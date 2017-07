Nổ Mìn, Mất Thận, Chém Người, Quẹt Thẻ, Rau Quả...

Bạo lực... xã hội ngày càng bạo lực không ngừng.Bản tin 24H/Dân Việt kể chuyện Nghệ An: Bảo vệ bệnh viện bị người nhà bệnh nhân đâm thấu tim...Một bảo vệ của một bệnh viện ở Nghệ An bị người nhà bệnh nhân đâm nguy kịch, phải cấp cứu.Ngày 30/6, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, một bảo vệ của bệnh viện vừa bị người nhà bệnh nhân dùng dao đâm nguy kịch.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30, tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, một người nhà bệnh nhân đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực và cổ anh Lô Minh Hương (SN 1958), trú ở huyện Qùy Hợp, Nghệ An - hiện là bảo vệ của Bệnh Viện.Báo Pháp Luật kê chuyện nổ mìn ở Phú Yên: Sáng 30-6, đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên, xác nhận cơ quan này đang phối hợp với Công an TP Tuy Hòa tiến hành điều tra về vụ nghi nổ mìn tại cửa nhà cũng là DNTN Vận tải hàng hóa Trường Sơn, số 74, đường Mai Xuân Thưởng, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Doanh nghiệp này do ông Đặng Đức Hối (SN 1964) làm chủ.Theo những người hàng xóm ở đây, vụ nổ mìn xảy ra vào lúc 4 giờ 50 phút sáng cùng ngày.Trong khi đó, bản tin VietnamNet kể chuyện: Ôm căn hộ tiền tỷ rồi ồ ạt bán cắt lỗ 600 triệu.Thị trường căn hộ đang ở giai đoạn trầm lắng, hàng loạt dự án vừa mới bàn giao nhà đã tạo nên nguồn cung lớn. Người mua bắt đầu bán cắt lỗ, từ 200-600 triệu đồng, trong khi đó dự án mới vẫn tiếp tục ra hàng.Sau hai năm tăng trưởng nóng 2015-2016, thị trường BĐS Hà Nội bắt đầu hạ nhiệt, xuất hiện tình trạng cắt lỗ ở một số dự án. Việc bán cắt lỗ không chỉ xảy ra tại vài dự án đơn lẻ mà lan sang diện rộng, từ những dự án đang ở giai đoạn đầu xây dựng đến cả những dự án bắt đầu bàn giao.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Cần Thơ: 'Cắt nhầm' thận, bệnh viện bồi thường suốt đời cho bệnh nhân.Hội đồng xét xử buộc Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ bồi thường một lần cho người bị cắt nhầm hai quả thận số tiền 302 triệu đồng và bồi thường hằng tháng là 5,8 triệu đồng/tháng.Chiều 29-6, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại theo hợp đồng dịch vụ trong vụ “cắt nhầm” hai quả thận xảy ra cuối năm 2011 giữa nguyên đơn là bà Hứa Cẩm Tú (ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) và bị đơn là Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ.Baả tin Zing ke chuyện Quảng Bình: Chém rớt tay đối thủ ngay trên đường.Sau khi xảy ra đánh nhau với một người khác, nhóm thanh niên ở Quảng Bình quay lại đánh chém khiến anh Hà cụt mất một cánh tay rồi bỏ trốn khỏi địa phương.Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang tạm giam Phan Đình Quỳnh (28 tuổi), Nguyễn Đức Tuấn (30 tuổi) và Lê Anh Văn (26 tuổi, đều trú tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) do liên quan đến vụ đánh chém rơi tay một thanh niên trên địa bàn.Báo Tiền Phong kể chuyện Sài Gòn: Bắt giám đốc nhà hàng quẹt thẻ gần 700 triệu của du khách.Minh hướng dẫn nhân viên nhà hàng NightFall (quận 1, TP SG) nhiều lần cà thẻ tín dụng của du khách Australia khi thanh toán bữa tối.Công an TP SG ngày 29/6 bắt giam Trần Tuấn Minh (22 tuổi, giám đốc nhà hàng NightFall) về tội Sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.Tối 10/8/2016, ông Caracciolo David John (45 tuổi, quốc tịch Australia) cùng nhóm bạn đến nhà hàng NightFall trên đường Nguyễn Siêu (quận 1) ăn uống và chơi bida. Đến rạng sáng hôm sau, du khách này dùng thẻ tín dụng Visa Card và thẻ Master Card (do hai ngân hàng của Australia phát hành) thanh toán tiền.Bản tin TTXVN kể chuyện: Đà Nẵng khai trương tuyến buýt TMF, miễn phí vé trong 1 năm.Từ ngày 30/6, tuyến buýt TMF tại trạm xe buýt TMF đường Bùi Dương Lịch thuộc dự án Cải thiện hành lang giao thông đô thị thành phố Đà Nẵng do quỹ Toyota Mobility Foundation (quỹ TMF) chính thức được đưa vào vận hành, thí điểm miễn phí vé trong 1 năm, miễn phí gửi xe tại bãi đỗ xe P&R Bùi Dương Lịch nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ xe buýt.Bản tin Infonet kể: Rau quả Thái Lan đổ vào Việt Nam tăng vọt, cao gấp 4 lần Trung Quốc!Trong nửa đầu năm,Việt Nam đã chi khoảng 8.562 tỷ đồng để nhập khẩu rau quả từ Thái Lan, chiếm đến 57,5% thị phần rau quả nhập vào Việt Nam. Rau quả nhập từ Trung Quốc lép vế chỉ chiếm 15,9%Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả tháng 6 đạt 156 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu rau quả 6 tháng đầu năm 2017 đạt 655 triệu USD (tương đương 14.900 tỷ đồng), tăng 87,2% so với cùng kỳ năm 2016.Báo Người Đưa Tin kể chuyện: Triệt phá nhóm bảo kê thu phí bến bãi trái phép trên sông Hồng...Không được cấp có thẩm quyền cho phép, thế nhưng một nhóm đối tượng tự ý đứng ra thu phí bảo vệ môi trường, thu phế chủ bến bãi và tàu vào mua cát dọc sông Hồng.Lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, phòng CSHS, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an huyện Mê Linh vừa triệt phá ổ nhóm bảo kê thu phí bến bãi trái phép trên sông Hồng do Bùi Minh Quyết (SN 1984, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cầm đầu.VnExpres kể chuyện hát rong: Ông bố mù tốt nghiệp nhạc viện, hát rong nuôi conAnh Nguyễn Tuấn Anh (quê Hà Nội) tốt nghiệp nhạc viện TP SG nhưng không có việc làm ổn định, nên chọn đi hát rong để nuôi con trai.Nhiều chuyện để suy gẫm vậy.