Cách Nhận Biết Một Chính Trị Gia Nói Dối Về Việc Ủng Hộ Phụ Nữ Để Lấy Phiếu Bầu

Dân biểu Michelle Steel và dân biểu Young Kim



Khi Tòa Án Tối Cao đưa ra quyết định gây tranh cãi nhằm lật ngược vụ án Roe v. Wade vào Tháng Sáu năm 2022, quyết định này làm thay đổi các nguyên tắc pháp lý tồn tại nhiều thập kỷ bảo vệ quyền tự quyết về sức khỏe cá nhân mà không có sự can thiệp của chính phủ. Nhiều dân cử ở California nhận thức rằng họ sẽ gặp rắc rối nếu để lộ việc ủng hộ cấm phá thai. Những chính trị gia này tìm cách ngụy tạo vẫn “ủng hộ phụ nữ” và “ủng hộ sức khỏe của phụ nữ", nhưng lại lặng lẽ ủng hộ các đạo luật chống phá thai cực đoan trên toàn quốc. VIệc chống phá thai dẫn đến tỉ lệ tử vong cao ở phụ nữ mang thai; phụ nữ mang thai bị từ chối chăm sóc sau khi sảy thai; không thể phá thai dù bị hiếp dâm, loạn luân, và những hậu quả ngày càng tồi tệ hơn về sức khỏe cho trẻ sơ sinh.



Một số dân cử ở Quận Cam có lập trường phản đối quyền phá thai, chống lại nữ quyền ở Quận Cam đang tái tranh cử vào tháng Mười Một này. Nếu cử tri không bị cuốn theo những lời tuyên bố được sắp xếp cẩn thận trên mạng xã hội, truyền hình và quảng cáo trực tuyến, thực sự rất đơn giản để biết ai đang giả vờ. Để có thể nhận ra lập trường của các dân cử về quyền phá thai, một cách đơn giản là xem hồ sơ bỏ phiếu các dự luật của họ. Họ phản đối những dự luật tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ tránh thai và kế hoạch hóa gia đình; cũng như chỉ chấp nhận một số hình thức tránh thai cụ thể.



Dân biểu Michelle Steel, người đại diện cho các thành phố Quận Cam từ Fountain Valley đến Fullerton trong Địa Hạt 45, có một thời tự xây dựng hình ảnh mình là người ôn hòa. Tuy nhiên, bà đã đồng tài trợ Life at Conception Act (Đạo Luật Mầm Sống Từ Lúc Thụ Thai), một dự luật ban hành lệnh cấm phá thai dưới mọi hình thức trên toàn quốc, ngay cả trong trường hợp bị hiếp dâm hoặc khi mạng sống của phụ nữ đang nguy kịch. Dự luật đó cũng đề nghị cấm một số loại biện pháp tránh thai nhất định như vòng tránh thai (IUD).



Trong khi đó, Đại biểu Young Kim, người đại diện cho nhiều thành phố Quận Cam bao gồm Mission Viejo và Tustin trong Địa Hạt 40, cũng tự nhận mình là biểu tượng chính trị cho việc “ủng hộ sức khỏe phụ nữ". Để đánh bóng tên tuổi, bà tài trợ một đạo luật không cần thiết mang tên Orally Taken Contraception Act of 2023 (Đạo luật Tránh Thai Dạng Uống năm 2023), cho rằng đây là phương thức bảo vệ phụ nữ thông qua việc đơn giản hóa quy trình tiếp cận các biện pháp tránh thai không cần đơn thuốc. Tuy nhiên, Đạo Luật Tránh Thai Dạng Uống không tăng tác dụng bảo vệ cho phụ nữ. Về cơ bản, nó chỉ hướng dẫn FDA làm những gì mà họ đã và đang làm. Đại biểu Kim cũng đã bỏ phiếu chống lại Right to Contraception Act (Đạo luật về Quyền Tránh thai), đạo luật muốn đưa quyền tiếp cận biện pháp tránh thai của phụ nữ và gia đình vào luật liên bang. Như vậy, bà ta có thực sự ủng hộ việc sử dụng biện pháp tránh thai như đã nói?



Những dân biểu này muốn cấm phá thai trên toàn quốc không có ngoại lệ. Dân biểu Steel tuyên bố ủng hộ các trường hợp ngoại lệ khi bị hiếp dâm, khi mạng sống của phụ nữ đang nguy kịch. Tuy nhiên, bà cũng mập mờ ủng hộ việc cấm phá thai trên toàn quốc không có ngoại lệ cho việc bị hiếp dâm, loạn luân, hoặc khi mạng sống của phụ nữ đang nguy kịch. Là một trong những người đồng tài trợ của Đạo luật Mầm Sống Từ Lúc Thụ Thai, bà Steel rõ ràng vẫn ủng hộ dự luật gây tranh cãi này, mặc dù giả vờ như không. Thêm nữa, bà đã hai lần bỏ phiếu chống lại dự luật Women’s Health Protection Act (dự luật Bảo vệ Sức khỏe Phụ nữ), một đạo luật bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ. Dân biểu Kim, mặc dù từng tuyên bố ủng hộ sức khỏe phụ nữ, cũng bỏ phiếu chống lại dự luật này.



Đáng nói hơn hết, cả Kim và Steel đều bỏ phiếu chống lại Ensuring Access to Abortion Act (Dự Luật Bảo Đảm Tiếp Cận Phá Thai). Đây là dự luật bảo vệ quyền đi sang một bang khác để thực hiện phá thai của phụ nữ nếu bang của họ cấm dịch vụ này. Dự luật này ngăn cấm các tiểu bang treo tiền thưởng cho việc báo cáo phụ nữ, gia đình và bác sĩ tham gia hỗ trợ phá thai, xác nhận đây là một sự can thiệp quá mức của chính phủ vào quyền tự do của mọi người trong việc có được dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà họ cần.



Tóm lại, không khó để nhận ra những dân cử chỉ nói suông ủng hộ phụ nữ để lấy phiếu cử tri . Hãy nhìn vào hồ sơ bỏ phiếu của họ để biết sự thật. California là một bang đề cao quyền tự do sinh sản, nhưng việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản vẫn chưa được đảm bảo. Ngay cả ở Quận Cam cũng không tránh khỏi lệnh cấm phá thai trên toàn quốc. Trước khi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử tháng 11 này, cử tri hãy xác định các vấn đề quan trọng, rồi xem xét về hồ sơ bỏ phiếu của các dân biểu, để biết chắc rằng họ có thực sự ủng hộ các quyền quan trọng như quyền tự do sinh sản hay không.



Thy Bùi



Thy Bùi là cư dân của Newport Beach, là luật sư và thành viên hội đồng của Planned Parenthood of Orange and San Bernardino Counties.