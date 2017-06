Mất Tích, Mưa Lũ, Mất Việc, Gỡ Bùa, Ma Túy...

Có nhiều nan đề đáng lo trong xã hội, nhưng trẻ em mất tích vẫn là hiện tượng cần quan ngại nhất...Báo Công An kể chuyện: Hai cháu bé mất tích bí ẩn giữa Sài Gòn...Trong khi tất tả đi tìm đứa con gái mất tích bí ẩn nhưng chưa có kết quả, hai vợ chồng trẻ lại thêm rụng rời chân tay khi biết đứa con trai mới 13 tuổi ở nhà một mình cũng bỗng nhiêm "bặt vô âm tín" cùng toàn bộ tư trang và giấy tờ tùy thân.Cơ quan CSĐT Công an Q.7 vừa tiếp nhận đơn trình báo về sự mất tích bí ẩn của hai chị em ruột tên Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2002) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 2004, quê Thái Bình, tạm trú Q.7) vừa xảy ra trên địa bàn...Trong khi đo1ó, báo Da6ân Trí kể về tình hình: Người dân Hà Nội vật lộn trong dòng nước đến tối muộn...Trận mưa lớn vào cuối giờ chiều 19/6 đã khiến nhiều tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội ngập lụt nghiêm trọng... Vài giờ sau trận mưa, nhiều người dân hoặc vẫn phải vật lộn trong dòng nước hoặc chật vật giữa cả rừng xe cộ...Báo Giao Thông kể về chuyện ở Sài Gòn: Gần 2 năm trời, hàng trăm công nhân tại Công ty CP Giày Sài Gòn bị cho nghỉ việc đến nay vẫn không tìm được việc làm, chưa nhận được đủ tiền bị cho thôi việc.“Hơn 500 cán bộ công nhân viên (CBCNV) bị Công ty CP Giày Sài Gòn cho nghỉ việc vào cuối tháng 12/2015 đến nay tứ tán đi khắp nơi xin việc làm nuôi gia đình. Tháng 4/2017 tập hợp được 130 người thì được biết gần hai năm qua vẫn còn rất nhiều người chưa xin được việc làm, cuộc sống rất khó khăn, công ty hứa hẹn nhiều lần nhưng vẫn chưa thanh toán đủ tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động”, anh Nguyễn Cao Linh, người từng gắn bó với Công ty CP Giày Sài Gòn gần 24 năm chia sẻ.Báo Pháp Luật kể chuyện: Gỡ bùa theo lời thầy bói, mất mấy chục triệu đồng...Gia chủ đưa “thầy” hơn 60 triệu đồng để làm giúp hai linh vật và một số chuyện khác gỡ tai ương mong bán được đất nhưng rồi chỉ nhận được một món đồ chơi!Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Sài Gòn bỏ điều kiện hộ khẩu trong tuyển dụng...Ngay trong năm 2017 sẽ không còn điều kiện “có hộ khẩu tại TP.SG” khi tuyển dụng, nhưng người dự tuyển phải có hộ khẩu các địa phương khác, lai lịch rõ ràng...Mới đây, Chủ tịch UBND TP.SG Nguyễn Thành Phong đã có kết luận bỏ điều kiện “có hộ khẩu tại TP.HCM” trong tuyển dụng công chức, viên chức, kể cả cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể của TP.SG.Ông Lê Hoài Trung - phó giám đốc Sở Nội vụ - khẳng định khi chủ tịch UBND TP kết luận thông qua rồi thì ngay trong năm 2017, sẽ không còn điều kiện “có hộ khẩu tại TP.SG” khi tuyển dụng.Trong khi đó, báo Tiền Phong/Zing kể chuyện Đồng Nai: Ngăn vợ xuất ngoại, người chồng rút dao đâm chết 2 người...Ngăn cản vợ đi Malaysia, người đàn ông 51 tuổi dùng dao nhọn đâm vợ mình. Thấy con gái bị hại, người mẹ đến can ngăn cũng bị người này đâm tử vong.Ngày 