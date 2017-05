37.7 Triệu Miếng Rác Plastic Dạt Vào Bờ Đảo Henderson

WASHINGTON - Tạp chí nghiên cứu Proceedings of the National Academy of Science (bản doanh Hoa Kỳ) công bố 1 hồ sơ ghi: 37.7 mảnh rác nhựa plastic trôi dạt vào bờ 1 hải đảo hẻo lánh giữa Thái Bình Dương.Các nhà khoa học cho biết rác nhựa gồm lính đồ chơi, bàn chải đánh răng, quân cờ domino, nón bảo hộ lao động đủ loại đủ cỡ … tại đảo không người ở này có mật độ 21 đến 671 miếng/mét-vuông.Đảo Henderson có chiều dài khoảng 10 kilomét, rộng 5 kilomét giữa New Zealand và Chí-Lợi, cách đất liền 5000 kilomét, là trong chuỗi đảo thuộc quyền bảo hộ của UK.Tại University of Tasmania (Australia), nhà nghiên cứu Jennifer Lavers phát biểu: số luợng quả là khủng khiếp.Tính trung bình là sóng biển đưa 3500 mảnh rác lên bờ đảo mỗi ngày.7 khoa học gia, gồm bà Lavers, lưu lại đảo 3 tháng 2 tuần để nghiên cứu – họ ước luợng 17.6 tấn rác plastic, gồm 2/3 tập trung tại các bãi cạn.Bà Lavers nói: chúng ta cần phải nghĩ lại nhu cầu dùng nhựa plastic, là vật liệu bền bỉ nhưng chỉ đuợc dùng trong 1 thời gian ngắn – bản thân bà nay dùng bàn chải đánh răng và bao đựng iPhone bằng tre.Bà cho biết: nhóm nghiên cứu thấy 1 con ruà chết vì mắc kẹt trong luới đánh cá phế thải.