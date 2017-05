Tàu Vỏ Thép, Người Mẫu...

Một hiện tượng đáng lo ngại: Nhiều tàu vỏ thép tại Bình Định mới đóng đã hỏng...Báo Tuổi Trẻ kể rằng ông Võ Đình Tâm - chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này nhận được 10 đơn phản ánh của ngư dân về việc tàu vỏ thép, tàu vỏ composite đóng mới theo chương trình Nghị định 67 bị hư hỏng.Ông Tâm nói, Sở NN&PTNT đã thành lập tổ kiểm tra, bước đầu kiểm tra 16 tàu thì phát hiện có 10 tàu bị hư hỏng. Trong đó, ba chiếc tàu vỏ thép đóng tại Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (tỉnh Nam Định) có phần vỏ bị gỉ sét, xuống cấp trầm trọng, máy tàu bị hư hỏng đang khắc phục; bảy tàu đóng tại Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Nam Triệu (TP Hải Phòng) cũng bị tình trạng vỏ thép bị gỉ, máy chính bị sự cố và hư hỏng, hầm bảo quản không giữ được lạnh…Hầu hết tàu mới đóng và đi vào hoạt động cuối năm 2016, nhưng bị những hư hỏng như vậy là lớn, rõ ràng là có vấn đề. Dân thì nói do nhà máy đóng tàu kém chất lượng, còn nhà máy thì nói do dân chưa biết vận hành nên dẫn đến hư hỏng...Trong khi đó, báo Lao Động ghi nhận các quan Ba Đình đang thu xếp chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Mỹ.Chuyện lạ: Xe BMW tông vào gốc me, Chủ tịch UBND H.Côn Đảo tử vong.Báo Thanh Niên kể rằng vào ngày 4.5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận thông tin ông Nguyễn Thành Chính, Chủ tịch UBND H.Côn Đảo tử vong.Trước đó, khoảng 21 giờ 15 ngày 3.5, ông Chính điều khiển ô tô hiệu BMW BS 72A - 187.89 hướng từ vòng xoay mới Hòa Long, TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) về nhà riêng ở xã Hòa Long thì bất ngờ gặp nạn.Xe BMW mà ông Chính điều khiển đã đâm trực diện vào một gốc me ven quốc lộ 56 khiến phần đầu xe bẹp dúm, các túi khí trong xe bung ra.Môt người dân gần hiện trường vụ tai nạn cho biết, khi mở cửa xe thì thấy ông Chính vẫn ngồi trên ghế, đầu nghiêng về một bên.Báo Người Lao Động kể rằng trong khi công nhân đang trát tường tại một chung cư của công ty Mường Thanh ở Hà Nội thì một vật trên cao rơi xuống khiến sập giàn giáo, 3 người bị thương vào chiều 4-5.Tối ngày 4-5, ông Đặng Anh Phương, Chủ tịch UBND xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, cho biết trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ sập giàn giáo khiến 3 công nhân bị thương vào chiều cùng ngày.Báo Hà Nội Mới cho biết rằng những hành vi ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu mà không có giấy phép sẽ bị xử phạt từ 15 – 30 triệu đồng.Nghị định mới cho biết có hiệu lực từ ngày 5-5-2017, sẽ áp dụng khung xử phạt mới, đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu không đúng nội dung ghi trong giấy phép hoặc đề án tổ chức cuộc thi đã gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sẽ bị phạt tiền ở mức nghiêm khắc hơn. Cụ thể, các cá nhân, đơn vị tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 15 đến 30 triệu đồng đối với những hành vi sau: Ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế mà không có giấy phép; Ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế thực hiện hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam; Không thu hồi danh hiệu đã trao cho cá nhân đạt giải cuộc thi người đẹp, người mẫu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép yêu cầu…Bên cạnh đó, NĐ 28/2017/NĐ-CP còn quy định mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu; Công bố, sử dụng danh hiệu đạt được tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu do tham dự trái phép mà có.Trong khi đó, bản tin Infonet cho biết đang điều tra vụ lái xe tải chạy ngược chiều đâm 2 người tử vong.Sau khi lái xe tải ngược chiều đâm 2 nạn nhân đi xe máy tử vong tại chỗ, lái xe đã đến đầu thú và hiện đang bị tạm giữ để lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra..Công an tỉnh Bắc Giang cho biết rằng đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 2/5, tại tại Km 103+150 trên Quốc lộ 1A, ở thôn 10, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.Trước đó, vào khoảng 16h50 ngày 2/5, tại tại Km 103+150 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn 10, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô và 1 xe máy. Hậu quả, 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.Chạy ngược chiều, gây tai nạn... nghe giông như chuyện Đảng CSVN đi ngược chiều dân chủ của nhân loại, gây biết là bao nhiêu tai nạn...