18/6, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra vụ án mạng làm 2 người tử vong.Nghi can vụ án là ông Nguyễn Ngọc Dũng (51 tuổi, quê TP.HCM, ngụ ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch. Nạn nhân tử vong là bà Phạm Thị Kiều (36 tuổi, vợ ông Dũng) và bà Lý Thị Hồng (68 tuổi, mẹ chị Kiều).Báo Thanh Niên kể chuyện Sài Gòn: Đã cận kề kỳ thi THPT quốc gia, nữ sinh lớp 12 Nguyễn Như Anh Thư vẫn tranh thủ vừa ôn thi vừa tiếp tục giúp việc nhà và giữ trẻ ban đêm.16 giờ 15 phút, vừa ra khỏi lớp ôn tập, Anh Thư (hiện ở trọ tại xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP.SG) chạy thẳng đến chung cư Belleza, P.Phú Mỹ, Q.7 để phụ mẹ làm ô sin. Không để ý những giọt mồ hôi ướt trán, Anh Thư bắt tay ngay vào việc rửa chén, lau sàn, phơi áo quần...Bà Thùy Linh, mẹ của Anh Thư, cho biết mỗi ngày bà giúp việc cho hai gia đình. Ở ca sau, bà làm từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 mới xong việc. Nhưng những khi có Thư phụ giúp, hai mẹ con hoàn thành trước 1 tiếng đồng hồ.Báo Một Thế Giới kể chuyện: Thương nhân sống 'lay lắt' vì mất dần cơ hội xuất khẩu gạo......vào ngày 6.6 vừa qua, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã có Công văn số 164/CV/HHLTVN gửi các thương nhân xuất khẩu gạo.Trong công văn này nêu rõ, do Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) là hai đầu mối được Chính phủ chỉ định đang giao dịch ký kết hợp đồng tập trung với Bangladesh, Malaysia và chuẩn bị dự thầu mua gạo của PhilippinesNên để chuẩn bị nguồn hàng và bảo đảm hiệu quả việc ký kết hợp đồng, VFA đã yêu cầu các thương nhân xuất khẩu gạo không được giao dịch, ký kết hợp đồng xuất khẩu gạo hoặc để bên mua tái xuất gạo vào thị trường có hợp đồng tập trung nêu trên trong thời gian từ nay đến khi 2 tổng công ty kết thúc giao dịch và ký kết hợp đồng.Nghĩa là, độc quyền.Báo Người Lao Động kể chuyện: Vịt rớt giá còn 20.000 đồng một kg.Giá vịt ở huyện Yên Thành (Nghệ An) giảm từ 40.000 đồng một kg xuống còn một nửa khiến hàng trăm hộ chăn nuôi thua lỗ.Hơn một tuần nay, nhiều hộ nuôi vịt ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đứng ngồi không yên vì giá vịt xuống thấp nhất từ trước tới nay.Bản tin VnExpress kể chuyện: Cảnh sát ma túy cùng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra hành chính quán karaoke ở phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh do Nguyễn Thanh Bình (38 tuổi) làm chủ, rạng sáng 18/6.Tại 4 phòng có nhiều thanh niên nam nữ đang phê ma túy. Nhiều gói ma túy, thuốc lắc, bình hút shisha... được vứt dưới sàn.Bản tin VOV kể chuyện: 2 đối tượng côn đồ xông vào BV Thể thao Việt Nam hành hung 1 bác sĩ, thậm chí còn bắt bác sĩ quỳ gối xin lỗi.Lãnh đạo BV Thể thao VN xác nhận vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 17/6. BS bị đánh tên Vinh, làm tại khoa Đông y.Theo các nhân chứng, có 2 đối tượng hành hung bác sĩ Vinh ngoài cổng BV, sau đó tiếp tục lôi vào trong để hành hung tiếp rồi bắt bác sĩ quỳ xuống xin lỗi.Sự việc xảy ra quá nhanh, đúng thời điểm vắng người nên lực lượng bảo vệ không kịp trở tay.