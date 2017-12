Tàu Cộng, Vc: Kẻ Thù Chung

Vi AnhTàu Cộng, Việt Cộng là kẻ thù chung của quốc gia dân tộc Việt Nam trong thời CSVN. Kẻ thù chung là phải cùng chống, không để mất thì giờ tranh luận chẻ sợi tóc ra làm đôi, làm ba, vô ích.Cả hai TC và VC là chánh phạm, là đồng chánh phạm, là đòng loã với nhau, vừa giặc ngoại xâm, vừa giặc nội thù của người Việt, chung làm nội tuyến cho TC. Cả hai kẻ thù chung ấy đã, đang hai mặt giáp công, ngoài đánh vô, trong đánh ra để cướp chủ quyền quốc gia dân tộc VN. Chúng vừa cướp dân quyền của người dân VN, vừa cướp giang sơn gấm vóc biển đảo của dân tộc VN. Đó là sự thật toán học, như hai với hai là bốn, sự thật lịch sử Ông Trời cũng không thay đổi được.Bàn luận, tranh luận, tham luận đề tài rất vô ích, là đánh Tàu Cộng trước hay Việt Công trước chỉ làm chệch hướng tranh đấu, chiến đấu của dân chúng và đoàn thể Quốc gia, và làm chia rẽ mục tiêu chánh, mẫu số chung của người chống CS.Như vụ cái người tự xưng tiến sĩ, thoái sĩ, Bùi Hiền hay Buồi Dữ nào đó đưa mấy chữ gọi là cải cách quốc ngữ làm cho quốc ngữ thành dị hợm, như Hồ chí Minh thay chữ k cho chữ c, chữ ê cho chữ a, tào lao đến mức ngay đám đảng viên CS đa số i tờ cũng không theo, không xài nên bị cho vào sọt rác. Bùi Hiền còn cắt ké hơn Hồ chí Minh nhiều thì cải cách của y sẽ vào sọt rác sớm hơn.. Nếu dư giờ thì nói chuyện với đầu gối còn có lý hơn bàn về vụ Bùi Hiền cải cách quốc ngữ mà đằng sau là một mưu kế do CS dàn dựng để chia rẽ người Việt Quốc gia với người Việt Cộng sản, để làm chệch hướng đấu tranh chống Cộng của dân chúng VN trong ngoài nước.Trái lại cứ kiên trì, quyết tâm chống CS như chí sĩ Phan bội Châu khuyên kiên trì, trường kỳ chống Thực dân Pháp thì có ich và có lý hơn hơn. “Đời ta không thành, thì có con ta; con ta không thành thì có cháu ta”.Cứ chống đa dạng, đa diện. Bằng biểu tình bất bạo động. Bằng bám thắc lưng địch đấu lý. Bằng bất tuân hành dân sự như anh chị em xe hơi chống trạm thu tiền mãi lộ của CS ở Cai Lậy bằng tiền lẻ để gây cản trở lưu thông trên quốc lộ khiến Thủ Tướng CS phải ra lịnh xả trạm cả tháng. Bằng biểu tình đem cá chết vì ô nhiễm ra ngăn cản lưu thông quốc lộ. Bằng biểu tình ngồi cầu nguyện đòi trả đất cho Dân Oan, cho tôn giáo Bằng quốc tế vận, đưa nạn nhân CS vào uỷ ban quốc hội Mỹ tố cáo công an CS vi phạm nhân quyền, cắt cổ người dân trong đồn. Bằng gởi kiến nghị đến cơ quan chánh quyền ngoại quốc và tổ chức Liên hiệp quốc chánh trực đòi thả tù nhân chánh trị.Chống liên tục, nhiều nơi, xa luân chiến, trương kỳ kháng chiế, v.v. và v.v., người dân Việt có hàng ngàn sáng kiến chống đối. Người dân Việt ‘giặc đến nhà đàn bà cũng đánh’, tinh thần chiến đấu ấy đã thành ca dao, tục ngữ. TT Trump trong hội nghị APEC ở Đà nẵng đã nhắc lại gương sáng Hai Bà Trưng đứng lên chống quân Tàu giành lại quyền độc lập cho VN. Bây giờ cần và phải chống kẻ thù chung là CSTQ và CSVN là tốt.Cái không tốt, cái hại trong công cuộc chống CS là không làm, không dự, không giúp, đứng ngoài, ngồi trong phòng lạnh, bóng mát mà phê bình, chỉ trích, bình luận bình loạn lên, học đòi tác phong, hành động giả đạo đức của CS, thiên tả, phản chiến Mỹ dạy đời, ‘giáo dục quần chúng’ nên “để dĩ vãng ra sau, hướng về tương lai phía trước”, nên ‘hoà giải hòa hợp’ với CS, CSVN bây giờ có chánh quyền có ngoại giao với Mỹ, mà còn chống làm gì - là những lời bị phong trào chống CS và dân Việt ty nạn CS phản đối và tẩy chay quyết liệt.Nhờ người dân Việt trong ngoài nước xa luân chiến và trường kỳ đấu tranh chánh trị chống CSTQ và CSVN mà cả Hành Pháp lẫn Lập Pháp Mỹ đã bày tỏ thiết tha đến Biển Đông và gián tiếp binh vực Phi luật tân và Việt Nam là hai nước bị TC xâm lấn biển đảo nhiều nhứt. Thượng Viện Mỹ thông qua và công bố Nghị Quyết S.Res.524 cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ các nước trong khu vực đảm bảo cường thịnh và độc lập, vì hoà bình và ổn định của khu vực.Người dân Việt trong ngoài nước đấu tranh chống kẻ thù chung Tàu Cộng lẫn Việt Cộng đã thành lực lượng càng ngày càng lớn mạnh.Nhờ người dân Việt trong ngoài nước đấu tranh mà Đảng Nhà Nước CSVN chia rẽ, rất lợi cho cuộc đấu tranh của người dân. Phe chủ trương đi với Mỹ để thoát Trung, bớt lệ thuộc kinh tế chánh trị TC. Đó là những người CS cấp tiến, do đa số người Nam trong đó có Nguyễn tấn Dũng. Con phe bảo thủ, giáo điều thần phục TC nắm đảng quyền do TBT Nguyễn phú Trọng cầm đầu bị dân thù ghét. 74% dân số VN muốn nhà cầm quyền đi với Mỹ, theo thăm dò của PEW.Thế nước lòng dân VN cho thấy phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, đấu tranh cho vẹn toàn lãnh thố, chống quân Tàu Cộng lẫn Việt Cộng trong lẫn ngoài nước càng ngày càng phát triển số lượng cĩng như qui mô đấu tranh, tỏ ra cần thiết hơn bao giờ hết cho quyền lợi chân chính của dân và nước VN.Bất mãn, nản lòng, thụ động, buông xuôi, hay chạy theo chánh trị gia thực dụng ở Washington hay Bắc kinh muốn làm thay nghĩ thế hoặc hòa giải hòa hợp với CS để họ tự tung tự tác, giải quyết vấn đề VN trên đầu trên cổ người dân VN trong ngoài nước - là giải pháp dễ, nhưng dở, và di hại lâu dài, bị chống đối manh mẽ.Trái lại quyết tâm đẩy mạnh, mở rộng thế cuộc đấu tranh trong nước và quốc tế vận cho phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN song song với chống TC xâm lược và VC thông đồng với TC là một tác động hướng thiện, trở thành liên minh bền vững, một qui trình không thể đảo ngược./.(VA)