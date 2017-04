Từ Cướp Đất Tới Cướp Đời

Nổi bật mấy hôm nay là chuyện nhà nước cưỡng chế đất, công an hung hăng tiếp tay công ty quốc doanh tới bắt nhiều nông dân, thế là dân huyện Mỹ Đức thuộc Hà Nội đã nổi giận, bắt giam khoảng 30 công an...Lý do, nhà nước đòi giải tỏa đất của dân tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30km, để bàn giao cho công ty viễn thông quân đội Viettel. Dân khiếu nại, không cán bộ naà nghe.Bản tin RFA kể rằng cụ Kình 80 tuổi, bị công an bắt giữ sau khi cụ ông giải thích về một số tranh chấp đất đai trong làng. Thế là ngày 15/4/2017, bạo động nổ ra khi cảnh sát cơ động đến cưỡng chế đất của dân để giao cho công ty viễn thông quân đội Viettel. Dân phản đối tịch thu đất, 9 nông dân bị phía công an bắt giữ.Bạo động bùng phát, người dân dùng gạch đá chống trả lại lực lượng cưỡng chế, bắt giữ hơn 30 người thi hành công vụ.Ngày 16/4/2017: Cảnh sát cơ động được tăng cường đến Đồng Tâm, yêu cầu dân thả các công an và cảnh sát cơ động. Công an thả những người dân bị bắt giữ một ngày trước đó.Dân Đồng Tâm lập kênh phát thanh riêng, tố cáo chính quyền tìm mọi cách để lấy đất của dân; đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh, tranh đấu trong ôn hòa, đúng pháp luật...Cướp đất thực sự cũng là tước đoạn quyền sống rất căn bản của người dân: quyền được mưu sinh trên tài sản đất của mình.Trong khi đó, báo Người Lao Động kể chuyện: Nhạc của Việt kiều phải xin phép phổ biến...Bản tin cho biết các tác giả Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn xin phép phổ biến tác phẩm ở Việt Nam trước hết phải liên hệ với cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại để xin bản nhận xét, rồi phải kèm các bản sao hộ chiếu, chứng minh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp… nộp lên Cục NTBD. Vậy nên đã có một số trường hợp các đơn vị xin phát hành băng đĩa, muốn cho nhanh đã phải mượn chiêu “hồn Trương Ba, da hàng thịt”, nhờ người nhà đang sinh sống ở Việt Nam đứng tên tác giả giùm, như trường hợp: Huỳnh Nhật Khoa - Huỳnh Nhật Tân (trong các ca khúc: “Mất nhau từ đây”, “Tình yêu đã qua”, “Yêu làm chi”…); Dương Thái Tam - Dương Khắc Linh (“Throw away”, “Bỏ lại sau hết”, “Oh! Baby love me”…).Mới đây, album của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh cũng bị cơ quan quản lý trả về để xin phép phổ biến các tác phẩm từ Cục NTBD.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể chuyên Bình Dương: Đi làm thêm về, nữ sinh viên bị xe bồn cán chết...Đang trên đường đi làm thêm về, xe máy của nữ sinh viên năm cuối Nguyễn Hồng Phúc đã bị chiếc xe bồn từ phía va chạm, cuốn vào gầm.Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 17-4 trên đường Hùng Vương phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.Nạn nhân là Nguyễn Hồng Phúc (25 tuổi), nữ sinh viên năm cuối một trường cao đẳng tại Bình Dương....Báo Thanh Niên kể chuyện Sài Gòn: Tông vào thành cầu Nguyễn Văn Cừ, 2 thanh niên rớt xuống kênh, 1 người chết.Chiều 17.4, hai thanh niên đi xe máy trên cầu Nguyễn Văn Cừ (nối Q.1 và Q.8, TP.SG) thì bất ngờ tông vào thành cầu rồi rớt xuống kênh Tàu Hủ, khiến 1 người tử vong.Trong khi đó, báo Hà Nội Mới đưa ra thông kê: Hơn 7.300 chuyến bay bị chậm, hủy trong quý I-2017...Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố tỷ lệ chuyến bay bị chậm, huỷ chuyến trong quý I-2017.Theo đó, từ ngày 1-1 đến 15-3, 4 hãng hàng không đang cung cấp dịch vụ vận chuyển đã thực hiện hơn 55.200 chuyến bay. Trong số này có 7.059 chuyến bay chậm (chiếm 12,8%) và 337 chuyến bay bị huỷ (chiếm 0,6%).Báo Tiền Phong kể chuyện Sài Gòn nắng nóng kéo dài: trẻ ồ ạt nhập viện...Tình trạng nắng nóng kéo dài tại TPSG những ngày gần đây khiến số lượng trẻ em nhập viện tăng đột biến. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về hô hấp, tiêu hóa gia tăng.Trong khi đó, bản tin VnExpress kể chuyện Huế: Đề nghị lắp camera trường học để ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em...Tránh tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra ở nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các trường mầm non trên địa bàn lắp đặt camera tại phòng học và nhà vệ sinh.Ngày 17/4, tại buổi làm việc với Vụ Giáo dục mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo), ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin Sở đã đề nghị các trường mầm non lắp camera tại phòng học, kể cả nhà vệ sinh.Theo ông Hùng, thời gian qua cả nước xảy ra nhiều vụ lạm dụng tình dục trẻ em gây hoang mang dư luận, đặc biệt là phụ huynh có con nhỏ. "Việc lắp camera tại phòng học và nhà vệ sinh vừa giám sát giáo viên đứng lớp, vừa phát hiện sớm kẻ lạ đột nhập vào làm điều xấu với học sinh. Ngoài camera, các trường phải kiên cố hóa tường rào để ngăn kẻ xấu xâm nhập", ông Hùng nói.Thực hiện chủ trương của Sở, một số trường ở Thừa Thiên Huế đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các phòng học. Cô Tôn Nữ Lục Hà, Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Mai (TP Huế) cho biết, toàn trường đã lắp 28 camera tại 24 phòng học, phòng chức năng nơi giáo viên dạy học sinh....Giữ gìn an toàn cho trẻ em luôn luôn là nhu cầu cấp thiết. Trong khi đó, giữ gìn đất cho nông dân cũng luôn luôn là đều phải làm... sao laị nỡ cướp đất của dân, mà lại là nhân danh Bác và Đảng.