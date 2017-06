Máy Tàu, Chông, Cá, Gạo Lứt...

Máy tàu vỏ thép hóa ra là máy tàu dỏm... Báo Thanh Niên cho biết: Phát hiện 4 máy tàu vỏ thép không phải hàng chính hãng.Bản tin kể rằng vào ngày 8.6, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do thứ trưởng Vũ Văn Tám dẫn đầu đã đến cảng Đề Gi (H.Phù Cát, Bình Định) để kiểm tra thực tế chất lượng các tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tại tỉnh Bình Định.Cùng ngày, đại diện đại lý bán hàng của Hãng máy Mitsubishi (Nhật Bản) tại Singapore và đại diện Công ty TNHH MTV Nam Triệu cũng đến cảng Đề Gi để thẩm định chất lượng các máy tàu vỏ thép của hãng này do đơn vị đóng tàu lắp đặt cho ngư dân.Bản tin TN nói, qua kết quả kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận các tàu vỏ thép tại Bình Định có 2 nhóm lỗi chính là vỏ tàu bị tróc sơn, hoen gỉ và máy tàu có vấn đề. “Sáng 8.6, gặp đại diện đại lý Mitsubishi, họ nói trong 5 máy của những máy tàu bị hỏng có ghi nhãn hiệu Mitsubishi mà họ đã kiểm tra thì có 4 máy không phải hàng chính hãng của họ”, ông Tám cho biết.Ai tráo hàng dỏm vào thay hàng thiệt?Trong khi đó báo Người Lao Động kể chuyện Kiên Giang: 7 thanh niên đâm chết bé gái 14 tuổi...Vào khoảng hơn 23 giờ ngày 8-6, trước một chi nhánh ngân hàng trên đường Hùng Vương, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) xảy ra một vụ giết người khiến bé gái 14 tuổi tử vong.Nạn nhân là Q.T. (quê ở An Giang), nhân viên phục vụ một quán trà sữa. Theo anh D., chủ quán trà sữa T.M. nơi bé gái làm việc, cho biết T. đã làm ở đây được vài tháng, tính tình hiền lành, hòa nhã nhưng không hiểu sao bị 7 thanh niên đến gây sự, sau đó đâm tử vong.Báo Tiền Phong kể chuyện Gò Công: “Nữ quái” giết 2 người bằng chất độc xyanua...Mở rộng vụ án giết người, cướp tài sản bằng thủ đoạn bỏ độc chất xyanua vào nước uống tại quán cà phê “Thiên Hương”, "nữ quái" Nguyễn Thị Thanh Thúy tiếp tục thừa nhận đã thực hiện hành vi đầu độc, sát hại cướp tài sản một người đàn ông khác.Chiều 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết: Qua điều tra mở rộng vụ án giết người, cướp tài sản bằng thủ đoạn bỏ độc chất xyanua vào nước uống tại quán cà phê “Thiên Hương” thuộc ấp Hưng Hòa, xã Long Hưng, thị xã Gò Công (Tiền Giang), Nguyễn Thị Thanh Thúy tiếp tục thừa nhận đã thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản của anh Lê Văn H. (52 tuổi, ngụ xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông) bằng thủ đoạn bỏ độc chất xyanua vào nước uống tại khu đất trống thuộc khu phố Xóm Gò, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông.Trong khi đó, SOHA kể chuyện Quảng Ngãi: Rủ nhau đi tắm thác, ba học sinh bị nước cuốn trôi...Nhóm học sinh nghỉ hè nên rủ nhau đi tắm ở thác gặp lúc mua to nước ở thượng nguồn đổ về bất ngờ khiến 3 em học sinh bị mất tích.Đến 7 giờ sáng ngày 9-6, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy xác của 3 học sinh nam, nữ gồm Nguyễn Văn Đông và, Lê Thị Mỹ Duyên, đều 14 tuổi, ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi và Võ Thị Thuận, 14 tuổi, ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa bị mất tích do nước nguồn cuốn trôi tại thác hố Sạch, thuộc thôn 1, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa.Báo Người Đưa Tin kê chuyện Tuyên Quang: Lãnh đạo huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị đã cho người kiểm tra, xác minh về việc có đối tượng đặt “bẫy” chông đinh trên tỉnh lộ 186 để bẫy xe tải…Là người lái xe bị dính “bẫy” đinh, anh Nguyễn H. (trú tại tỉnh Phú Thọ) kể lại, vào trưa 7/8, anh điều khiển xe tải đi trên tỉnh lộ 186, đoạn đi qua địa bàn thôn Hồng Hà, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang thì 1 bánh sau xe của anh dính phải chiếc bẫy chông đinh. Ngay sau đó, anh đã gọi điện cho xe cứu hộ đến sửa chữa, số tiền sửa chữa mà chiếc bẫy chông này gây ra với chiếc nốp sau của anh là 1.500.000đ.“Chiếc “bẫy” chông đinh này dài 25cm, các cọc sắt nhọn cao khoảng 5cm, có thể đâm thủng lốp dày của các xe khi dính phải. Thời điểm chiếc xe tải dính phải bẫy chông sắt, tôi đã phát hiện có 2 chiếc bẫy, 1 chiếc có 3 cọc sắt và 1 chiếc có 5 cọc sắt”, anh H. kể.Bản tin VTV kể về Huế: Khó khăn trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản ở đầm phá.Tình trạng nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là cá lồng diễn ra tự phát, ồ ạt đã phá vỡ quy hoạch chung trong nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.Dày đặc, chằng chịt... là tình trạng của các lồng cá tự phát tại vùng đầm phá thuộc thôn Trung Làng, xã Quảng Thái, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chỉ với 23ha mặt nước đã có 430 lồng nuôi cá trắm thương phẩm của 180 hộ nhưng khoảng cách giữ các lồng trên quá dày chỉ khoảng 2m, trong khi quy định là phải 5m để đảm bảo sự thông thoáng luồng lạch và môi trường nước lưu thông.Chính việc nuôi tự phát thủy sản tự phát đã dẫn đến ô nhiễm môi trường, đặc biệt đầu ra sản phẩm của các hộ nuôi cũng trở nên bấp bênh khi cung vượt cầu.Baả tin Infonet ghi lời “Bác sĩ khuyên: Đừng chết vì gạo lứt, muối mè!”Bệnh nhân ung thư, mỗi tháng gầy sút 4 – 5kg. Nếu khăng khăng duy trì chế độ ăn kiêng chỉ có ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt và muối mè, từ bỏ mọi biện pháp điều trị y khoa, thì liệu bệnh nhân sống được bao lâu để chống chọi với căn bệnh này?Cõi này đầy những gian nan vậy.