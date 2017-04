Mỹ: Bình Bắc, Định Nam

Mới non ba tháng cầm quyền, tân chánh quyền Mỹ với TT Trump đã cho thấy chiến lược Á châu Thái Bình Dương [ACTBD] của Mỹ có tăng chớ không giảm. Đó là Mỹ chuẩn bị chiến tranh chống CS Bắc Hàn để tạo hoà bình ở bắc ACTBD và kết hợp với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN để tạo ổn định cho nam ACTBD, cụ thể là ở Biển Đông mà TC đang chiếm cứ và quân sự hoá.Một, nội các Trump chấm dứt thời kỳ kiên nhẫn chiến lược của Mỹ đối với CS Bắc Hàn. Đó là một chế độ hành động như một quốc gia côn đồ dùng hoả tiễn và nguyên tử hù doạ hai đồng minh của Mỹ, nơi Mỹ hiện còn gần 100.000 quân trú đóng ở hai đồng minh trụ cột của Mỹ Nam Hàn và Nhựt bổn. Tân nội các Mỹ đưa ra ba giải pháp. Một là yêu cầu Chủ Tịch Tập cận Bình của TC áp lực CS Bắc Hàn. Hai là yêu cầu Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trừng phạt kinh tế gắt gao CS Bắc Hàn và đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia yểm trợ khủng bố. Ba là nếu TQ không giúp thì Mỹ sẽ làm một mình như lời TT Trump đã tuyên bố.Nói là làm, quân đội Mỹ điều quân bố trí trận đồ. Dàn hoả tiễn THAAD của Mỹ đã chuyển tới Nam Hàn và Nam Hàn cho sử dụng một lô đất làm nơi bố trí. TC chống đối quyết liệt, Mỹ vẫn cứ làm. Quân đội tăng tàu lặn, chiến hạm mặt nước, chiến đấu cơ về đây. Mỹ đã đưa Hạm đội 3 về đây để tăng cường cho Hạm đội 7, nhiều hơn thời Chiến tranh VN, Mỹ chỉ để một Hạm đội 7 dù phải chống Liên xô,TC và CS Bắc Việt. Tin RFA ngày 25-04, “Bắc Hàn tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn pháo qui mô lớn vào ngày thứ ba 25 tháng tư nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội nước này. Trong khi đó tàu lặn USS Michigan của Hoa Kỳ đang cập cảng Hàn Quốc, và nhóm tàu tác chiến do hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson dẫn đầu hướng về vùng biển Triều Tiên. Trong lĩnh vực ngoại giao, các đặc sứ về chính sách Bắc Hàn của ba nước đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ gặp nhau tại Tokyo để bàn về tình hình Bắc Triều Tiên.”Như đã biết Bộ Tư Lịnh Thái bình dương của Mỹ đã nghi binh, cho thấy chiến đoàn tinh nhuệ chuyên tấn công hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson làm soái hạm đổi lộ trình qua eo biển Sumatra sang Ấn độ thay vì đi lên Biển Hoa Đông. Hãng tin Reuters và báo chí Mỹ tưởng thiệt loan báo tùm lum, nói có mâu thuẫn với lời TT Trump nói đưa Carl Vinson về Biển Hoa Bắc mà Bộ Tư Lịnh Thái bình Dương điều sang Ấn độ dương để tập huấn. Nhưng sự thật Carl Vinson âm thầm đi đến ngoài khơi CS Bắc Hàn, kịp ngày CS Bắc Hàn có thể phóng hoả tiễn nhân kỷ niệm 85 năm của quân đội CS Bắc Hàn. Lúc bấy giờ báo chí mới vỡ lẽ ra là Hải Quân Mỹ đã nghi binh một cách khéo léo.Ngoài ra trước đó ngày 23/2 tàu tác chiến cận bờ USS Coronado của Mỹ có mặt và hoạt động ở Biển Đông. Tháng trước 3 tiềm thủy đĩnh loại tấn công nhanh chạy bằng nguyên tử lực gồm USS Alexandria, USS Chicago và USS Louisville, tới tây Thái Bình Dương và ít nhất một chiếc đã vào Biển Đông. Ngày 18.2, biệt đoàn tinh nhuệ gồm hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, khu trục hạm USS Wayne E.Meyer, một số tàu lặn trong lòng biển và một đội chiến đấu cơ trên trời tiến hành tuần tra ở Biển Đông, đi vào vùng 12 hải lý các đảo TC tuyên bố chủ quyền.Về phía Trung Quốc, Bắc kinh bày tỏ quan ngại sâu sắc với những diễn biến gần đây về việc Bắc Hàn phát triển vũ khí nguyên tử và hoả tiễn.Còn CS Bắc Hàn thì kênh kiệu khoa