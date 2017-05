Đổi Ghế, Vay Tiền TQ

Vậy là thay đổi cán bộ về làm Đô Trưởng Thành phố Sài Gòn.... nhưng không đổi một cách kinh doanh của nhà nước: vẫn phải vay tiền Trung Quốc hàng trăm triệu đôla để xây đường lộ cao tốc.Báo Tuổi Trẻ kể rằng vào buổi sáng 10-5, Bộ Chính trị đã trao quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.Bộ Chính trị quyết định phân công ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2015 - 2020), giữ chức Phó ban Kinh tế trung ương....Ông Đinh La Thăng cũng sẽ được ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công tham gia một Đoàn ĐBQH khác để phù hợp với vị trí công tác.Nghĩa là gì? Ném chuột nhưng không làm vỡ bình?Trong khi đó, báo VnEconomy kể chuyện:“Cao Bằng muốn vay Trung Quốc 300 triệu USD làm đường cao tốc.”Báo Giao Thông kể chuyện: “Vụ 3 người bị sét đánh chết: Sự trùng hợp đau xót!”Bản tin kể rằng hàng xóm bàng hoàng, xót xa trước cái chết của ba người đàn ông bị sét đánh khi đào huyệt mộ người thân.Ngày 10/5, không khí tang thương bao trùm cả một xã nghèo Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - nơi có ba người đàn ông bị sét đánh chết cùng lúc khi đang đào huyệt chôn người thân chiều 9/5. Người dân nơi đây bàng hoàng cho biết, họ chưa bao giờ chứng kiến vụ sét đánh đau thương thế này....Ông Lê Xuân Uyển - Trưởng thôn Khương Hà 3 cho biết, từ trước đến nay ở địa phương chưa từng chứng kiến vụ sét đánh gây thiệt hại lớn cũng như sự trùng hợp đau thương như thế này."Trong xã từ trước đến nay cũng có nhiều trường hợp bị sét đánh chết rồi, nhưng chỉ một người. Lần này tận 3 người một lúc lại còn trong lúc chuẩn bị làm đáng tang cho người thân nữa", ông Uyển bàng hoàng nói.Báo Pháp Luật kể chuyện một nhóm mang dao, gậy tới đánh người ở bãi giữ xe ở nhà hàng Làng nướng Nam Bộ, số 1 Đồng Nai, phường 15, quận 10 khiến một người bị thương.Theo thông tin ban đầu, khuya 8-5, nam nhân viên của nhà hàng phát hiện một nhóm người dùng hung khí xông vào dùng dao, roi điện đánh chém khiến anh Kh. (22 tuổi, quê Trà Vinh) bị thương.Trong khi đó, báo Thanh Niên kể chuyện: Ô tô nhập từ Ấn Độ, Thái Lan giảm mạnh.Số liệu của Tổng cục Hải quan vừa công bố cho thấy trong tháng 4, Việt Nam chỉ nhập 176 ô tô nguyên chiếc từ Ấn Độ, giảm hơn 17 lần so với tháng 3 nhập 3.074 chiếc.Số lượng xe nhập về giảm mạnh song giá khai báo tại hải quan lại tăng gấp 3 lần.Không chỉ xe nhập từ thị trường Ấn Độ giảm, theo số liệu của hải quan, trong tháng 4, xe nhập nguyên chiếc từ Thái Lan cũng giảm tương đối mạnh. Cụ thể, trong tháng 4, xe nhập từ Thái giảm còn chưa tới một nửa, từ hơn 4.000 chiếc vào tháng 3, xuống 1.900 chiếc.Tính chung cả thị trường xe nhập, trong tháng 4, Việt Nam chỉ nhập khoảng 7.000 chiếc ô tô các loại, giảm đến 40% so với cùng kỳ năm 2016.Báo Lao Động kể chuyện quân đội quốc tế vào Việt Nam xây trường:“Gần 3 tháng qua, hơn 50 người lính trẻ hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tham gia tích cực xây dựng 4 phòng học cho Trường tiểu học Hòa Liên 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng với tổng kinh phí khoảng 140 nghìn đô la Mỹ. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương 2017 (PP17) đang diễn ra tại Đà Nẵng.”Báo Giáo Dục kể chuyện: Hiệu trưởng bị nghi lộ ảnh nóng mua máy xông hơi ở phòng làm việc?Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng thành phố HCM – ông Lý Hoàng Ánh đang bị nghi ngờ có trang bị máy xông hơi trong phòng làm việc.Phản ánh về Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, một giảng viên của nhà trường thông tin: Trong phòng Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng thành phố HCM có một loại máy mang tên: Máy xông hơi.Theo nguồn thông tin này thì, loại máy nói trên có giá trị gần 13 triệu đồng, được làm giấy đề nghị thanh toán vào ngày 9/9/2016, mua từ một Công ty trách nhiệm hữu hạn trên đường Lý Thường Kiệt, phường 6 – quận Tân Bình, thành phố SG.Nội dung của giấy đề nghị thanh toán ghi rõ: “Trang bị và lắp đặt máy xông hơi phòng Hiệu trưởng”.Trong khi đó, nông dân la trời vì, theo báo Hà Nội Mới và tin VietnamPlus: Nguyên nhân gì khiến đường tồn kho ở mức cao kỷ lục trong lịch sử?Sức tiêu thụ đường trong nước thời gian gần đây bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đường gian lận thương mại đang hoành hành.Điều này cũng là nguyên nhân chính khiến lượng đường tồn kho ở mức cao kỷ lục trong lịch sử ngành mía đường từ trước đến nay.Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), tính đến ngày 3-5 vừa qua, các nhà máy đường đã ép được 11,3 triệu tấn mía, sản xuất được 1,04 triệu tấn đường; trong đó đường RE là 314.000 tấn.Đáng chú ý, lượng đường tồn kho hiện đã ở mức trên 717.000 tấn, riêng tồn kho tại nhà máy đã là 675.000 tấn. Trong đó, đường trắng tồn kho 337.000 tấn, đường luyện 313.000 tấn và đường vàng thô gần 67.000 tấn.Theo VSSA, lượng tồn kho năm nay là không bình thường, quá cao so với năm 2016 chỉ tồn kho 500.000 tấn và nhiều năm trở lại đây.Chuyện ông Thăng êm rồi, không rõ xử lý thu hồi tiền ra sao...