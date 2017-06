Sài Gòn: Xây Dở Dang, 3 Tòa Tháp Bạc Tỉ Đồng Làm Xấu Thành Phố

Dự án Saigon One Tower được khởi công năm 2007, đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Vừa qua, chính quyền TP Sài Gòn đã công khai nhận xét 3 dự án bất động sản nằm ở trung tâm quận 1 là đang làm xấu bộ mặt thành phố do thi công dở dang mãi, cả chục năm rồi vẫn chưa hoàn thành, theo báo Người Lao Động (NLĐO).Ba dự án “vàng” gồm Saigon One Tower, tòa tháp SJC và Lavenue Crown bị chủ tịch UBND TP Sài Gòn Nguyễn Thành Phong nêu tên trong cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng đô thị được tổ chức ngày 3/6.NLĐO dẫn lời ông Phong, đề nghị Sở Xây dựng TP rà soát lại tất cả các công trình xây dựng đang triển khai. Dự án nào đang dở dang thì tập trung xử lý, còn dự án nào chưa khởi công thì phải xem xét lại thật cụ thể. Riêng các dự án trên “đất vàng” của thành phố, đang trong tình trạng dở dang, phải nói là yếu tố làm xấu đi diện mạo thành phố - ông Phong nhấn mạnh.Ba dự án bị nêu tên cùng nằm trên địa bàn quận 1, hiện ở cả ba công trình này hầu như không có hoạt động xây dựng nào mà chỉ rào kín mít, bên trong chỉ lác đác vài người bảo vệ công trình.Đầu tiên, theo NLĐO, dự án Saigon One Tower nằm tại số 34 Tôn Đức Thắng, vốn được khởi công từ năm 2007. Với diện tích 6,672 m2, đây sẽ là một tòa tháp đôi gồm 5 tầng hầm và 41 tầng cao. Có dự kiến sau khi hoàn thành năm 2009, với chiều cao trên 195m, đây sẽ là tòa nhà cao thứ 3 tại Sài Gòn.Với tổng số vốn đầu tư trên 5,000 tỉ đồng và có lối kiến trúc độc đáo, Saigon One Tower được kỳ vọng sẽ góp phần đổi mới bộ mặt thành phố.Tuy nhiên, sau khi xây dựng được khoảng 80% phần thô thì công trình này ngưng thi công từ năm 2011 đến nay. Đã 6 năm trôi qua, nhiều hạng mục của công trình ngàn tỉ này đã xuống cấp, hư hại.Kế tiếp là tòa tháp SJC, tọa lạc tại khu “đất vàng”, 4 mặt tiền nhìn ra các tuyến đường Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi. Với mức đầu tư hơn 2,000 tỉ đồng, dự kiến trên khu đất rộng 8,600m2 này sẽ mọc lên tòa nhà cao 200m, gồm 54 tầng cao và 6 tầng hầm,. Tuy nhiên, từ khi được phê duyệt cũng vào năm 2007, đến nay dự án này vẫn chỉ là một bãi đất trống, bao bọc bởi hàng rào tôn cao vút.Theo NLĐO, dự án Lavenue Crown là công trình có quy mô xây dựng lớn nhất trục đường Lê Duẩn - Hai Bà Trưng, nằm cạnh Trung tâm thương mại Diamond, đối diện cửa chính UBND quận 1, được thiết kế là khu phức hợp căn hộ hạng sang, khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại. Công trình này sẽ gồm 36 tầng, rộng 4,921m2. Tuy nhiên, đến nay vẫn thấy khu đất này là một bãi giữ xe.NLĐO dẫn lời ông Lê Hoàng Châu – chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP., cho rằng ba dự án vừa bị “nhắc nhở” có điểm mắc mứu chung là đều khởi công khi thị trường nhà đất đi xuống, nên giống như trường hợp nhiều dự án khác, các bên bỏ vốn chọn cách duy trì cầm chừng. Riêng dự án Saigon One Tower hiện đã có giải pháp tái khởi động. “Cái vướng của dự án này là hiện vẫn còn 4,5 nhà phố chưa được di dời nên mặt tiền đường, cơ sở hạ tầng chưa thể đẹp theo như mong muốn”, ông Châu nói thêm.