Giám Đốc FBI Bị Đuổi Vì Không Hứa Huỷ Bỏ Điều Tra Trump; Nhiều DB Dân Chủ Đòi Trump Nộp Băng Ghi Am Trump Nói Với Comey; Comey sẵn sàng ra điều trần trước toàn dân

WASHINGTON - TT Trump dùng công cụ twitter hồi sáng Thứ Sáu để dọa giám đốc FBI bị cách chức – Trump hăm dọa sẽ lộ cho báo chí nghe các băng ghi âm Trump nói chuyện với Comey, nếu Comey tiết lộ gì với báo chí... Tuy nhiên, một phụ tá thân tính lâu năm của Comey nói rằng Comey sẵn sàng ra điều trần, nhưng chỉ điều trần trước công chúng. Và khi Comey ra trước ống kính truyền hình, sẽ thấy bất lợi cho Trump.Gặp truyền thông hôm Thứ Năm, Trump nói có 4 hay 5 buổi trò chuyện với giám đốc Comey trong đó Comey cam kết Trump không là đối tượng điều tra. Nhưng, Comey không bao giờ nói thế.Trump mô tả là tốt đẹp buổi ăn tối chứng kiến trao đổi đầu tiên về “quy chế của TT” với giám đốc Comey.Theo báo New York Times ấn bản Thứ Năm 11-5, Trump yêu cầu Comey hưá trung thành và Comey từ chối ít nhất 2 lần. Các twitter sáng Thứ Sáu của Trump đa số là hãy chống lại “tin bịa đặt”.Các Dân biểu Dân chủ hôm Thứ Sáu đòi TT Trump trao cho Quốc hội bất kỳ băng ghi âm đối thoại nào giữa Trump-Comey. Các Dân biểu John Conyers và Elijah Cummings (trong các Ủy ban Tư Pháp và Ủy ban Giám Sát) viết thư cho luậts ư Bạch Ốc Don McGahn, yêu cầu là nếu có các băng ghi âm như thế hãy trao bản sao cho Quốc hội. Và DB Adam Schiff (Ủy ban Tình Báo Hạ viện) ra bản văn là Trump phải đưa băng ghi âm cho Quốc hội, nếu không Trump phải thú nhận là đã bịa chuyện.Sáng thứ Hai, Trump phóng tweet: “Comey hy vọng là không có ghi âm nào giữa Trump-Comey, trước khi Comey lộ chuyện ra báo chí.”Ngoài ra, ông Trump báo tin Trung Cộng đồng ý nhập cảng thịt bò và 1 số sản phẩm từ Hoa Kỳ, và nhấn mạnh “đây là tin thật – REAL NEWS”.Nhà báo ghi nhận: Thứ Sáu là ngày thứ 7 liên tiếp Trump không ra công chúng – hôm Thứ Năm, ông Trump “cố thủ” tại West Wing của Bạch Ốc, ký 2 sắc lệnh trong phòng riêng, tránh các câu hỏi vụ cách chức giám đốc FBI James Comey. Các điều kiện thực tế chỉ ra tình trạng cô lập của ông, có thể nhận thấy qua hàng loạt twitter.1 twitter nói các phụ tá không thể đứng trước microphone với chính xác hoàn hảo. Twitter khác ghi: cách tốt nhất có thể là bỏ họp báo để ban hành bằng văn bản các giải pháp theo nhu cầu chính xác.Nhìn chung “trận bão Comey” còn dài. Tin từ nội bộ FBI xác nhận: tập thể FBI bất bình với ông Trump – dự định viếng thăm bản doanh FBI tuần này của TT Trump không đuợc thực hiệnNgoài ra, Trump có thể đang nghĩ tới việc thay đổi trong chính quyền sau quyết định cách chức giám đốc FBI với ông James Comey – mục tiêu kế tiếp có thể là tham vụ báo chí Sean Spicer.Twitter của Jonathan Swan từ cơ sở Axios phóng đi tối Thứ Tư ghi “Tôi có thể độc lập xác nhận tin TT Trump đang báo hiệu khả năng bãi nhiệm ông Sean Spicer ở chức tham vụ báo chí”. Theo ông Swan, ông Trump cảm thấy đoàn báo chí của Bạch Ốc phục vụ không ưng ý, nguyên nhân là bất lực không vì thiếu thì giờ.Theo bản tin của Washington Post, ông Trump nổi giận sau khi xem truyền hình tường thuật về vụ sa thải ông Comey vì thấy không ai bênh vực ông. Vẫn theo tờ Post, ông Trump quy trách ông Spicer và giám đốc giao tiếp Dubke – ông không hiểu vì sao có nhiều tường thuật tiêu cực như thế.Liên quan tới Trump, một bản tin khác cho biết luật sư của Trump khẳng định TT tại chức không có lợi tức, cổ phần hay nợ với các nguồn của Nga – việc duyệt xét hồ sơ thuế 10 năm trước ghi nhận 2 ngoại lệ, gồm thi hoa hậu 2013 và bán bất động sản tại Florida năm 2008.Văn thư ngày 8-5 và công bố hôm Thứ Sáu của 2 luật sư Sheri Dillon và William Nelson từ tổ hợp pháp lý Morgan, Lewis và Bockius LLP xác nhận như trên.Phóng viên nhận xét: tài liệu này chỉ bao gồm 10 năm qua, không gồm các thương luợng tài chính với người Nga, nghĩa là còn 1 số nghi vấn không giải đáp.Trong khi đó, tin của The New York Times hôm Thứ Sáu nói bây giờ Trump liên kết quyết định bãi chức ông Comey với lời buộc tội rằng, “sự việc Trump với Nga là chuyện bịa đặt.” Tổng thống trước đó đã cố gắng giành được lời cam kết trung thành bà bảo đảm của ông Comey rằng ông không là mục tiêu của cuộc điều tra -- những hành động đó là, tự nó, là vô đạo đức và sai trái. Khi ông Comey không tuân theo, thì ông bị sa thải.Bản tin cũng nói là có tới 40 Dân Biểu Cộng Hòa trong Quốc Hội bày tỏ quan ngại hay đòi hỏi sự giải thích về việc cách chức ông Comey.

Tuy rằng cựu Giám đốc FBI hôm Thứ Ba đã từ chối lời yêu cầu ra điều trần trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, nhưng một phụ tá thân tính lâu năm của Comey nói rằng Comey sẵn sàng ra điều trần, nhưng chỉ điều trần trước công chúng.



Chưa rõ các ủy ban Thượng viện -- hiện đều do Cộng Hòa nắm quyền lãnh đạo -- có dám mời Comey ra điều trần với chứng kiến của hàng chục ống kính đài truyền hình hay không... vì như thế, dân chúng Hoa Kỳ sẽ nhìn thấy đây là một cuốn phim gay cấn thượng thừa. Bởi vi, trong đó với truyện phim FBI điều tra xem TT Trump khi tranh cử có móc nối gì với gián điệp Nga hay không cũng đủ hay hơn bất kỳ truyện tiểu thuyết nào trước giờ. Thêm nữa, khi Comey ra trước công chúng điều trần theo lời mời của một ủy ban Thượng Viện, Comey sẽ trả lời hữu thệ, và như thế là từng chữ, từng lời đều có sức mạnh. Hiển nhiên, TT Trump không muốn như thế.