Dân Lái Xe Lịch Sự Nhất Hoa Kỳ: Idaho số 1, Cali 17, N.Y. Dữ Nhất

WASHINGTON – Đã lái xe, tất sẽ gặp nhiều bực dọc khi có ai đó vọt qua xe mình mà không báo trước, ép xe mình khi vội vã, bấm còi ầm ĩ khi kẹt xe, la mắng um xùm giữa phố khi bực dọc…Tiểu bang nào có người lái xe lịch sự nhất? Câu hỏi trên đưa ra là một phần trong chiến dịch gây ý thức về thói quen lái xe, khi dân Mỹ chuẩn bị lái xe đi chơi mùa hè 2017.Kết quả trên dựa vào các bản khảo sát trên mạng của AYTM với mỗi tiểu bang là 50 người lái xe, trên tổng số 2,500 người trả lời, tuổi từ 18 trở lên, thực hiện khảo sát từ tháng 3 tới tháng 4/2017.Dựa theo toán thống kê, khảo sát như thế sẽ có sai số ± 12% trong khi mức độ chính xác tin được là 90%.Thứ tự chấm điểm khảo sát cho câu tar3 lời: Tiểu bang nào có nhiều người lái xe lịch thiệp nhất:1. Idaho2. New Mexico3. Oregon4. Montana5. Alaska6. Hawaii7. Colorado8. Washington9. Vermont10. New Hampshire11. South Dakota12. Utah13. Texas14. Arizona15. Michigan16. Florida17. California18. West Virginia19. Wyoming20. Maryland21. Massachusetts22. Kentucky23. Minnesota24. Delaware25. Nevada26. Alabama27. Tennessee28. North Carolina29. Missouri30. Connecticut31. Illinois32. New Jersey33. Virginia34. Indiana35. Ohio36. Nebraska37. North Dakota38. Rhode Island39. Kansas40. Mississippi41. Iowa42. Pennsylvania43. Oklahoma44. Georgia45. Maine46. Wisconsin47. Louisiana48. Arkansas49. South Carolina50. New York.