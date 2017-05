Cựu Giám Đốc Tình Báo Mỹ Clapper: Trump Phá Hoại Các Định Chế

WASHINGTON - Các định chế nhà nước bị tấn công sau quyết định của TT Trump cách chức giám đốc FBI James Comey tuần qua, là nhận xét từ cựu giám đốc “tình báo quốc gia – DNI) James Clapper trong chương trình “State of the Union” của CNN.Ông Clapper nghĩ rằng các định chế công quyền bị phá hoạt bằng nhiều cách, từ bên ngoài cũng như từ bên trong. Khi nhà truyền thông Jake Tapper hỏi dồn: có phải tấn công từ bên trong bởi TT, ông đáp “Đúng thế” – ông hô hào các quyền khác trong hệ thống liên bang củng cố vai trò của mình để kiểm soát hành pháp.Ông nhắc: các quốc phụ đã tạo ra hệ thống tam quyền phân lập bình đẳng, hệ thống kiểm tra và cân bằng nội tại, và nhấn mạnh “Tôi cảm thấy mô hình ấy bị tấn công và bị xói mòn”. 1 số vị dân cử của 2 đảng đang hô hào cử 1 công tố viên đặc biệt để chỉ huy cuộc điều tra “hồ sơ Nga”. Thượng Viện phải xác nhận giám đốc FBI mới khi TT Trump đề cử ứng viên – vị này sẽ nắm vị trí dẫn đầu cuộc điều tra.Ông Trump và ông Comey cùng ăn tối hôm 27-1, nhân dịp này, ông Trump yêu cầu ông Comey hưá trung thành, nhưng ông Comey chỉ cam kết “chân thành”.Cùng ngày ấy quyền giám đốc tư pháp Sally Yates báo động Bạch Ốc: cựu Tướng Michel Flynn là cố vấn an ninh quốc gia có thể bị Moscow “tống tiền”.Hôm chủ nhật, cựu giám đốc Clapper xác nhận có gặp ông Comey trước bữa ăn tối tay đôi Trump-Comey, đuợc ông tiết lộ lời mời của TT Trump, cảm thấy không thoải mái nhưng không tiện từ chối.Theo lời kể của ông Clapper, giám đốc Comey cảm thấy quan ngại về tính độc lập của cá nhân ông, và tính độc lập của FBI.