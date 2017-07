Trump và sự hiểu lầm về tràng vỗ tay trong Elbphiharmonie

Lời phi lộ:

Sáng nay trong bản tin của MSN có một bài viết về buổi hoà nhạc tại Elbphilharmonie với một chi tiết về Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc . Đồng thời vì đây là một buổi sinh hoạt khép kín cho giới chức , chỉ nhờ những con mắt nhạy bén chuyên nghiệp của các nhà báo Đức chúng ta mới có một cái nhìn sắc sảo vào thái độ riêng của mỗi con người nổi tiếng trên thế giới . Tôi cố gắng dịch nhanh bản tin này để quý vị cùng đọc .



Riêng về Việt Nam thì tại Philharmonie là nơi âm thanh rất bén nhạy , thế mà " ngài Phúc niểng" ve vẩy xoành xoạch cái tập chương trình sau cổ bà Merkel như đi nghe nhạc hội đình làng như thế này thì thật là quá xấu hổ . Càng bước chân hội nhập vào thế giới họ càng lộ rõ bản chất quê mùa từ nền chính trị lạc hậu đến phong cách văn hóa làng xã .

Bản Giao Hưởng số 9 của Beethoven được chọn làm quà cho các lãnh tụ các nước tham dự Hội nghị Thượng Đỉnh G20 tại Hamburg. Trump gật gù theo điệu nhạc.

Khi Donald Trump xuất hiện , mọi người trong Elbphilhamonie vỗ tay . Ông Tổng Thống giật mình , nhìn quanh ngạc nhiên . Ông rải bứơc tiếp , vẫy tay tươi cười và cùng vỗ tay . Đó là một phút chốc thân thiện . Tuy nhiên có người cho la tràng vỗ tay không dành cho Trump mà là cho Emmanuel Macron , Tổng Thống Pháp , người cùng Trump bước vào đại sảnh . Nhưng Trump không bận tâm về điều đó.

Chiều thứ Sáu tại Hamburg . Chương trình văn hóa cho Hội Nghị Thượng Đỉnh G20. Angela Merkel hướng dẫn khách đến một Biểu Tượng mới của thành phố hải cảng . Giàn nhạc giao hưởng sẽ trình bày bản Giao Hưởng số 9 của Beethoven dưới sự điều khiển của vị Nhạc trưởng Kent Nagano. Tổng Thống , Chủ Tịch các quốc gia ngồi kề bên nhau , bên cạnh là hàng ghế cánh gà có 15 vị Bộ Trưởng Ngoại Giao tạo nên một khối quyền lực .

Vì lý do an ninh nên chỉ có một số dân chúng kiên nhẫn trụ lại trong Viện Âm Nhạc nổi tiếng này . Nhiều người dân tiêu biểu của Hamburg cũng có mặt tại đó. Những nhà Xuất Bản Sách đàm đạo với các Tổng Biên Tập , Đại Diện nhà Thờ và Quân Đội Liên Bang cũng hiện diện. Từ Ban Công bao bọc toàn Nhạc Viện người ta có thể nhìn thấy toàn cảnh Hamburg. Trên các mái nhà bên cạnh loáng thoáng hình bóng các Cảnh Sát với những áo giáp có lằn chiếu quang lấp lánh đang canh gác toàn khu tổ chức sự kiện. Trên mặt nước những cảm tử Greenpeace di chuyển với những chiếc tàu con trên dòng sông Elbe biểu tình phản đối chính sách khí hậu . Và với 7 Euro cộng với 3Euro thế chân người ta có thể cầm trong tay ly rượu pha Aperol để thưởng thức và có thể nhìn về hướng Landungsbrücken , nơi những vòi rồng xịt nước đang xua đuổi đoàn biểu tình. Tiếng máy bay trực thăng ồn ào trên nóc Elbphilharmonie là sự bắt đầu cho bản Giao Hưởng số 9 của Beethoven. Một cách nói khác : G20 có nhiều khuôn mặt. Và bây giờ họ ngồi đây , một ngày làm việc với nhiều đối thoại , đàm thoại bàn tròn đã trôi qua khi Nagano nâng cao đũa điều khiển nhạc và các kèn đồng chỉnh tiếng. Merkel đến cùng phu quân Joachim Sauer, Macron và Justin Trudeau cùng phu nhân, ông Tổng Tập cũng thế, và Trump với cả nửa bầu doàn thê tử. Vì ngoài phu nhân Melaniangôi cạnh Trump còn có cô tiểu thư Ivanka và phu quân Jared Kushner ngồi tại cánh bên của Đại Sảnh . Gần suốt trong phần một chương trình Ivanka đặt tay mình lên cánh tay của phu quân , Melania không làm như vậy.

