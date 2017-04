Putin Thò Tay Biển Đông?

Có vẻ như họp chợ... đông hơn. Có phải đây là điềm bất tường ở Biển Đông? Hay phải chăng, chỉ là màn sương khói cho các móc nối bí ẩn giữa các siêu cường quốc? Trong đó, diễn biến hôm cuôi tuần cho thấy tàu gián điệp Nga và Trung Quốc chạy bám sát hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử ở một vùng biển gần Bán Đảo Đại Hàn... Chưa hết, Tổng Thống Putin của Nga có một kế hoạch đặc biệt về Biển Đông.Có phải Donald Trump, Putin, Tập Cận Bình suy tính chia chác gì nơi các vùng biển Châu Á?Báo Nhật Bản The Yomiuri Shimbun ghi nhận rằng Nga và TQ đã đưa các tàu gián điệp ra rượt theo hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson khi mẫu hạm này trên đường biển gần Bán Đảo Đại Hàn.Nhiều nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản tiết lộ như thế cho báo The Yomiuri Shimbun.Đó là lý do Phòng Vệ Quân Nhật Bản tăng mức độ cảnh báo và do thám các khu vực biển và không phận trong vùng.Báo The Yomiuri Shimbun ghi rằng việc Nga và TQ đưa các tàu do thám bám sát hàng không mẫu hạm Mỹ là gửi dấu hiệu cảnh cáo tới Hoa Kỳ... Cũng lạ, cảnh cáo gì đây?Trong khi đó, bản tin ISN Security Watch ngày 17/4/2017 có bản tin cũng rất lạ, tựa đề “Putins Plan In The South China Sea”... Nghĩa là, Kế Hoạch Của Putin ở Biển Đông... Biển Đông nào, của Việt Nam chăng? Phải chăng Putin muôn giúp đàn em Hà Nội?Bản tin này ghi rằng trước giờ Nga tự xem là “ngoại kiều” của ngôi làng Biển Đông. Bộ Ngoaị Giao Nga từng minh xác rằng Nga chưa bao giờ là một thành phần trong tranh chấp biển đông và giữ nguyên tắc là không bênh vực phía nào ở Biển Đông.Tuy nhiên, bản tin ISN Security Watch tiết lộ rằng quân lực Nga đang tăng cường trong vùng biển Đông, và Nga hưởng lợi nhờ các thương vụ bán vũ khí và bán năng lượng cho các quốc gia tranh chấp ở Biển Đông. Bản tin nói, các yếu tố trên cho thấy Nga không thể không quan tâm tới vùng biển Đông.Bản tin nói, 1/4 chương trình hiện đaị hóa quân sự Nga suôt cho tới năm 2020 là nhắm vào Hạm Đội Thái Bình Dương, bản doanh ở Vladivostok, nhằm trang bị các chiến dịch quân sự ở các vùng biển xa.Bản tin ISN nói, việc Nga hợp tác quân sự với TQ đã tới mức Putin gọi Trung Quốc là “quốc gia đối tác tự nhiên và quốc gia đồng minh tự nhiên” của Nga.Hai nước Nga-TQ vừa tập trận hải quân ở Biển đông trong chiến dịch có tên là “Joint Sea 2016” (Liên Hải 2016).Bản tin cũng nói, nhưng quan hệ giữa Nga và Việt Nam cũng thân thiết hơn: quan hệ Việt-Nga nâng cấp tới mức “đối tác chiến lược toàn diện” (“comprehensive strategic partnership”) nghĩa là tương đương quan hệ giữa Nga-TQ.Chưa hết, Nga và VN đang liên kết khai thác chung các dự án khí đốt ở Biển Đông.Và Nga đang tìm cách trở lại Vịnh Cam Ranh, và sẽ bán vũ khí tối tân cho VN.Bản tin nói rằng nhiều chuyên gia thú nhận không đoán nôi ý định của Putin tại Biển Đông... vì có vẻ không thuần túy thương mại.Bởi vì, Nga đã lộ ý định thách thức quyền lực Mỹ ở nhiều nơi -- trong đó có Georgia, Ukraine, và Syria.Phải chăng chính sách “Hướng trục về Châu Á” của Obama cũng làm Putin quan tâm, chứ không phải riêng Bắc Kinh thấy là bị đe dọa?Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Nga muốn hưởng lợi bán vũ khí và bán năng lượng cho tất cả các nước trong vùng Biên Đông, và đó là lý do đầu tiên đê kết thân, nghĩa là “tiên đâu”...Tuy nhiên bài phân tích của ISN nói rằng Nga muốn vào Vịnh Cam Ranh thì chưa thấy chứng cớ, và nếu muôn thì hiển nhiên lại bất lợi cho việc thương mại hai, ba chiều...Phải chăng, Hà Nội có Plan B -- một kế hoạch dự phòng -- để sẽ kết thân hơn với Nga để làm TQ giảm áp lực?Trong khi đó, bản tin RTI của Đài Loan cho biết Bộ quốc phòng Đài Loan xin: Kiến nghị tăng thêm lực lượng quốc phòng ở đảo Ba Bình...Nghĩa là, một đảo của VN hiện nay đang do Đài Loan chiếm giữ.Bản tin này nói, để đối phó với lực lượng quân sự ngày một mở rộng của các nước xung quanh Biển Đông, ngày 17/4, Bộ quốc phòng Đài Loan chứng thực, Bộ quốc phòng đã đề xuất với Nha tuần duyên phải tăng cường lực lượng quốc phòng.Ngày 17/4, ủy viên lập pháp của Đảng Dân Tiến La Chí Chính cho biết, việc mua sắm vũ khí là có liên quan đến nhu cầu thực tế và phân bổ ngân sách, Nha tuần duyên cũng sẽ có kế hoạch cụ thể.So với sự im lặng của Nha tuần duyên, thứ trưởng phòng tham mưu kế hoạch và tác chiến của Bộ quốc phòng Khương Chấn Trung thẳng thắn thừa nhận, Bộ quốc phòng xác thật có đề xuất 17 kiến nghị cụ thể về vũ khí phòng vệ với Nha tuần duyên, nhưng hiện nay vẫn đang còn trong giai đoạn tác nghiệp.Khương Chấn Trung cho biết: Bây giờ là tận dụng buổi hội đàm cấp cao để bàn thảo việc này, nhân viên của Nha tuần duyên đều biết việc này rồi, những kiến nghị mà chúng tôi đưa ra đều là để tăng cường hỏa lực, không tăng cường nhân lực, đa phần là mang tính phòng thủ, không mang tính công kích.Cũng là một nỗi lo cho Việt Nam...Thực tế, Đaì Loan sẽ không ra quân để chiếm thêm đảo này làm chi, nhưng chạy đua quân sự ở Biển Đông sẽ là nan đề cho VN vì lại tốn tiền... và lại có cớ cho Bắc Kinh kiếm chuyện.Putin có âm mưu gì chăng... và có lợi cho VN hay không... đành phải chờ vậy.