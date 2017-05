Tiền Vô Túi Cán Bộ

Báo Dân Trí kể chuyện: Vốn ưu đãi dành cho người nghèo "chạy" về nhà cán bộ…Nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình dành cho hộ nghèo, hộ khó khăn đã được giải ngân cho cán bộ UBND xã Hội Sơn (Anh Sơn, Nghệ An). Thậm chí, các hồ sơ vay vốn ghi sai địa chỉ vẫn được lãnh đạo UBND xã xác nhận để cán bộ được vay vốn ưu đãi.Thời gian qua, trên địa bàn huyện Anh Sơn, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã triển khai nhiều chương trình vay vốn ưu đãi danh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Tại các chương trình này (Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn và Chương trình vay vốn học sinh sinh viên (HSSV)), những hộ dân đủ điều kiện vay vốn sẽ được ưu đãi mức lãi suất 0,6%/năm đến 0,75%/năm.Báo Dân Trí viết: “Đây là một trong những chính sách ưu đãi nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn lãi suất thấp để phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, trên thực tế, một số tiền không nhỏ từ các chương trình vay vốn này đã được cán bộ UBND xã Hội Sơn “giành” vay.”Trong khi đó, Báo Giao Thông kể chuyện: Giám đốc bệnh viện Gia Viễn đánh bạc tại phòng làm việc…Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cùng cấp dưới đánh bài ăn tiền ngay tại phòng làm việc.Thông tin ban đầu cho biết, những ngày vừa qua, dư luận xôn xao về một clip quay ông Đ.T.Bình - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Gia Viễn (Ninh Bình) mặc áo blouse trắng và đeo bảng tên cùng với khoảng 4-5 người được cho là cán bộ của bệnh viện này tham gia đánh bài ăn tiền, số tiền mỗi ván chơi lên đến vài trăm ngàn đồng.Trước sự việc này, trao đổi với báo chí, bà Đinh Thị Thanh Hương – Phó Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa huyện Gia Viễn xác nhận: Có clip phát tán trên mạng về việc một số lãnh đạo của bệnh viện tham gia đánh bạc.Trong khi đó, báo Đời Sống Và Pháp Luật kể chuyện lại thêm một trường hợp chết trong trai giam. Lần này là ở Quảng Trị.Một phạm nhân đang thụ án tại trại giam Nghĩa An (Quảng Trị) được phát hiện trong tình trạng toàn thân tím tái, da xanh, ngừng tuần hoàn hô hấp và có vết thắt vùng cổ.Báo Dân trí đưa tin, sáng 8/5, Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân liên quan đến cái chết của một phạm nhân đang thụ án tại trại giam Nghĩa An (đóng tại xã Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị).Nạn nhân là Hồ Văn Yên (54 tuổi, trú ở thôn Ly Tôn, ở xã Tà Long, huyện Đakrông), chấp hành án phạt tù từ năm 2013, tại Trại giam Nghĩa An (xã Cam Chính, huyện Cam Lộ).Trong khi đó, tỉnh Đồng Tháp lại sôi nổi về chuyện, theo báo Tuổi Trẻ: Lộ đề thi cuối kỳ khối 11, Đồng Tháp cho dừng thi.Ngày 9-5, học sinh khối 11 tỉnh Đồng Tháp bước vào thi học kỳ 2 môn Toán và môn Sử. Nhưng từ sáng sớm, đề thi chính thức hai môn này đã lan truyền trên mạng xã hội.Ông Trần Thanh Liêm, giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp, xác nhận thông tin lộ đề và cho biết Sở đã chỉ đạo dừng thi hai môn này.Bản tin ghi lời ông Liêm: “Thời điểm chưa phát đề thi, một số hiệu trưởng có thông báo về sở là đề thi đã phán tán trên mạng. Sau khi kiểm tra, Sở xác định đề thi đã bị lộ nên tạm dừng thi và đã ấn định thời gian thi thay thế là ngày 12-5. Ngoài ra, Sở đang cùng các ngành chức năng điều tra, xác định đơn vị nào để rò rỉ đề và sẽ có hướng xử lý.”Báo Thanh Niên kể chuyện: Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị bồi lắng nghiêm trọng khiến nhiều tàu cá bị gãy chân vịt, bánh lái… trong khi tàu công suất lớn không thể cập cảng.Cảng cá Cửa Sót được xây dựng vào năm 2002 với tổng vốn đầu tư 46 tỉ đồng. Hằng ngày, có khoảng 200 tàu cá công suất từ 20 CV đến trên 400 CV của ngư dân trong và ngoài tỉnh vào cảng xả hàng và tiếp nhiên liệu. Cảng cũng là nơi trú bão an toàn cho hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân.Từ năm 2013, khu vực trước cảng cá thuộc vũng quay tàu bị bùn cát bồi lắng, luồng lạch bị bồi lấp, ảnh hưởng đến việc ra vào cảng của tàu thuyền. Ông Trần Xuân Sinh (43 tuổi, ngụ tại xã Thạch Bằng, H.Lộc Hà) cho biết, các tàu cá công suất trên 300 CV liên tục bị gãy chân vịt và bánh lái khi ra vào cảng. Hiện các tàu lớn phải tìm các cảng khác neo đậu.Bản tin Infonet lại ghi nhận rằng tại Hội nghị Phòng, chống bệnh không lây nhiễm khu vực phía Nam do Bộ Y tế tổ chức tại TP.SG ngày 8/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 400.000 người chết vì các bệnh không lây nhiễm, trong đó 40% tử vong trước 70 tuổi.Tại Việt Nam, các bệnh không lây nhiễm phổ biến là tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh phổi mạn tính. Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục khám chữa bệnh, số người mắc bệnh không lây nhiễm hiện nay rất lớn và ngày càng gia tăng: Có 18,9% người từ 18 tuổi trở lên bị tăng huyết áp; 4,1% người bị tăng đường máu; trên 2 triệu người mắc bệnh phổi mạn tính; 125.000 người mắc ung thư mới mỗi năm.Infonet ghi nhận: “Nhiều ý kiến cho rằng, bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng của toàn xã hội, chiếm 66% gánh nặng bệnh tật. Nguyên nhân của bệnh không lây nhiễm được xác định là do lối sống như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, ăn nhiều chất béo, ăn ít rau củ quả, ăn quá mặn hoặc lười vận động,... trong khi đó, công tác dự phòng, quản lý và điều trị bệnh không lây nhiễm còn rất kém.”Mới biết, thế gian chẳng lúc nào an bình.