Chỉ có Erdogan vắng mặt trong Giao Hưởng 9 , Sigma Gabriel cũng có mặt trong Quốc Nhạc của Cộng Đồng Chung Âu Châu ( ghi chú : một cách nói , vì bài quốc nhạc EU lấy từ đoạn cuối Ode an die Freude của bản Giao Hưởng số 9 ) . Tối thiểu là đến đoạn hai , Otto Vivace. Vì bỗng nhiên hàng ngũ phía các Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao xao động , có lẽ là có người tìm ra được lý do để rời buổi hòa nhạc . Chỉ riêng bà Ngoại Giao Canada Cynthia Freeland không để bị xáo đông . Bà ta còn để chân gác lên tay dựa của hàng ghế trống phía trước và thưởng thức nhạc trong tư thế thoải mái.

Trump nghe nhạc chăm chú . Thỉnh thoảng ông ta lướt tia nhìn về phía khán giả , nhưng không hề có vẻ nhàm chán. Người ta hy vọng bà Thủ Tướng không khó chịu ở vùng cổ , vì ông Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc , người ngồi ngay sau bà Merkel , cứ phe phẩy quạt bằng cuốn tập chương trình .

Thị Trưởng Hamburg Olaf Scholz ngồi phía tay phải của ông Thủ Tướng Việt , đầu cúi thấp như ông đang ngủ gật , nhưng thực sự ông ta đang kiểm tin trên chiếc điện thoại di động . Vào khoảng đoạn ba, đoạn Adiagio molto e cantabile , ông Thị Trưởng nhận tin rằng ngoài kia một viên Cảnh Sát vì cảm thấy bị đoàn người biểu tình đe dọa nên đã nổ sung cảnh cáo . Và bây giờ là đoạn Ode an die Freude .

Dòng nhạc lúc đầu êm nhẹ từ những cây đàn Celli. Rồi mạnh dần lên cho đến khi đoàn xướng ca bắt đầu cất tiếng hát . Từ đó trở đi suốt đoạn bốn là cả một khúc nhạc mạnh mẽ hùng tráng tạo ấn tượng mạnh cho hàng ngũ lãnh đạo thế giới .

Merkel ngồi thẩng thắn và tươi cười . Trudeau , Macron và Jean-Chaude Juncker vui với nhạc , các ngón tay của Thủ Tướng Ấn Độ không nằm yên , cứ như là ông ta muốn điều khiển nhạc như nhạc trưởng . Trump cũng gật gù theo theo điệu nhạc . Chỉ thiếu Recep Tayyip Erdogan, Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ . Rất có thể ông ta không muốn làm tổn hại đến điệu nhạc đã được công nhận từ 1972 là Quốc Nhạc cho Cộng Đồng Chung Âu Châu ..

Cuối buổi nhạc Phu Nhân của Thủ Tướng Canada là người đầu tiên đứng lên vỗ tay tán thưởng , ông Thủ Tướng tiếp theo . Tràng vỗ tay kéo dài và sự tán thưởng tràn ngập Đại Sảnh . Melania Trump nói điều gì vui vẻ với phu quân và cười tươi , đó là điều ít khi được quan sát . Trump cười trả lễ và vẫy tay với một nữ khán giả , người này đang dùng điện thoại di động chụp hình và ngiêng mình nói nhỏ với ông chồng : Trump đã vẫy tay tôi . Ludwig van Beethoven đã minh chứng được tác dụng của mình trong buổi chiều nay . Tối thiểu là cho vài phút .

Berlin 08.07.2017

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm

Trump und der falsch verstandene Beifall in der Elbphilharmonie

Beethovens Neunte gab es für die Staats- und Regierungschefs des G-20-Gipfels in Hamburg. Donald Trump nickt im Takt.

Als Donald Trump zu sehen ist, klatschen die Menschen in der Elbphilharmonie. Der Präsident stutzt kurz, schaut erkennbar überrascht. Dann geht er weiter, winkt, lächelt und klatscht dann selbst ein wenig in die Hände. Es ist eigentlich ein sympathischer Moment. Es ist allerdings sehr stark anzunehmen, dass die Klatschenden gar nicht ihn gemeint haben, sondern Emmanuel Macron, den französischen Präsidenten, der zusammen mit Trump die mittlere Galerie betreten hat. Aber Trump stört das nicht.

Freitagabend in Hamburg. Kulturprogramm zum G-20-Gipfel. Angela Merkel führt ihre Gäste in das neue Wahrzeichen der Hansestadt. Das Philharmonische Orchester wird gleich Beethovens neunte Symphonie spielen, Dirigent Kent Nagano. Präsidenten, Regierungschefs, Sitz an Sitz, dazu im Seitenflügel nochmal 15 Aussenminister - geballte Macht.

