40% Nhà Báo Âu Châu Bị Hăm Dọa; Âu Châu Báo Động Hiện Tượng Nhà Báo Tự Kiểm Duyệt Lan Rộng

STRASBOURG - Nhà báo ngày càng tăng chọn lựa “tự kiểm duyệt” để tránh “sập bẫy” phạm lỗi với nhà cầm quyền – cuộc khảo sát của HĐ Âu Châu thực hiện trong 3 năm phỏng vấn 940 ký giả nhận thấy 40% đã trải qua kinh nghiệm về can thiệp về việc làm nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đời sống tư.Phúc trình của cơ quan giám sát nhân quyền ghi: hơn 2/3 xác nhận là đối tượng bị đe dọa bằng bạo lực, 1/3 bị cảnh sát hù dọa và 53% bị xách nhiễu qua mạng – theo phúc trình này, không là ngạc nhiên khi mức độ tự kiểm duyệt là cao. Nhiều người thấy “phải xuống giọng” nếu không là lùi bước, dẫn nguồn từ các cơ quan truyền thông lớn như Reporters Without Borders, gồm các nước thành viên và cả Belarus là ngoài tổ chức.Nhân dịp này, TTK của HĐ Châu Âu Thorbjoem Jagland hô hào 47 nước thành viên thực hành toàn phần khuyến cáo 2016 về bảo vệ ký giả để bảo vệ an toàn phóng viên trong lúc hành nghề, góp phần tạo ra môi trường tranh luận cởi mở và phát biểu tự do.87% ký giả Thổ Nhĩ Kỳ là nạn nhân của giám sát và hù dọa. Nhìn chung, nhiều nhà báo cảm thấy bị ức chế, đưa tới 31% “xuống giọng” và 15% bỏ cuộc. Nhưng, 36% khẳng định: môi trường không thân thiện càng khiến họ quyết tâm hơn trong việc phô bày sự thật – HĐ Châu Âu hoan nghênh tinh thần này.Các hình thức bạo động khác nhau để áp chế báo giới tăng đáng kể trong 1 năm qua, theo kết luận của HĐ.