Cộng Hòa Có Bạch Ốc, Quốc Hội Vẫn Bế Tắc, Vì Nội Bộ Bất Đồng

WASHINGTON -- Kể như Đảng Dân Chủ không có cách nào để lật đổ Tổng Thống Donald Trump, nhiều phần là thế.Nếu Dân Chủ trong kỳ bầu cử tháng 11/2018 chiếm đa số Hạ Viện Liên Bang? Không chiếm nổi. Và giả sử chiếm đa số Hạ Viện, thủ tục truất phế Trump vì bất kỳ cớ nào hợp lý cũng phải qua Thượng Viện, và làm sao kiếm đủ 2/3 phiếu ở Thượng Viện tức là 67 phiếu từ 67 Thượng nghị sĩ.Hiện nay, Dân Chủ chỉ có 48 ghế Thuợng Viện, và một số ghế Thượng nghị sĩ do Dân Chủ nắm sang năm là bầu lại, trong nhiều tiểu bang đa số cử tri là Cộng Hòa.Đó là lý do Trump sẽ ngồi ghế Tổng Thống tới ít nhất bầu cử 2020. Và như thế lại có hai cho thương mại Hoa Kỳ.Thị trường thương mại sau khi Trump nhậm chức có tăng vì giới đầu tư hy vọng sẽ đươc giảm thuế. Tuy nhiên, Trump ngồi ở Bạch Ốc được 5 tháng rồi, và chưa thấy ngân sách, chưa có thỏa hiệp về thuế, cũng chưa xong dự luật y tế (Cộng Hòa Thượng Viện từ chối bàn dự luật y tế AHCA do Cộng Hòa Hạ Viện đưa lên)...Từ lâu, Cộng Hòa ước mơ, phải chi chiếm Bạch Ốc và đa số Quốc Hội. Bây giờ Cộng Hòa có Bạch Ốc, và chiếm đa số Thượng và Hạ Viện... nhưng lại bế tắc. Chỉ vì Cộng Hòa trong Hạ Viện bất đồng, và Cộng Hòa Thượng Viện bất đồng với đa số Cộng Hòa Hạ Viện.Còn ghế Tổng Thống, không ai biết là Trump mưu tính gì... trong khi điểm Trump ngày một giảm, và hai Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Rex Tillerson và Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis khi tới Châu Á và Chaâ Âu lại tuyên bố các chính sách trái ngược với Tổng Thống Trump.Đó là lý do đầu tư lo ngại. Thị trường sẽ được quan sát kỹ vào mùa mua sắm cuối năm nay để có thể thấy chính phủ Trump hiệu quả tới đâu.