Wegen der Sicherheitsvorkehrungen harrt das übrige Publikum schon seit Stunden in dem spektakulären Gebäude mitten in der Hafen-City aus. Viel Hamburger Bürgertum war da. Verlegerinnen plauschen mit Chefredakteuren, Kirchenvertreter sind da und die Bundeswehr.

Der Balkon, der einmal um das ganze Gebäude führt, bietet einen tollen Blick auf Hamburg. Auf den Dächern nebenan sind Polizeikräfte in leuchtenden Westen, die den Veranstaltungsort im Auge behalten. Auf dem Wasser Greenpeace-Aktivisten, die in kleinen, wendigen Booten auf der Elbe gegen die Klimapolitik demonstrieren. Und gegen die Investition von sieben Euro plus drei Euro Pfand fürs Glas lässt sich mit dem Aperol Spritz in der Hand zuschauen, wie hinten an den Landungsbrücken Wasserwerfer Demonstranten von der Strasse spritzen. Das Knattern der Hubschrauber über der Elbphilharmonie ist die Ouvertüre zu Beethovens Neunter. Anders gesagt: G20 in Hamburg hat viele Facetten.

Und nun sitzen sie da, ein Arbeitstag mit vielen Gesprächen und langen Runden liegt hinter ihnen, als Nagano den Stab erhebt und die Hörner den langen ersten Ton anstimmen. Merkel hat ihren Gatten Joachim Sauer mitgebracht, Macron und Justin Trudeau ihre Frauen, der Chinese Xi auch, und Trump wieder die halbe Familie. Denn ausser Ehefrau Melania neben ihm sitzen auch noch Tochter Ivanka und ihr Gatte Jared Kushner auf einer Seitengalerie. Fast den ganzen ersten Satz über hat Ivanka ihre Hand auf den Arm ihres Mannes gelegt. Melania nicht.

Nur Erdogan fehlt zur Neunten, der Europahymne Sigmar Gabriel ist auch da. Zumindest bis zum zweiten Satz, dem Molto Vivace. Denn sehr lebendig geht es plötzlich auch unter mehreren Aussenministern zu, die offenbar einen Grund gefunden haben, das Konzert zu verlassen. Vermutlich eine neue Krise, keine Zeit für Kunst. Nur die Kanadierin Cynthia Freeland lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie hat sogar ihre Füsse mitsamt Schuhen über die Lehne des freien Vordersitzes gelegt und geniesst in dieser lässigen Haltung das Konzert.

Trump hört zu. Gelegentlich schweift sein Blick über das Publikum, aber er sieht nicht gelangweilt aus. Für die Kanzlerin lässt sich nur hoffen, dass sie keinen empfindlichen Nacken hat, denn der vietnamesische Premierminister Nguy?n Xuân Phúc, der direkt hinter Merkel sitzt, wedelt sich mit dem Programmheft fortwährend Luft zu.

Zu seiner Rechten sitzt Olaf Scholz, der Bürgermeister. Er hält den Kopf häufig gesenkt, was aussieht, als sei er eingenickt. Aber er checkt nur die Nachrichten auf seinem Handy. Etwa während des dritten Satzes, dem etwas länglichen Adagio molto e cantabile, erfährt der Bürgermeister, dass draussen ein Polizist, der sich von Demonstranten bedroht fühlte, einen Warnschuss abgegeben hat. Doch nun zur Ode an die Freude.

Sie taucht ja zunächst ganz leise auf, getragen vor allem von den Celli. Dann gewinnt das Motiv an Fahrt und Wucht, bis der Chor das erste Mal einsetzt. Von da an ist fast der ganze vierte Satz ein mächtiges, ein überwältigendes Stück Musik, das auch in den Reihen der Staats- und Regierungschefs Eindruck macht.

Merkel sitzt kerzengerade und lächelt. Trudeau, Macron und Jean-Claude Juncker freuen sich mit, der indische Premierminister hat ganz hibbelige Finger, als würde er am liebsten selbst dirigieren. Auch Trump nickt ein paar Mal im Rhythmus mit dem Kopf. Nur einer fehlt: Recep Tayyip Erdo?an, der türkische Präsident. Gut möglich, dass er sich die Melodie, die seit 1972 die offizielle Europa-Hymne ist, nicht antun wollte.

Nach dem Finale ist die Gattin des kanadischen Premierministers die erste, die es regelrecht vom Sitz reisst. Und ihren Mann gleich mit. Langer Applaus und begeisterter Jubel füllen den Saal. Und Melania Trump sagt - was selten zu sehen ist - irgendetwas Freundliches zu ihrem Mann und lächelt dazu. Er lächelt zurück und winkt einer Zuschauerin, die mit ihrem Handy ein Foto macht und dann ihrem ungläubig dreinblickenden Mann zuflüstert: Trump hat mir zugewinkt. Ludwig van Beethoven hat seine Wirkung an diesem Abend nicht verfehlt. Zumindest für ein paar Minuten.