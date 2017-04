1/2 Bệnh Viện Cali Bị Điểm C Về An Toàn Cho Bệnh Nhân

Gần một nửa bệnh viện tại California nhận được điểm C hay thấp hơn cho điểm an toàn bệnh nhân trên bảng phúc trình toàn quốc nhằm thúc giục các trung tâm y tế làm nhiều hơn nữa để ngăn chận thương tích và tử vong.Nhóm Leapfrog Group, một nhóm bất vụ lợi được hậu thuẫn bởi công ty tập chú vào phẩm chất chăm sóc sức khỏe, đưa ra điểm mới nhất trong tuần trước. Bản phúc trình là một phần của nỗ lực để làm cho khách tiêu thụ và công nhân ý thức về cách các bệnh viện của họ điều hành trên những đo lường phẩm chất chính, như thế họ có thể đưa ra những quyết định chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Điểm được cập nhật 2 lần một năm, vào mùa xuân và mùa thu.Sau sự cải thiện đều đặn trong nhiều năm gần đây, các bệnh viện tại California đã mất điểm trong phúc trình tuần trước. 2 năm trước, 37% bệnh viện tại California nhận điểm C, D hay F. Đó là tăng tới 46% của 271 bệnh viện tại California được chấm điểm trong phúc trình mới nhất gần đây.Nhiều bệnh viện tại California vẫn còn chật vật để giảm thiểu các lỗi lầm y tế và nhiễm trùng trong bệnh nhân có thể ngăn ngừa được, bất kể các nỗ lực của kỹ nghệ này để khắc phục những khó khăn đó. California chiếm 6 trong số 10 bệnh viện trên toàn quốc nhận điểm F.Các viên chức y tế công cộng California theo dõi một phân loại rộng lớn của những trường hợp bệnh nhân nhiễm trùng trong thời gian nằm bệnh viện. Một phúc trình của tiểu bang gần đây cho thấy có tiến bộ trong một số khu vực, trong khi những vấn đề khác thì khó khăn hơn để trình bày.Từ năm 2014 tới 2015, có 56 bệnh viện tại California đã đạt được “cải thiện đáng kể” trong việc ngăn chận một số nhiễm trùng, gồm các vụ nhiễm trùng máu và nhiễm trùng do giải phẫu, theo Bộ Y Tế Công Cộng California cho biết.