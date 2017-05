Vũ Bằng, Sài Gòn Lụt...

Không biết cụ Vũ Bằng thực sự viết gì trong bản văn gốc... nhưng sách của nhà báo lão thành này khi tái bản đã bị văng miểng. Không biết ai quăng lựu đạn nơi đây... Hay thực sự, chính cụ Vũ Bằng từng viết những dòng gây sự với chế độ CSVN.Báo Dân Trí kể chuyện: Thu hồi cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” vì sai sót nghiêm trọng...Bản tin ghi lời Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết sẽ kiểm tra, thu hồi ngay cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” vì sai sót nghiêm trọng.Cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” của nhà văn Vũ Bằng được NXB Dân Trí liên kết với công ty TNHH Văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng in tái bản vào tháng 3 mới đây.Điều đáng nói, nội dung ở trang 210 của cuốn sách đã làm sai lệch toàn bộ bản gốc tác phẩm của nhà văn Vũ Bằng. Phần cuối trang 210 của cuốn sách này có nội dung vi phạm về chính trị nghiêm trọng.Nhưng sai sót gì? Cụ Vũ Bằng (hay ai đó) viết gì?BBC ghi rằng khi ra sách, phần Phụ lục ở cuốn sách tái bản này, đoạn đó được in với nội dung có khác so với bản được duyệt, đồng thời lại không để trong ngoặc kép như sau: "Tôi ao ước một ngày kia miền Bắc được giải thoát khỏi nanh vuốt Cộng sản, quốc gia trở lại thanh bình và thống nhất; toàn dân sát cánh với nhau ăn mừng Đại Nhật bằng một bữa tiệc vĩ đại có đủ những miếng ngon Hà Nội, bên cạnh các miếng ăn thuần túy khác của Sài Gòn và Huế."Nanh vuốt cộng sản?Báo Người Đưa Tin ghi nhận bằng câu hỏi: Cứ đình công là hình sự hóa chủ doanh nghiệp, ai dám làm?Các Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu chúng ta quy định cứ đình công là chúng ta hình sự hóa chủ doanh nghiệp, sẽ không ai dám làm chủ doanh nghiệp.Sáng 24/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13....Thế là có chuyện hình sự hóa chủ doanh nghiệp? Khó hiểu.Trong khi đó, bản tin VTC nêu vấn đề “Chất lượng kém, Trung Quốc liên tục trúng thầu ở Việt Nam: Môi trường tham nhũng tạo cơ hội”...Chất lượng thi công của các nhà thầu Trung Quốc ở thế giới được đánh giá cao, nhưng ở Việt Nam lại hoàn toàn ngược lại; và tuy biết rõ sự thật mười mươi nhưng chúng ta vẫn chọn các nhà thầu Trung Quốc.Từ rất nhiều năm về trước, việc các nhà thầu Trung Quốc thường xuyên tham gia các dự án lớn ở Việt Nam không còn là điều gì mới lạ. Chất lượng của các nhà thầu này cũng vậy, thật sự rất kém cũng không phải là thông tin gì mới mẻ.Nhưng điều lạ ở đây là tại sao các cấp có thẩm quyền tuy biết rất rõ về các nhà thầu Trung Quốc nhưng vẫn tiếp tục lựa chọn những nhà thầu này?Bản tin kể, gần đây nhất là dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). Đây là dự án do Công ty Hữu hạn Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC.Cho đến nay, dự án này đã bị kéo dài đến gần 4 năm, tổng mức đầu tư bị đội từ 552,86 triệu USD lên 868,04 triệu USD.Rồi đến việc Tổng thầu thiếu tiền, phải vay mượn tùm lum, kết quả là nợ các nhà thầu phụ hơn 500 tỷ đồng.Trong khi đó, tại Sài Gòn, báo Người Lao Động kể: Dự án metro "đói" vốn, nhà thầu đòi ngưng...Nhiều nhà thầu thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên yêu cầu thanh toán tiền, nếu không sẽ giãn tiến độ hoặc tạm ngưng thực hiệnSáng 24-5, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP SG đã họp báo thông tin về các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn TP. Đáng chú ý, dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên (tuyến metro số 1), dự kiến đưa vào khai thác năm 2020, có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu vốn.Theo ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị TP, dự án tuyến metro số 1 đang gặp khó khăn về nguồn vốn. Đến năm 2017, giá trị thi công dự án đã đạt khoảng 5.400 tỉ đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 28-4-2017, Chính phủ mới phân bổ hơn 2.000 tỉ đồng.Trong khi đó, báo Kênh 14 kể chuyện: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ khách nữ đau đớn vì bị tụ máu sau khi trả 13.000 USD phẫu thuật nâng ngực...Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội xem xét kiểm tra, xác minh sự việc và khẩn trương báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sau vụ việc người phụ nữ chi 13.000 USD phẫu thuật nâng ngực, nâng mũi nhưng bị tụ máu ngực gây đau đớn tại Bệnh viện thẩm mỹ K.C.Liên quan đến vụ chị Ngô Ngọc L. (36 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chi 13.000 USD (khoảng 290 triệu) để phẫu thuật thẩm mỹ nâng nũi và nâng ngực tại Bệnh viện thẩm mỹ K.C. bị biến chứng đau nhức, tụ máu, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội xem xét kiểm tra, xác minh sự việc và khẩn trương báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có).Trong khi đó, Sài Gòn mãi cứ lụt.Báo Pháp Luật kể rằng Sài Goò ngập vì mưa lớn đang xuất hiện trên diện rộng. Điểm ngập sâu nhất là đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, TP.SG với mực nước gần 70 cm. Giao thông nhiều nơi đang bắt đầu ùn ứ, tê liệt.Tính đến 17 giờ ngày 24-5, trên địa bàn TP.SG ít nhất đã có 10 điểm bị ngập nặng sau cơn mưa như trút nước, bắt đầu khoảng 16 giờ 30 và kéo dài gần một giờ.Khu vực nước lớn nhất được xác định là các quận 12, Bình Tân, Gò Vấp. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu trên 20 cm. Đường Phan Văn Trị đoạn gần nút giao Phạm Văn Đồng có đoạn ngập gần hết bánh xe máy.Vậy đó, cụ Vũ Bằng vẫn yêu thích Sài Gòn hơn Hà Nội?