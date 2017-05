Ngày Không Thuốc Lá

Tôi là người lữ khách

Mầu chiều khó làm khuây

Ngỡ lòng mình là rừng

Ngỡ hồn mình là mây

Nhớ nhà châm điếu thuốc

Khói huyền bay lên cây…

.

Thế là mấy cậu học trò cứ rủ nhau hút, hại vô cùng vô tận.

Ông bà mình cũng có câu:

.

Nhớ ai như nhớ thuốc lào,

Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên...

.

Nghĩa là, khó bỏ thuôc...

Mấy ngày nữa là tới Ngày thế giới không thuốc lá... Mấy bác y tế đang nói xôn xao đầu ngõ. Thật khó để nói mấy ông cai thuốc... Hút biết là hại, sao khó cai nhỉ?Chính thức, ngày 31 tháng 5 là Ngày thế giới không thuốc lá...Vậy mà, thuở xa xưa, nhà thơ Hồ Dzếnh viết mấy câu:Tự điển bách khoa mở cho biết Ngày Thế giới không thuốc lá (World No Tobacco Day - WNTD) được chọn vào ngày 31 tháng 5 hàng năm, theo Nghị quyết Resolution 42.19 của WHO. Mục đích của Tổ chức Y tế Thế giới WHO muốn tạo ra và khuyến khích khoảng thời gian 24 tiếng không có khói thuốc lá trên toàn cầu.Mục đích xa hơn của ngày này là gây sự chú ý của cộng đồng đến tác hại của thuốc lá đối với người hút chủ động cũng như bị động, mà hàng năm cướp đi sinh mạng của 5,4 triệu người trên toàn cầu.Các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thành lập Ngày Thế giới không thuốc lá vào năm 1987. Trong thời gian từ đó đến nay, ngày này đã được sự ủng hộ của những người không hút thuốc lá, các chính phủ, tổ chức y tế, chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu...Theo thông kê trên báo Giáo Thông ngày 13/09/2016, cho một kết quả bi quan: Việt Nam thuộc nhóm các nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao trên thế giới...Kết quả điều tra mới nhất cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao trên thế giới với tỷ lệ 45,3% nam giới hút thuốc. Đó là thông tin tại Hội thảo phổ biến kết quả Điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam (GATS 2015) do Bộ Y tế tổ chức sáng 6/9 vừa qua tại Hà Nội.Kết quả Điều tra năm 2015 cho thấy, so với năm 2010, tỷ lệ hút thuốc (bao gồm cả thuốc lá có khói và không khói) ở cả nam và nữ có xu hướng giảm từ 23,8% đến 22,5%, trong đó tỷ lệ hút thuốc ở nam giới giảm từ 47,4% xuống 45,3%.Đối với sản phẩm thuốc lá điếu, tỷ lệ hút ở cả nam và nữ giảm từ 19,9% xuống 18,2%. Tại khu vực thành thị, tỷ lệ nam giới hút thuốc (bao gồm cả thuốc lá có khói và không khói) giảm từ 47,7% xuống 42,7%.Tỷ lệ hút thuốc lá điếu của cả nam và nữ ở khu vực thành thị giảm từ 22% xuống 18,8%.Cũng hơi bất ngờ khi thấy quý cô hút thuốc cũng nhiều. Nghĩa là, sẽ hại cho thai nhi, và thế hệ tương lai sẽ thê thảm.Còn chuyện hút thuốc lá thụ động là ngửi khói người khác hút. Nghĩa là, hút bậc hai.Thống kê Bộ Y Tế VN cho biết tỷ lệ hút thuốc thụ động tuy có giảm rõ rệt tại hầu hết địa điểm công cộng như tại nơi làm việc giảm 13,3% (từ 55,9% xuống 42,6%); trên phương tiện giao thông công cộng giảm 15% (từ 34,3% xuống còn 19,4%) nhưng tỷ lệ này vẫn còn ở mức cao (tại nhà là 62%, tại nơi làm việc là 42%; trong nhà hàng là 80%). Tuy nhiên, lại có hiện tượng thuốc lá điện tử cũng bắt đầu được sử dụng nhiều hơn với tỉ lệ 0,2% người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên hút thuốc.Điều tra GATS 2015 cũng cho thấy sau khi điều chỉnh lạm phát, giá trung bình của một bao thuốc 20 điếu có xu hướng giảm (12.700 đồng/bao năm 2010 và 11.819 đồng/bao năm 2015).Bản tin cũng cho biết GATS là Điều tra toàn cầu về tình hình sử dụng thuốc lá nhằm giám sát tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại các nước. So với cuộc điều tra GATS đầu tiên được thực hiện vào năm 2010, kết quả cuộc điều tra lần thứ hai này đã có nhiều sự thay đổi. Đáng chú ý tại lần công bố này, mức giảm tỷ lệ hút thuốc được quan sát rõ nhất ở khu vực thành thị. Năm 2015, tỷ lệ nam giới ở thành thị hút thuốc lá điếu đã giảm, tuy vậy, ở khu vực nông thôn, tỷ lệ nam giới hút thuốc vẫn chưa có sự thay đổi. Đây là lần thứ hai Việt Nam tham gia điều tra này. Điều tra lần đầu tiên được thực hiện vào năm 2010.Như thế, có giảm, nhưng chậm.Phải chăng, thuốc lá rẻ cũng là nguy hiểm? Lẽ ra, phải tăng thuế thuốc lá thực cao, may ra.