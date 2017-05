Quân Assad Bị Đánh Vì Xâm Nhập Vùng Giảm Xung Đột

WASHINGTON - Viên chức quốc phòng Hoa Kỳ tiết lộ: binh lính Assad di chuyển bằng 5 quân xa bị liên minh không tập ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm đánh khi xâm phạm “vùng giảm xung đột”.Trận không tập này đuợc ghi nhận gần 1 căn cứ tại thị trấn An Tanf là nơi 1 nhóm quân nhân Hoa Kỳ huấn luyện quân nổi dậy Syria để họ tiếp sức đánh khủng bố.Viên chức cho hay: 2 chiến đấu cơ đuợc phái tới nơi với ý định phô trương sức mạnh để đoàn xe của binh lực Assad chuyển hướng – đoàn xe chuyển quân không ngưng, đã bị không tập.Tin cho hay: 20 xe di chuyển nhắm hướng An Tanf, 13 chiếc trong số này xâm phạm vùng giảm xung đột.Viên chức cho hay: lực luợng Assad cũng có căn cứ trong vùng.