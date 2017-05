Đập Xe, Nông Sản Ế...

Mấy cậu nhóc đập xe để vui, ông già đâm chết người tình rồi tự tử... nông sản lại ế vì thương lái Trung Quốc... thầy giáo đánh 2 cụ già thê thảm... Hôm nào cũng đầy chuyện nhức nhối.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Đà Nẵng: Nhóm thiếu niên dùng gạch đập phá ôtô chỉ... để cho vui...Tại cơ quan điều tra, nhóm thiếu niên 16-17 tuổi khai sau khi ăn đêm, cả nhóm rủ nhau dùng đá đập phá hàng loạt ôtô đậu trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng chỉ để cho vui.Ngày 25-5, công an quận Hải Châu TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cố ý hủy hoại tài sản của 8 thiếu niên liên quan vụ đập phá ôtô của người dân trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.Theo cơ quan công an, khoảng 19h30 tối 24-5, ban chuyên án của Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 8/9 thiếu niên ngụ tại quận Hải Châu có liên quan đến vụ việc này.Trong khi đó, bản tin VOV kê chuyện Hậu Giang: Ông già đâm chết người tình rồi uống thuốc tự tử.Ngày 24/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Văn Lời (67 tuổi, ngụ ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp) về tội giết người.Theo nội dung cáo trạng, ông Lời có quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1963) ngụ cùng ấp.Tối 31/10/2016, ông Lời và bà Hoa tổ chức nhậu tại phòng trọ ở ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp cùng một người bạn. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi khách ra về thì hai người tiếp tục mua bia về nhậu.Trong lúc nói chuyện qua lại bà Hoa có trách việc ông Lời không nhiệt tình khi tiếp khách và chuyện con cái khiến ông Lời tức giận cự cãi.Ông Lời đã giật cây dao bà Hoa cầm gọt trái cây và đâm bà nhiều nhát. Biết nạn nhân đã chết, ông Lời ném dao qua cửa sổ, đóng cửa phòng trọ rồi đón xe ôm về nhà bà con ở ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành.Sau đó, ông Lời uống thuốc sâu tự tử nhưng may mắn được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu.Trong khi đó, bản tin TTXVN kể chuyện Phú Yên: Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 4 học sinh bị đuối nước ở Phú Yên.Lúc 5 giờ 30 phút sáng 25/5, lực lượng cứu hộ và người dân huyện miền núi Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) đã tìm thấy thi thể em Phạm Xuân Luật là nạn nhân cuối cùng trong vụ 4 học sinh bị đuối nước.Bản tin VOH kể chuyện: Nguyên nhân nước giếng ở Đồng Nai bốc cháy.Theo kết luận ban đầu của Sở TNMT tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân khiến nước giếng ở xã Phú Sơn, huyện Tân Phú có thể bốc cháy là do trong nước có chứa dầu.Trước đó, ngày 20/5, một số giếng nước ở xã Phú Sơn bị nổi váng, bốc mùi hôi thối, khi múc lên châm lửa đốt thì bốc cháy. Các giếng này nằm cách một cây xăng khoảng 40 m.Báo Người Lao Động kể về cuộc Hội thảo “Triển vọng thị trường nông nghiệp Việt Nam 2017” diễn ra ngày 24-5 ở Hà Nội trong bối cảnh liên tiếp diễn ra những cuộc giải cứu nông sản, hết dưa hấu lại đến chuối, heo, gà...Lý do: Điệp khúc nông sản được mùa mất giá, ế thừa và phải giải cứu liên tục như bất tận. Thậm chí ngành chăn nuôi đang trải qua các chu kỳ “bong bóng - đổ vỡ” do cung vượt cầu.Bản tin CafeF/VnEconomy đưa ra thống kê về ô nhiễm môi trường: Tính đến tháng 12/2016, có 3.578.462 xe máy và 2.516.144 ôtô nằm trong hạn đăng ký lưu hành tại Việt Nam, tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn. Đây được xem là một trong các nguồn gây ô nhiễm môi trường...Báo cáo cho biết, năm 2016, môi trường không khí tại nhiều đô thị lớn vẫn tiếp tục bị ô nhiễm bụi. Số lượng phương tiện giao thông cá nhân (ôtô con, xe máy) tiếp tục tăng nhanh, việc xây dựng các khu đô thị mới, các chung cư, nhà cao tầng cùng việc cải tạo, nâng cấp đường giao thông... là những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí trong các đô thị.Trong khi đó, bản tin Infonet kể chuyện: Mua hoá chất đắt gần 6 lần, Viện Huyết học và Truyền máu trung ương lên tiếng....Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước báo cáo Quốc hội, một số hóa chất của cùng một nhà cung cấp và có sự chênh lệch rất lớn giữa giá được phê duyệt cao nhất và thấp nhất gây lãng phí.Trong đó có hai hoá chất của Viện huyết học và Truyền máu Trung ương được báo cáo mua đắt hơn Bệnh viện Thống Nhất.Báo Lao Động kể chuyện: Bỏ mặc Nhà máy cán thép nghìn tỉ ở Quảng Ninh: 3.300 tỉ đồng đắp chiếu đến bao giờ?Cho đến lúc này, sau hơn 7 năm tồn tại như một công xưởng hoang phế, Nhà máy cán thép tấm nóng Cái Lân (công suất 500.000 tấn/năm, có vốn đầu tư gần 3.300 tỉ đồng (thời điểm năm 2009) ngày càng xuống cấp trầm trọng và gần như không thể hoạt động. Mọi phương án giải cứu đã thất bại hoàn toàn, khiến dự án hàng ngàn tỉ đồng đang “chìm” theo “con tàu” Vinashin - đơn vị sở hữu nhà máy.Báo Hà Nội Mới kể chuyện Ông Phạm Đức Việt, giáo viên dạy môn Mỹ thuật Trường THCS Quảng Tiến, bị khởi tố do đánh hai vợ chồng già trên 70 tuổi nhập viện. Trong đó một người bị thương tích tỉ lệ 27%.Ngày 24-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Đức Việt (36 tuổi, trú thôn Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) về tội "cố ý gây thương tích".Nhiều chuyện nhức nhối...