Nặc Danh, Xe Grab, Đường Lún, Bí Đài Loan...

Chấp nhận đơn tố cáo qua email nặc danh? Nếu không, ai sẽ dám tố cáo? Cuộc tranh cãi dai dẳng...Báo Tiền Phong kể về “Tranh cãi chuyện tố cáo nặc danh qua email”...“Việc không mở rộng hình thức tố cáo bằng email, fax, điện thoại là “lạc hậu đến cả hàng nghìn năm”, giờ thế kỷ 21 rồi, khi chúng ta đang nói nhiều đến cách mạng 4.0 mà chỉ quy định có đơn thư tố cáo bằng văn bản và trực tiếp”, ĐB Phạm Trí Thức (Thanh Hóa) nói tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi), chiều 16/6.Đồng tình với quy định trên, ĐB Trần Văn Mão (Nghệ An) cho rằng, với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, người tố cáo qua email, điện thoại có thể lợi dụng tên, địa chỉ email, điện thoại của người khác để bôi nhọ, tố cáo sai sự thật. Khi đó, cơ quan giải quyết sẽ lại mất thời gian xác minh địa chỉ email, địa chỉ…Tuy nhiên, ĐB Phạm Trí Thức (Thanh Hóa) cho rằng, việc không mở rộng hình thức tố cáo bằng email, fax, điện thoại là “lạc hậu”....Trong khi đó, VOV nêu vấn đề: Ai còn dám tố cáo nếu bị công khai danh tính?Theo Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, nếu không có cơ chế bảo vệ hữu hiệu thì người dân sẽ rất e dè trong việc tố cáo.Trong khi đó, bản tin Zing cho biết: Grab ngưng hợp đồng 2 tài xế đánh nhau ở bến xe Miền Tây...Công ty Grab Việt Nam vừa dừng hợp đồng 2 tài xế tham gia vụ ẩu đả ở bến xe miền Tây rạng sáng 15/6 vì vi phạm đạo đức, chuẩn mực, quy định của công ty.Tài xế GrabBike hỗn chiến ở bến xe Miền Tây Vụ việc xảy ra vào khuya 15/6 giữa một nhóm tài xế GrabBike và bảo vệ bến xe khiến cảnh sát phải nổ súng trấn áp.Tối 16/6, bà Nguyễn Thu An, Giám đốc Truyền thông Grab Việt Nam, cho biết đơn vị vừa ngưng hợp đồng với hai tài xế liên quan đến vụ ẩu đả với nhóm bảo vệ Bến xe miền Tây."Hiện chúng tôi đã tạm ngưng quyền sử dụng ứng dụng của đối tác Nguyễn Hoàng V., đối tác Trương Thái P. Hai tài xế được cơ quan công an xác nhận đã tham gia vào vụ việc, để phối hợp cơ quan công an điều tra xử lý", bà An thông tin.Báo Dân Trí kể chuyện: Đoạn đường 2km đầu tư 10 tỷ đồng, bê tông chọc nhẹ đã... thủng.Ngay sau khi mới đưa vào hoạt động (chưa nghiệm thu công trình), Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 284 đoạn Lãng Ngâm - Đại Bái dài 2km được đầu tư hơn10 tỷ đồng đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn đường bị nứt, lún, chắp vá loang lổ...Qua phản ánh của người dân về việc tỉnh lộ 284 đoạn Lãng Ngâm - Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, được đầu tư hơn 10 tỷ đồng nhưng đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, chất lượng công trình yếu kém, trưa 16/6, phóng viên Dân trí đã trực tiếp xuống hiện trường làm rõ thực hư.Thực tế ghi nhận con đường bê tông bị bong tróc nhiều chỗ, nhiều đoạn đường bị nứt một vệt dài, rất nhiều vết sữa chữa, chắp vá chằng chịt bằng bê tông và nhựa đường, một số đoạn đường bị lún. Một số đoạn có thể dễ dàng chọc thủng lớp bê tông trên mặt đường, để lộ ra bên dưới là đất sét, cát sỏi lổn nhổn.Báo Tuổi Trẻ kê chuyện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Sáng 16-6, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện, bắt quả tang một vụ hút cát trộm trong lòng hồ Châu Pha, thuộc địa bàn xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành.Tại thời điểm trên, PC49 phát hiện một người đang xúc cát từ mé hồ lên một xe ben, trên xe đã có khoảng 3m3 cát. Trong khi đó có một xe ben khác đang đứng chờ “ăn” cát.Báo Người Lao Động kể chuyện Gia Lai: “Công ty bội ước, dân khóc ròng với bí Đài Loan...”Cung cấp hạt giống, bán vật tư và hứa bao tiêu sản phẩm, nhưng đến lúc thu hoạch công ty lại bặt vô âm tín, khiến nhiều hộ nông dân ở Gia Lai khóc ròng với hàng trăm tấn bí xanh giống Đài Loan không biết bán cho ai.Gần tháng nay, nhiều nông dân ở xã Ia Glai (huyện Chư Sê) phải mang bí đao xanh ra quốc lộ 14 bày bán nhưng số người mua không đáng kể. Chị Nguyễn Thị Hoa (thôn Hương Phú, xã Ia Glai) cho biết, gia đình chị trồng 2ha bí đao xanh giống Đài Loan, thu hoạch hơn tháng nay mà không bán được cho ai. Chị đem một ít ra quốc lộ 14 ngồi… đuổi ruồi, còn lại cả núi bí bỏ mặc ngoài đồng đang hư thối.Báo Lao Động kể chuyện: Hàng nghìn xe ba bánh ở Hà Nội hoạt động “chui”...Tính đến nay cơ quan Công an thành phố mới chỉ cấp đăng ký cho 30 xe 3 bánh, tuy nhiên, trên đường phố Hà Nội hiện có hàng nghìn phương tiện đang lăn bánh. Chủ trương của thành phố trong năm 2018 là sẽ không để những phương tiện giả danh, trá hình này hoạt động.