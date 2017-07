Bảo Hiểm Y Tế: Giảm Rủi Ro Chết Yểu 29%

WASHINGTON – Trong khi Cộng Hòa tranh cãi về việc đưa dự luật xóa sổ bảo hiểm ObamaCare, một cuộc nghiên cứu mới cho thấy dân Mỹ những người không có bảo hiểm y tế sẽ gặp rủi ro chết yểu cao hơn.Bác sĩ David Himmelstein, Giáo sư môn y tế công cộng tại CUNY School of Public Health at Hunter College ở New York City, nói rằng chứng cớ tràn ngập cho thấy bảo hiểm y tế cứu mạng người, và khi làm mất bảo hiểm y tế tất nhiên sẽ làm chết người.Kết luận đó đưa ra sau một cuộc duyệt xét nhiều cuộc khảo cứu trước đó về vấn đề khi có bảo hiểm y tế và khi mất bảo hiểm y tế sẽ ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe và tuổi thọ của người thành niên Hoa Kỳ dưới 65 tuổi.Ông nói, “Chúng tôi không quá ngạc nhiên về kết quả tìm thấy, vì một bản phúc trình năm 2002 từ viện nghiên cứu y khoa Institute of Medicine [IOM] of the National Academy of Sciences đã đưa ra kết quả tương tự.”Bản nghiên cứu trước đó của IOM duyệt xét 130 cuộc nghiên cứu trước khi kết luận rằng những người không có bảo hiểm y tế sẽ có sức khỏe kém hơn và thọ mạng ngắn hơn. Bản IOM ước tính rằng dân Mỹ chết mỗi năm vì không bảo hiểm y tế là 18,000 người.Hôm Thứ Hai, cuộc nghiên cứu của Sở Ngân Sách Quốc Hội CBO ước tính rằng dự luật tế do Cộng Hòa đưa ra sẽ làm thêm 22 triệu người mất bảo hiểm vào năm 2026. Trong khi hiện nay đang có 28 triệu dân Mỹ không bảo hiểm. Nghĩa là, cộng lại là 50 triệu người không bảo hiểm.Các cuộc nghiên cứu khác cho thấy khi bệnh nhân được khám áp huyết máu miễn phí, chết yểu (dù vì tim hay không) sẽ giảm khoảng 17%.Nghiên cứu của các nhà khoa học kết luận rằng bảo hiểm giảm rủi ro chết yểu trong khoảng từ 3% tới 29%, thường là nhờ kiểm soát huyết áp.Nghiên cứu cho thấy cụ thể ở tiểu bang Rhode Island, nhờ bảo hiểm mở rộng của ObamaCare, nhiều mạng người được cứu, kể cả những người có bệnh ung thư hay nan y khác, họ được chăm sóc y tế thích nghi.Bản nghiên cứu mới in trên ấn bản ngày 26/6/2017 của tạp chí ngành nội khoa y tế Annals of Internal Medicine.