Đài Loan: Giúp Tăng Sinh Suất

TAIPEI, Đài Loan -- Trong khi dân số Hoa Lục áp đảo, và chính phủ Bắc Kinh liên tục hăm dọa dùng vũ lực sáp nhập Đàì Loan “vào đất mẹ,” chính phủ Đài Loan lo hối thúc dân chúng sinh nở đông thêm.Bản tin RTI ghi nhận về lời kêu gọi nâng cao tỷ lệ sinh con, Tổng hội liên hợp Công đoàn giáo viên toàn quốc đề xuất phương án giải quyết vấn đề giữ trẻ.Để cải thiện vấn đề giảm tỷ lệ sinh, chính quyền Trung ương và chính quyền các địa phương thi nhau đưa ra các chính sách như tăng mức trợ cấp sinh nở, trợ cấp tiền học phí cho trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo..v..v.., tuy nhiên theo Tổng hội liên hợp Công đoàn giáo viên toàn quốc chỉ ra, những chính sách này hiện tại xem ra không hề giúp làm tăng tỷ lệ sinh sản, một trong những nguyên nhân là vì mặc dù nâng cao mức trợ cấp tiền mặt, nhưng rất nhiều các trường mầm non tư thục cũng nhân đà tăng tiền học phí, Đài Loan lâu nay vẫn để mặc cho các trường mầm non tư thục phát triển theo xu hướng thương mại hóa.Phó Chủ nhiệm Ban giáo dục mầm non của Tổng hội liên hợp Công đoàn giáo viên toàn quốc Nhan Gia Thần cho biết, chính phủ phải thực hiện cơ chế hạn chế mức lợi nhuận đối với các trường mầm non tư thục được cấp trợ cấp.RTI ghi lời Ông Nhan Gia Thần nói: “Các trường mầm non tư phục trước tiên phải xác định bản thân là có tính chất giáo dục, mức độ kiếm lời của họ phải được hạn chế, đây không không phải là quan niệm gì mới mẻ, Hongkong đã làm như vậy, mức giới hạn lợi nhuận của các trường mầm non tư thục ở Hongkong là 10%, còn các trường mầm non phi kinh doanh của họ hạn chế mức lợi nhuận dành được mỗi năm là 5%.Tổng hội liên hợp Công đoàn giáo viên toàn quốc đề xuất, chính phủ cần thực hiện chế độ giữ trẻ theo tuyến dựa theo hộ khẩu, yêu cầu chính quyền các huyện thị phải tuân theo tỉ lệ 1/1, đồng bộ mở thêm các trường mầm non công lập và các trường mầm non có tính chất phi kinh doanh, đồng thời do Viện Hành chính chỉ đạo để chính quyền và các doanh nghiệp cung cấp trợ cấp và ngày nghỉ chăm sóc trẻ em, và bảo đảm cho cha mẹ học sinh sau khi nghỉ tiêu chuẩn chăm sóc trẻ em vẫn có thể quay lại làm việc, như vậy mới có thể thực sự giảm bớt gánh nặng chăm sóc con cho cha mẹ, nhờ đó giúp làm tăng tỷ lệ sinh sản.