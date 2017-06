Trump Bị Điều Tra Cản Trở Công Lý; Putin: Sẵn Sàng Đón Comey Tị Nạn Chính Trị

WASHINGTON - Truyền thông trong nước đưa tin: TT Trump bị công tố viên đặc biệt điều tra về khả năng “cản trở công lý” – các viên chức chỉ huy an ninh tình báo sẽ bị tra vấn về ý định ngăn cấm điều tra cố vấn an ninh quốc gia (là cựu Tướng Michael Flynn mất chức chỉ sau 23 ngày làm phận sự) và về quyết định cách chức giám đốc FBI James Comey.Ông Trump luôn mô tả các thông tin bất lợi là “tin vịt”, phản bác mọi tố giác về toa rập giữa đoàn tranh cử và viên chức Nga, gọi các cuộc điều tra là “tuồng tìm bắt phù thủy” của trò chơi chính trị.Báo Washington Post cho hay: công tố viên đặc biệt Robert Mueller điều tra hành tung của riêng ông Trump là chuyển hướng quan trọng.Tại thủ đô Nga, TT Putin pha trò về buổi điều trần của cựu giám đốc Comey đưa bản thân ông này vào tình thế tương tự Edward Snowden, là cựu nhân viên khế ước của NSA đang sống lưu vong tại Nga – ông Putin nói “Chúng tôi sẵn sàng cho ông Comey tị nạn chính trị”.Những tin tức về điều tra “yếu tố cản trở công lý” đã đuợc nói tới không lâu sau ngày ông Comey bị sa thải, thượng tuần Tháng 5.Bạch Ốc khẳng định: TT không hề yêu cầu ông Comey hay ai khác ngưng điều tra, gồm điều tra Tướng Flynn.Trong điều trần tại ủy ban Thượng Viện, ông Comey nêu nhận xét riêng là TT Trump không tìm cách ngưng điều tra “hồ sơ Nga”.Theo Wall Street Journal, 1 nguồn tin cho hay: công tố viên đặc biệt Robert Mueller muốn biết có phải TT Trump bãi nhiệm ông Comey để chuyển hướng điều tra. 1 ngày sau khi giám đốc Comey bị cách chức, ông Trump nói với ngoại trưởng và ĐS Nga đại ý “ông cảm thấy dễ thở hơn”.New York Times tường thuật ông nói “Tôi đối diện áp lực lớn vì Nga – nhưng hết rồi”.Các tin tức mới nhất cũng nói tới cuộc điều tra về rửa tiền nhắm đối tượng là 1 số phụ tá của TT tỉ phú.3 nhân vật sẽ bị đoàn điều tra Mueller chất vấn là giám đốc DNI Dan Coats, giám đốc NSA Mike Rogers, và nguyên phó giám đốc DNI Richard Ledgett.Khi điều trần tại Thượng Viện tuần qua, các ông Coats và Rogers xác nhận không có áp lực can thiệp.Theo 1 bản tin khác của Washington Post, ông Coats cho các phụ tá biết TT Trump muốn ông thuyết phục giám đốc Comey ngưng điều tra.Qua sáng Thứ Năm, TT Trump phóng twitter “Họ dựng chuyện toa rập, không tìm thấy bằng chứng và nay họ định dựng chuyện cản trở công lý. Đẹp”.Luật sư riêng của TT Trump, ông Marc Kasowitz, tuyên bố qua phát ngôn viên “FBI thẩm lậu tin tức liên quan với TT là trái luật, là không thể tha thứ”.Theo New York Times, ông Trump muốn cách chức công tố viên đặc biệt Mueller nhưng các phụ tá can ngăn.