trương nói họ có thể sẽ thử tên lửa hàng tuần, và cảnh báo sẽ có một "cuộc chiến tranh tổng lực" nếu Mỹ có hành động quân sự.Sau đó ông Pence cam kết Mỹ sẽ "đánh bại bất kỳ cuộc tấn công nào và đối chọi với bất kỳ động thái sử dụng vũ khí truyền thống hay nguyên tử nào bằng phản ứng tổng lực và hiệu quả của Mỹ".Nhưng theo các nhà quan sát, TC sẽ làm hết cách để không xảy ra chiến tranh vì quyền lợi của TC trước nhứt. CS Bắc Hàn sẽ thua Nam Hàn và Mỹ. TC mất trái độn CS Bắc Hàn và có thể phải bị một làn sóng di cư của CS Bắc Hàn làm trầm trọng thêm nạn nhân mãn ở TQ.Hai, trong khi chờ bình định ở Bắc Thài bình dương, nội các Trump tiến hành chiến lược ổn định Nam Thái bình dương. Tin RFI của Pháp ngày 20-4, “Với chuyến công du Indonesia của phó tổng thống Mỹ Mike Pence, chính quyền Donald Trump đã bắn đi một tín hiệu trấn an tới các nước Đông Nam Á. Chính sách châu Á của Mỹ sẽ không chỉ giới hạn ở khu vực Đông Bắc Á với hai hồ sơ nổi bật là Bắc Triều Tiên và thâm thủng mậu dịch khổng lồ với Trung Quốc. Liên tiếp trong hai ngày, 20 và 21/04/2017, đã có những loan báo dồn dập thể hiện mối quan tâm của Washington đối với khu vực nam ACTBD.Tại thủ đô Nam dương, ngày 20/04, Phó TT Pence loan báo TT Mỹ Trump sẽ đến Philippines tham dự hội nghị thường niên của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 11/2017. Và TT Trump sẽ đến Việt Nam tham dự Thượng Đỉnh Diễn Đàn Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương APEC.Đồng thời trang web của chánh phủ CSVN cũng công bố TT Trump đã mời Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hoa Kỳ. Và trang web chính phủ Việt Nam cũng cho biết thêm, trong cuộc tiếp xúc với ông Phạm Bình Minh, ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và cố vấn an ninh McMaster của Mỹ khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình trong khu vực, tự do hàng hải tại Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).Trước đó, cũng tin từ trang web của chánh phủ CSVN, TT Trump đã gởi thư cho ông Trần Đại Quang hôm 23/2 để «khẳng định mong muốn xúc tiến hợp tác về kinh tế, thương mại, các vấn đề trong khu vực và quốc tế». Ông Trần Đại Quang đáp lời nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực để duy trì tự do hàng hải và hàng không.Ba và sau cùng, những chuyển động ngoại giao nói trên làm cho các quốc gia Đông Nam Á phần nào nhẹ nhõm, đặc biệt là các nước đang mong muốn được Mỹ hỗ trợ để chống lại sức ép kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Trong số này có thể kể đến Việt Nam, Malaysia, và cả Philippines, đang có tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông.Vì trong thời gian ba tháng đầu của TT Trump, đã xuất hiện tâm lý quan ngại rằng vùng Đông Nam Á có thể bị chính quyền Donald Trump lơ là trong bối cảnh Washington đang lộ rõ ưu tiên chống khủng bố ở vùng Cận Đông, quan tâm trở lại đến các đồng minh truyền thống ở Âu châu, và tìm kế sách chống lại mối đe dọa tên lửa, hạt nhân đến từ Bắc Triều Tiên.Ý thức rõ tâm tư lo âu, nguyện vọng chờ đợi Mỹ của các nước vùng Đông Nam Á, chính Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson thông báo cho Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đang đi thăm Mỹ, rằng bộ Ngoại Giao Mỹ một hội nghị cấp ngoại trưởng giữa Mỹ và 10 nước ASEAN sẽ mở ra ngày 04/05 tới đây tại Washington để bàn về nhiều hồ sơ, trong đó có vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông.Còn Phó TT Pence mới đi một vòng ACTBD trấn an và khẳng định quyết tâm của tân chánh quyền Mỹ đối với Đông nam Á và hiệp hội ASEAN./.(VA)