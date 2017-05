Thơ Về Thiên An Môn

Chiều qua Thiên An Môn

nghe tiếng dội từ gỗ đá

từ một mặt trời lặn tắt

.

chiều qua Thiên An Môn

chợt nghĩ tới em

trên đại lộ Trường An ngày ấy

cùng chàng níu tay nhau

đứng lặng. nép vào góc phố

rầm rập những chiến xa

dẫm nát thân người

và súng nổ

những đám mây. quỷ. trôi

trôi. trên trời. cao

.

Chiều qua Thiên An Môn

gọi tên những người yêu nhau

thất lạc

giờ đây

giữa phố Tàu. ở vịnh San Francisco

hải âu kêu

không còn. không còn gì nữa

.

Chiều qua Thiên An Môn...

Vì sự khốn nạn của chúng mày

với đồng bào ta

vì sự cướp giật của chúng mày

với biển đảo ta

mày!

chính bọn mày !

đã vớt ta lên từ đáy chai rượu

mày !

chính bọn mày !

đã đặt đôi bàn chân tưởng quên gai góc của ta

xuống mặt đường

cảm ơn mày – Tung Của.

vì sự hèn nhát của quý vị

nhân danh đủ thứ mỹ từ

ổn định – hòa bình – tàu lạ – kẻ lạ…

đã lôi ta tuột khỏi nệm giường

êm ấm

đã giúp ta thôi lóe mắt vì ánh đèn phù phiếm

Cảm ơn

những kẻ cùng màu da nhưng khác tóc

Ta thà cạo trọc

không để đuôi sam.

đây một nén nhang

ly rượu nhạt

cúi đầu tưởng niệm những chàng trai, cô gái

vị quốc vong thân.

Hoa đào đỏ

đỏ từ nghìn thu trước

vẫn nguyên màu

máu

của

Việt Nam.

Tôi từng hỏi những người bạn Chinese nghĩ gì về Thiên An Môn

Họ đều biết rõ những gì đã diễn ra

Và đều rùng mình ớn lạnh

Nhưng cũng lần lượt cho tôi hai câu trả lời

.

Họ nói, “Đó là việc phải làm

Súng phải nổ để giữ gìn trật tự

Nếu một nền dân chủ sinh non

Liệu sẽ có những ngày hoà bình phát triển?”

.

Họ cũng nói, “Đấy là tội ác!

Và không thể thay bằng từ nào khác

Dùng súng và xe tăng để giết cả nghìn người

Những sinh viên, học sinh tay không tấc sắt

Lịch sử sẽ nhổ toẹt vào những lời dối trá biện minh…”

.

Tôi nhìn tấm ảnh Thiên An Môn

Và thấy cảnh triều đình

Một tiếng “Trảm!” và sáng loà gươm giáo

Và đầu rơi, máu chảy, lửa thiêu

Những ông vua ngự tận đỉnh vương triều

Nằm dưới mộ vẫn khăng khăng mình đúng

.

Phải…

Quyền lực sinh ra từ nòng súng

Nên vua chúa xưa nay có bao giờ sai

Bao nhiêu oan khiên chất ngất đoạn đầu đài

Cũng chỉ đợi có đất trời thấu tỏ

.

Tôi nhìn tấm ảnh Thiên An Môn

Và vẫn còn thấy rõ

Tượng nữ thần Tự Do sừng sững vươn cao

Ngọn đuốc bùng lên khao khát xiết bao

Khát vọng của hàng triệu thanh niên sát cánh cùng nhau

Khát vọng công bằng, dân chủ, tự do

Khát vọng rất đỗi bình thường

Khát vọng của toàn nhân loại…

.

Tôi vào YouTube

Ngậm ngùi xem lại những đoạn phim Thiên An Môn

Thấy ngút ngàn lửa cháy

Những tiếng kêu la, gào thét hãi hùng

Những cỗ xe tăng giết chóc lạnh lùng

Những gương mặt trẻ trung bàng hoàng, tuyệt vọng

Gò lưng đạp xe trong đêm đầy máu và nước mắt …

.

Đêm kinh hoàng ấy đã qua

Người ta đã rửa sạch quảng trường như chưa hề vấy máu

Những người lính buông súng về nhà

Và mỗi đêm mơ thấy những hồn ma

Dựng tượng thần Tự Do bằng giấy trắng

.

Lịch sử nhiều khi phải tạm đành nín lặng

Nhưng ký ức thời gian không chết bao giờ

Thiên An Môn và những ngày tháng Sáu

Vẫn vẹn nguyên cùng câu hỏi lương tri

Ngày 4 tháng 6/1989, xe tăng quân lực CSTQ tràn vào quảng trường Thiên An Môn, bắn giết nhiều ngàn sinh viên đang biểu tình đòi dân chủ. Nhiều nhà thơ Việt Nam sau này nhìn lại, đã có thơ tưởng nhớ sự thảm bại của một cuộc cách mạng thơ mộng và bất bạo động... Sau đây, xin đang 3 bài thơ của Nguyễn Xuân Thiệp, Đỗ Trung Quân: và Võ Trung Hiếu để trân trọng tưởng niệm.Chiều qua Thiên An MônThơ Nguyễn Xuân Thiệp(Nguồn: http://phovanblog.blogspot.com/2011/06/tuy-but-tho-nguyen-xuan-thiep-thang-6.html)-----Thơ về những kẻ cầm đầu thảm sát Thiên An Môn 1989Thơ Đỗ Trung Quân(Nguồn: https://haedc.org/2017/02/14/nha-tho-do-trung-quan-tho-ve-nhung-ke-cam-dau-tham-sat-thien-an-mon-1989/)-----Thiên An MônThơ Võ Trung Hiếu4.6.2013(Nguồn: http://vanviet.info/van-de-hom-nay/tho-ve-thien-an-mon-va-trung-quoc/)