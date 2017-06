Môi trường Việt Nam thê thảm, từ Formosa xả thải làm cá chết 4 tỉnh, cho tới cát bụi mịt mờ khắp các thành phố...Chính thức, hàng năm, ngày 5 tháng 6 gọi là Ngày Môi trường Thế giới.Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định chọn ngày 5 tháng 6 từ năm 1972 và giao cho Chương trình Môi trường (UNEP) của Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Nairobi, Kenya tổ chức kỷ niệm sự kiện này, theo tài liệu Wikipedia.Ngày 5 tháng 6 năm 1972, nhân ngày khai mạc Hội nghị Môi trường Thế giới đầu tiên tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển, Ngày Môi trường thế giới đã chính thức được công bố bởi Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (United Nations Environment Programme). Trong phiên họp ngày 15 tháng 12 năm 1972, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã ra quyết nghị chính thức. Kể từ đó, hơn 150 quốc gia trên thế giới đã hưởng ứng tham gia vào ngày kỷ niệm này. Cách hoạt động hưởng ứng thường được tổ chức trong tuần lễ quanh ngày 5 tháng 6 hàng năm.Tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn hôm 1/6/2017 loan tin: Thuế môi trường túi ni lông có thể lên đến 200.000 đồng/kg.Bộ Tài chính vừa đề nghị điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông từ mức 30.000-50.000 đồng/kg hiện nay lên mức 40.000-200.000 đồng/kg.Mức thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông đang áp dụng hiện hành là 40.000 đồng/kg. Bộ Tài chính đề xuất khung thuế nói trên theo mức thuế tối thiểu điều chỉnh tăng bằng mức thuế cụ thể đang áp dụng; mức thuế tối đa điều chỉnh tăng bằng 4 lần mức thuế tối đa trong khung thuế hiện hành.Theo giải thích của Bộ Tài chính, với mức thuế 40.000 đồng/kg hiện nay tương đương khoảng 200-400 đồng/túi và 1 ký túi ni lông có thể có 100-200 túi, nếu tăng lên mức tối đa khung áp dụng hiện nay là 50.000 đồng/kg thì cũng chỉ tương đương 250-500 đồng/túi.Trong khi đó, báo Dân Trí kể chuyện Thanh Hóa: Tạm dừng hoạt động mỏ đá gây ô nhiễm môi trường.Khai thác đá gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, cùng với việc chưa hoàn tất các thủ tục hồ sơ liên quan, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đức Tài đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác đá tại xã Hồi Xuân (huyện Quan Hóa).Ngày 31/5, thông tin từ Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sở đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Tài tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ đá tại xã Hồi Xuân do gây bụi và ồn ào.Theo phản ánh của bà con bản Mướp và bản Cốc xã Hồi Xuân thì trước khi chưa bị tạm dừng hoạt động việc nổ mìn, nghiền đá, chở vật liệu từ khai trường mỏ ra ngoài của công ty đã gây bụi bặm, ô nhiễm nghiêm trọng. Không những gây ô nhiễm, việc vận chuyển cũng gây mất an toàn giao thông khiến bà con vô cùng bức xúc.Trong khi đó, hai báo Thiên Nhiên và Dân Việt kể chuyện Quảng Ngãi: 103 hộ dân có cây trồng bị thủy điện “dìm” chết.Chiều 31.5, tại buổi làm việc với phóng viên báo Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Bắc – Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết: “Qua kiểm tra đã xác định tổng số hộ dân xã Trà Thủy có cây trồng bị chết do nước hồ chứa thủy điện Hà Nang dâng lên là 103 hộ”.Tuy nhiên theo ông Bắc, do số lượng hộ thiệt hại đông và số cây trồng bị chết nằm trên một diện tích rộng, vì vậy đến thời điểm này chỉ mới xác định được thiệt hại của 87/103 hộ, với số lượng cây bị chết từ 300-2.000 cây/hộ, trong đó chủ yếu là cây quế và bạch đàn. Dự kiến đến giữa tháng 6.2017 thì mới hoàn tất và tiến hành đền bù cho tất cả số hộ trên.Trong khi đó, bản tin RFA trong bản tin “Nợ xấu và môi trường ô nhiễm làm chậm phát triển kinh tế” ghi lời nhận xét từ Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu:“Tôi nghĩ vấn đề thay đổi khí hậu và môi trường là những yếu tố ảnh hưởng GDP rất nhiều. Việc nhiễm mặn trong năm qua ở các tỉnh phía Nam ảnh hưởng đến mùa màng, đến nông nghiệp.Năm qua chúng ta cũng thấy rất rõ tác hại về môi trường đối với nguồn hải sản như thế nào, nhất là Việt Nam có hàng ngàn cây số bờ biển. Một môi trường sạch là điều kiện tiên quyết trong vấn đề phát triển kinh tế, đặc biệt là tại Việt Nam.”Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vẫn xả thải vô tư: Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt quả tang một công ty chuyên sản xuất cà phê xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt quả tang Công ty TNHH thương phẩm Atlantic Việt Nam đã có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.Công ty TNHH thương phẩm Atlantic Việt Nam (gọi tắt là công ty Acom) chuyên sản xuất cà phê tại khu công nghiệp Lộc Sơn - thành phố Bảo Lộc.Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một bể tràn, và một ống nước được lắp máy bơm đang xả trực tiếp nguồn nước màu đen, bốc mùi hôi ra mương nước, lưu lượng xả thải khoảng 45 m3/ngày đêm. Các hệ thống xử lý nước thải của công ty hầu hết đều không hoạt động.Môi trường ngày càng xuống cấp... đó là nỗi lo lớn vậy.