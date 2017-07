Tăng Trưởng, Trâu Húc, Xe Lửa, Mực Dỏm, Nhậu...

Mục tiêu tăng trưởng nên đặt ra định mức bao nhiêu cho kinh tế Việt Nam? Thấp thì nhà nước không vui, cao quá thế giới sẽ cười bể cả lồng kính ông Hồ... Nên đòi tăng trường 50% chăng?Chính phủ Hà Nội đưa ra dự báo là 6,3%-6,4%... nghĩa là, thấp hơn nhiều năm trước.Thế là Báo Đầu Tư nêu câu hỏi, rằng sao lại bi quan về nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa?Thế là, báo này nêu câu hỏi: Tại sao không đặt mục tiêu tăng trưởng 7-8%?Và đáp, rằng Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7-8%, thậm chí cao hơn, mà không cần phải khai thác thêm dầu, thêm than đá, không phải nỗ lực tăng trưởng tín dụng. Giới chuyên gia kinh tế không ai nghi ngờ về việc này....Có ai nằm mơ về một nền kinh tế kiểu Lê Nin chăng?Báo Tiền Phong kể chuyện ngoaị ô Hà Nội: Tàu hỏa đâm xe chở gạch ở Sóc Sơn, lái xe chết thảm.Đoàn tàu chạy hướng Thái Nguyên - Hà Nội, đâm trúng xe tải chở gạch khi chiếc xe này cố băng qua đường sắt. Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong.Vụ tai nạn nghiêm trọng kể trên xảy ra vào khoảng 8h15 hôm nay (3/7), trên địa bàn xóm Ấp Chùa (thôn Sơn Đông, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Hải Phòng: Trâu húc chết chủ, Bộ hỏa tốc đề nghị tạm dừng chọi trâu Đồ Sơn.Vào lúc 11h30 trưa 1-7, tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 bất ngờ trâu chọi 18 húc trọng thương người vừa dắt mình. Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch gửi ngay công văn hoả tốc đến Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Hải Phòng.Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch vừa có công văn hoả tốc gửi Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Hải Phòng, đề nghị tạm thời dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 nếu việc chuẩn bị chưa đảm bảo an toàn.Trong khi đó, VOV kể chuyện Nghệ An: Cuộc rượu giữa anh Vinh và người bạn xảy ra mâu thuẫn, sau đó mọi người bàng hoàng phát hiện anh Vinh nằm bất tỉnh với vết thương rất nặng.Thông tin ban đầu, trưa 2/7, anh Vương Đình Vinh (SN 1980, trú tại xã Nam Xuân, Nam Đàn, Nghệ An) cùng nhóm bạn đến quán trong xã cùng nhau nhậu. Đến khoảng 14h cùng ngày, nhiều người trong bàn nhậu đã về trước.Báo Thanh Niên kể chuyện Miền Tây: Lửa bất ngờ bùng phát giữa khuya tại chợ đêm Phú Quốc (TT.Dương Đông, H.Phú Quốc, Kiên Giang) khiến 9 gian hàng bị thiêu rụi.Sáng 3.7, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND H.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết lãnh đạo UBND huyện đã trực tiếp xuống hiện trường vụ cháy chợ đêm Phú Quốc, chỉ đạo các ngành chức năng khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ để các tiểu thương vượt qua khó khăn, sớm trở lại hoạt động mua bán kinh doanh.Bản tin VnExpress kể chuyện Sài Gòn: Xe container lao qua dải phân cách ở Sài Gòn, húc văng ôtô.Chạy tốc độ cao ở quận Tân Bình (TP SG), xe container bất ngờ lao qua đường húc ôtô văng vào cột điện, 4 người may mắn không bị thương.Rạng sáng 3/7, xe container loại 40 feet chạy tốc độ cao trên đường Trường Chinh (hướng từ quận Tân Bình về An Sương) bất ngờ lạng qua trái, cày nát nhiều đoạn phân cách bằng sắt.Xe tiếp tục lao sang phần đường ngược lại, húc ôtô 7 chỗ quay một vòng trước khi văng vào cột điện bên lề.Bản tin Infonet kể chuyện: Khởi động tuyến đường sắt 200km/h nối TP.SG với Cần Thơ.Theo dự kiến tuyến đường này sẽ bắt đầu từ ga Tân Kiên (huyện Bình Chánh, TP.SG) và đi qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ (theo hướng đường cao tốc TP.SG – Mỹ Thuận). Với chiều dài 134km, khổ đường 1.435mm, các đoàn tàu sẽ chạy vận tốc cao nhất lên đến 200km/h.Dọc tuyến đường sẽ có 10 nhà ga, quanh những nhà ga này được quy hoạch các thành phố vệ tinh phát triển theo hướng công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Tuyến đường dự kiến hoàn thành vào năm 2024 với tổng vốn đầu tư 3,6 tỷ USD.....Nếu tuyến đường sắt này được thực hiện, người dân có thể đi lại giữa TP.SG và Cần Thơ trong khoảng 45 phút.Báo Giao Thông kê chuyện Bạc Liêu: Xác minh thông tin mực giả được bán ở khu du lịch Bạc Liêu.Theo phản ánh, những con mực khô này rất khó xé, đặc biệt, khi nướng lên có mùi hôi khét giống mùi cao su.Ngày 30/6, ông Trần Hoàng Khải, Bí thư phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) cho biết, thời gian qua, tại khu du lịch Quán Âm Phật Đài và điểm du lịch Bảo Toàn xuất hiện tình trạng người từ địa phương khác mang khô mực nghi được làm “giả” đến 2 địa điểm trên để bán, khiến du khách lo lắng.Cũng theo ông Khải, nhận được thông tin, phường đã cử lực lượng công an phường kiểm tra tại các địa điểm trên, nếu phát hiện trường hợp buôn bán gian lận, sẽ lập tức mời về phường lập biên bản; đồng thời lấy mẫu gửi cơ quan chức năng kiểm định chất lượng.“Những người này không phải là người ở địa phương, mà từ Trà Vinh xuống. Tuy nhiên, sau khi ngành chức năng vào cuộc, hiện tình hình đã ổn hơn rất nhiều. Khoảng 1 tháng trước việc buôn bán này đúng là rất phức tạp”, ông Khải cho hay.Qua đó, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo du khách không nên mua hàng hóa không rõ nguồn gốc, tránh bị lầm đồ “giả”.Báo Người Lao Động kể chuyện tỉnh Hòa Bình: Bác sĩ, điều dưỡng đóng cửa nhậu trong giờ làm việc.Trong lúc chạy ngược xuôi tìm nhân viên y tế làm thủ tục xuất viện cho người thân, anh N.V.T. ở Hoà Bình đã rất bức xúc khi thấy các bác sĩ và điều dưỡng ung dung ngồi uống bia với mực nướng tại phòng làm việc trong giờ hành chính.Theo phản ánh của anh N.V.T, người nhà bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Hòa Bình, lúc 16 giờ 15 ngày 27-6 vừa qua, anh T. đến làm thủ tục cho người nhà ra viện nhưng các phòng đều đóng kín cửa khiến anh phải chạy ngược xuôi. Đến khi mở cửa Phòng hành chính, anh thấy các bác sĩ, điều dưỡng tại Khoa Nội - Nhi - Lây, BV Đa khoa TP đang ngồi uống bia với mực nướng.Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Kỳ Sơn, Giám đốc BV Đa khoa TP Hoà Bình, xác nhận có sự việc trên, trong đó có sự tham gia của 1 bác sĩ và 3 điều dưỡng.Tưng bừng nhậu...