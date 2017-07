Cảnh Sát Vatican Phá 1 Ổ Đồng Tính

VATICAN -- Đức Giáo Hoàng và Vatican đang gặp một chuyện rất bực dọc...

Cảnh sát đã phá vỡ một cuộc vui đồng tính tại một trong các căn chung cư tu sĩ...

Theo báo tiếng Anh New Zealand Herald, tớ báo tiếng Ý Il Fatto Quotidiano tường trình rằng cảnh sát Vatican đã bố ráp một căn chung cư hồi tháng 6/2017 tại nơi trước kia là dinh của bộ truyền giáo Congregation for the Doctrine of the Faith.

Báo New Zealand Herald kể rằng người cư ngụ trong căn chung cư được kể là một tu sĩ giữ nhiệm vụ thư ký cho Đức Hồng Y Francesco Coccopalmerio, chủ tịch hội đồng Pontifical Council for Legislative và là một cố vấn thân cận của Đức Giáo Hoàng.

Cảnh sát được thông báo về trò vui đồng tính này sau khi hàng xóm nghi ngờ về những người vào và ra căn chung cư này.

Khi cảnh sát vào căn chung cư naỳ, họ khám phá thấy ma túy và nhiều đàn ông đang “sinh hoạt tình dục.”

Báo Il Fatto Quotidiano viết rằng Đức Giáo Hoàng nổi giận vì chuyện naỳ, và báo này nói có thể Đức Hồng Y Francesco Coccopalmerio có thể sẽ phải về hưu.