Nguy Cho Mía, Heo, Rượu...

Dân trồng mía Quảng Ngãi thê thảm: Chưa năm nào người trồng mía ở Quảng Ngãi lại khổ sở trước cảnh thiếu nhân công thu hoạch mía như năm nay.Bản tin VOV kể rằng đã vào cuối kỳ thu hoạch và nhà máy đường cũng đã lên kế hoạch dừng hoạt động, không thu mua mía kể từ ngày 30/4, nhưng hiện hàng ngàn tấn mía của nông dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nằm trên ruộng.Sốt ruột, lo lắng nhưng người trồng mía ở địa phương này không biết phải làm sao để thu hoạch mía trên đồng khi không thuê được nhân công. Chưa năm nào người trồng mía nơi đây lại khổ sở trước cảnh thiếu nhân công thu hoạch mía như năm nay.Trong khi đó, bản tin VnExpress kể chuyện: Nuôi heo 4 triệu bán 2 triệu đồng...Chi phí để nuôi một con heo 100kg khoảng 4-4,2 triệu đồng, nhưng nông dân chỉ bán được 2-2,2 triệu, trong khi giá thịt đến tay người tiêu dùng cao gấp 5 lần.Có phải Việt Nam là nơi xuâ cảng cà phê nhiều thứ nhì thế giới? Vậy mà...Báo Nhịp Cầu Đầu Tư kể chuyện: Mới đây, một công ty nghiên cứu là ValuePenguin đã công bố nghiên cứu so sánh giá cà phê Starbucks tại 39 quốc gia khác nhau. Công ty này đã tính toán mặt bằng thu nhập và giá cả ở từng nước, để từ đó tính ra giá trị tương đối theo USD của một ly latte Starbucks tại nước đó. Nói cách khác, nếu một người Mỹ cũng phải trả mức giá này tại Mỹ, thì anh ta cũng sẽ có cảm giác tương tự một người bản xứ bỏ tiền ra mua một ly Starbucks tại quốc gia được so sánh.Theo đó, Nga là nước có giá cà phê Starbucks đắt nhất thế giới, với mức giá quy đổi ra là 12,32 USD/ly. Đứng thứ nhì là Indonesia với mức giá 8,21 USD, theo sau là Việt Nam với mức 8,18 USD.Báo Bà Rịa Vũng Tàu kể chuyện: Rượu giả, rượu không rõ nguồn gốc đang được bày bán tràn lan trên thị trường. Trong đó, nhiều loại rượu chứa chất độc hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng....ghé vào một cửa hàng trên đường Bacu –TP.Vũng Tàu, nơi đây đang trưng bày trên kệ nhiều loại rượu ngoại đắt tiền, thương hiệu nổi tiếng như: Chivas, Johnnie Walker, Macallan, Ballantines, Martell, Royal Salute, Hennessy và các loại rượu vang nhập khẩu từ Mỹ, Áo, Chile, Pháp, Singapore, Bungary. Hầu hết các chai rượu đều được dán tem hàng nhập khẩu, có tem khá mới, có tem đã cũ, nhàu nát. Một số chai rượu ngoại có dán phụ đề tiếng Việt nhưng chữ nhỏ li ti, nhập nhèm; còn những chai in toàn chữ nước ngoài thì không thấy ghi rõ nơi sản xuất, thành phần, nguyên liệu, nồng độ cồn cụ thể...Trong khi đó, Báo Khánh Hòa kể chuyện Nha Trang: Không cho tiếp tục kinh doanh dịch vụ ăn uống trên bè nổi...Báo Bình Định kê chuyện xây nhóm tượng đài thân phụ của ông Hồ và ông Ho qua bản tin “Thi công công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành: Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ.”Công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn) có lịch trình hoàn tất: “Dự kiến, ngày 10.5, đơn vị thi công sẽ hoàn thành công trình và bàn giao để tỉnh... khánh thành công trình vào tối 18.5.”Than ôi, xài tiền của dân cho gạch đá xi măng làm chi...Trong khi đó, bản tin Infonet kể chuyện Sài Gòn: Nhiều cây cổ thụ cao 25m sẽ bị chặt để xây đường metro ngầm.Sẽ chặt 28 cây xanh (đoạn từ đường Pasteur đến đường Phan Bội Châu).Báo Tiền Phong kể chuyện: Giáng chức hiệu trưởng “kiểm điểm” giáo viên đến ngất xỉu...Ngày 4/5, tin từ Phòng GD&ĐT thành phố Huế cho biết, bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Đông (phường An Đông, Huế) vừa bị điều chuyển sang đơn vị công tác khác và giáng chức xuống làm phó hiệu trưởng, do vi phạm đạo đức nghề nghiệp và để xảy ra vi phạm trong quản lý.Quyết định điều chuyển bà Thanh sang Trường Mầm non Hương Lưu (phường Vĩ Dạ, Huế) có hiệu lực kể từ đầu tháng 5/2017.Bà Thanh bị chuyển xuống làm Phó hiệu trưởng trường này. Trước đó, báo Tiền Phong ngày 23/3 đăng bài “Hiệu trưởng “kiểm điểm” giáo viên đến ngất xỉu”, phản ánh những việc làm thiếu tình người, vi phạm đạo đức và các quy định nghề giáo của bà Nguyễn Thị Hồng Thanh.Dân Hà Nội và dân Sài Gòn có thói quen mua sắm dị biệt nhau? Đúng vậy.Báo CafeBiz nói rằng Hà Nội và TP. SG có nhiều đặc trưng khác biệt: từ phong tục, tập quán đến thói quen mua sắm. Nghiên cứu này được phân tích thông qua 1 triệu lượt truy cập trên iPrice.vn trong năm 2016 nhằm trả lời cho câu hỏi người Hà Nội hay người Sài Gòn có thói quen mua sắm trực tuyến khác biệt như thế nào?Mặc dù không có sự chênh lệch lớn về đối tượng mua hàng trực tuyến, hành vi mua sắm của người Sài Gòn và người Hà Nội có nhiều nét khác biệt rõ rệt.Người Sài Gòn dành nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin về sản phẩm hơn người Hà Nội. Nghiên cứu đã cho thấy người Sài Gòn dành hơn 36% thời gian so với người Hà Nội để tìm kiếm sản phẩm.