đã thống kê, lập danh sách xác định có 15 cơ sở kinh doanh đặc sản sử dụng người môi giới; lên danh sách 64 "cò" hoạt động tại địa phương; lập hồ sơ quản lý 4 cơ sở có hành vi nâng ép giá, hăm dọa khách, sử dụng băng nhóm tiếp thị từ xa.Đặc biệt, bắt giữ và xử phạt hành chính 39 đối tượng "cò" chuyên chèo kéo khách; tạm giữ 31 xegắn máy; xử phạt hành chính 25 chủ cơ sở kinh doanh đặc sản.Báo Phụ Nữ News kể chuyện Sài Gòn: Xe container vừa đổ hết dốc cầu Sài Gòn thì bất ngờ lao qua làn xe máy húc xe buýt văng vào dải phân cách, vụ việc làm hành khách hoảng loạn kêu cứu.Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5h sáng 11/7, lúc này Xe container BKS: 51C – 069.34 vừa đổ hết dốc cầu Sài Gòn, quận 2, TP. SG thì bất ngờ lao qua làn xe máy tông đuôi xe buýt BKS: 51B – 197.74chuẩn bị bỏ khách và xe máy khiến nhiều người hoảng loạn, 1 người bị thương.Báo Đời Sống Plus kể rằng vào khoảng 12h ngày 11/7 tại Đại học Kiến trúc (Hà Đông, Hà Nội), các sinh viên trong trường bàng hoàng phát hiện có một nam thanh niên đã nhảy từ tầng 13 xuống đất và tử vong.Nạn nhân nhảy lầu tự tử tại trường Đại học Kiến trúc được xác định là Nguyễn Đức A. (SN 1998, quê ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), hiện đang theo học năm nhất lớp D16PT3 tại trường Học viện Bưu chính viễn thông.Báo Hà Nội Mới kể rằng vào ngày 10-7, Phòng Bảo vệ chính trị 2 (Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Công an quận Hà Đông và Đội Quản lý thị trường số 26 (Sở Công Thương TP Hà Nội) đã tạm giữ hơn 13 nghìn lọ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại một chung cư trên đường Quang Trung (quận Hà Đông).Bản tin VnExpress ghi nhận hiện tượng: Bia thủ công bùng nổ ở Việt Nam… Dù có giá bán khá cao, nhưng với nhiều hương vị độc đáo, bia thủ công đang dần trở nên phổ biến ở Việt Nam.... các thương hiệu bia thủ công tại TP HCM như Platinum, Pasteur Street Brewing, Winking Seal, Heart of Darkness và Fuzzy Logic cũng đang dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Các nhà sản xuất này đã đưa ra thị trường những loại bia mới lạ như bia nhạt Ấn Độ, hay bia vị Đức.Bản tin CafeF lo ngại: Mỹ kiểm tra 100% lô cá tra từ Việt Nam…Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo sẽ áp dụng quy định về nhập khẩu tại Chương trình thanh tra bắt buộc đối với cá và sản phẩm cá bộ Siluriformes từ ngày 2-8 thay vì 1-9 như lộ trình trước đó.Cõi này hiển nhiên là đầy nỗi lo vậy…